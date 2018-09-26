«Не ожидал такого»: Трампа высмеяли на Генассамблее ООН

Присутствующие в зале на заседании 73-й Генассамблеи ООН начали смеяться после того, как американский президент Дональд Трамп начал говорить об изменениях в США, которые произошли за время его управления.

Смех вызвала фраза Трампа, что за два года на посту президента он смог достичь большего, чем все его предшественники за этот же срок.

Услышав смех, Трамп сказал, что «не ожидал такой реакции», однако охарактеризовал ее как «нормальную». После этой ремарки он продолжил рассказывать о достижениях своей администрации.

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Журнал New Yorker отмечает, что речь президента США продемонстрировала «растущий разрыв между Белым домом и миром». «Он унизил институты, за устойчивость которых международное сообщество боролось в течение семи десятилетий. Тема его выступления заключалась в том, что странам лучше идти в одиночку — будь то по политическим соображениям, безопасности или экономическим вызовам», — отмечается в статье.

В ходе своего выступления президент США сказал, что в Америке отрицают идею глобализма.

«Мы отвергаем идеологию глобализма и принимаем идеологию патриотизма», — указал Трамп во время своего выступления. Это заявление президента США, как отмечает Chicago Tribune в своем комментарии, можно рассматривать как «доктринальное».

Известно, что Трамп пришел к власти под лозунгом «Вернем Америке величие» и провозгласив лозунги «американского национализма».

Глава Белого дома также использовал трибуну ООН для критики в адрес противников США. Похвалив КНДР и ее лидера Ким Чен Ына, он жестко отозвался о Венесуэле. Говоря об этой стране, Трамп заявил, что социализм и коммунизм «приносят страдания и коррупцию», и призвал страны мира противостоять этим движениям.

«Мы просим все страны, которые здесь собрались, присоединиться к нашему призыву восстановить демократию в Венесуэле», — подчеркнул он.

Между тем, эксперты полагают, что речь Трампа была воспринята неоднозначно, поскольку была ориентирована больше на внутреннюю публику, то есть на американских избирателей, нежели на международное сообщество.

«Речь Трампа была в необычном формате, и смысл этого необычного формата состоял в том, что это была по существу предвыборная речь. Может быть, впервые американский президент, выступая в ООН, обращается не столько к мировому сообществу, сколько к своим избирателям. Такие речи обычно бывают на митингах в отдельных районах. Сегодня Трамп, воспользовавшись ситуацией, выступил именно с трибуны Генассамблеи, обращаясь к мировой аудитории, но, тем не менее, очень так хитро построил свою речь, смысл которой состоял в том, чтобы подчеркнуть американскую исключительность», — пояснил в беседе с НСН главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

В то же время Трамп отметил, что будет готов встретиться с руководством Ирана в том случае, если Тегеран решит изменить свою политику, передает РИА «Новости». «Это произойдет. Я полагаю, что у них нет выбора. Мы хотим хороших отношений с Ираном, но этого не произойдет сейчас», — поделился Трамп на полях Генеральной ассамблеи ООН.

Однако Трамп подчеркнул, что до тех пор, пока Иран не изменит свое поведение, он не будет встречаться с руководством этой страны.

В свою очередь, президент Ирана Хасан Рухани в своем выступлении пригласил США вернуться за стол переговоров: «Мы согласны с тем, что, в конце концов, нет пути лучше, чем диалог... Мы приглашаем вас вернуться за стол переговоров, который вы покинули», — сказал иранский лидер.

Вместе с тем Рухани сообщил, что диалог начинается с прекращения угроз и несправедливых санкций, которые отрицают принципы этики и международного права.

«Требования Ирана ясны: никакой войны, никаких санкций, никаких угроз, никакой травли», — выставил он условия.

Рухани также отметил, что Иран предлагает «обязательства за обязательства» и «угрозы за угрозы».

Ожидалось, что оба президента используют площадку ООН для проведения личной встречи, но этого пока не произошло.

Говоря о мировой экономике, Трамп заявил, что проект газопровода «Северный поток — 2» сделает Германию полностью зависимой от России. «Германия станет полностью зависимой от российской энергии, если она немедленно не изменит курс», — сказал глава Белого дома.

Президент США неоднократно критиковал проект «Северный поток — 2», но в Вашингтоне не скрывают, что заинтересованы поставлять в Европу собственный сжиженный природный газ.

Ранее мировые СМИ сообщали, что Россия готова за свой счет достроить газопровод «Северный поток — 2», если остальные инвесторы прекратят вкладывать средства из-за санкций.

Выступавший с трибуны ООН в один день с Трампом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал реформировать Совет Безопасности (СБ) Организации.

Он отметил, что «мир уже не такой, каким он был после Второй мировой войны», и что все 194 страны ООН заслуживают право быть представленными в Совбезе. Кроме того, по словам Эрдогана, СБ ООН, в основном, поддерживает интересы пяти постоянных членов.

«Мы подчеркиваем необходимость реформирования ООН, прежде всего ее Совбеза. Мир больше пяти, мы — голоса совести всего человечества», — сказал турецкий президент.

Выступление с трибуны ООН главы МИД России Сергея Лаврова состоится в среду 26 сентября. Накануне он уже успел выступить на заседании, посвященном миротворчеству, где подверг критике попытки наделить миротворцев несвойственными им ролями.

Он также провел встречу с Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. По словам генсека, переговоры были полезными, однако Столтенберг отметил разногласия с российской стороной по отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери и ситуации на Украине.

«Это была полезная встреча. Я думаю, важно иметь прямой диалог между НАТО и Россией. У нас есть серьезные разногласия по таким вопросам как Украина, Солсбери. Но я думаю, это придает еще большую важность нашим встречам и дискуссиям», — цитирует генсека РИА «Новости».