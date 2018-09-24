Судьба «российского дела» в США под вопросом. LIVE

«Расследование Мюллера не должно было начинаться, поскольку не было сговора и не было преступления. Оно было основано на мошеннических действиях и фейковом досье, проплаченном нечестной Хиллари и Национальным комитетом Демократической партии, и безосновательно использованном в суде по контролю за внешней разведкой для прослушки моей кампании», — писал Трамп в твиттере после очередного витка расследования.

Хотя и конкретных результатов расследование, длящееся уже почти два, так и не дало.