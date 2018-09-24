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Судьба «российского дела» в США под вопросом. LIVE

Определяющий параметры «российского дела» замгенпрокурора США может быть уволен

Замгенпрокурора США Род Розенштейн, который определяет параметры деятельности спецпрокурора по российскому делу Роберта Мюллера, экстренно вызван в Белый дом. Американские СМИ сообщили в понедельник, что Розенштейн либо сам подаст в отставку, либо будет уволен после того, как в пятницу газета The New York Times рассказала, что Розенштейн обсуждал отрешение Трампа от должности на основании недееспособности, а также предлагал незаконно прослушивать президента США.
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19:45

«Расследование Мюллера не должно было начинаться, поскольку не было сговора и не было преступления. Оно было основано на мошеннических действиях и фейковом досье, проплаченном нечестной Хиллари и Национальным комитетом Демократической партии, и безосновательно использованном в суде по контролю за внешней разведкой для прослушки моей кампании», — писал Трамп в твиттере после очередного витка расследования.

Хотя и конкретных результатов расследование, длящееся уже почти два, так и не дало.

19:40

Сам Трамп, конечно же, выступает резко против расследования «российского следа» в избирательной кампании 2016 года и называет следствие «охотой на ведьм», а также даже подозревал у участников расследования некие «скрытые партизанские мотивы».

Вероятно, основанием для этого является тот факт, что как Мюллер, так и Розенштейн являются представителями Республиканской партии, а, значит, работают против президента-однопартийца.

19:35

Фактически Розенштейн, являющийся до сих пор прямым начальником Мюллера, предоставил спецпрокурору практически полную свободу действий в рамках расследования. Увольнение Розенштейна может привести к тому, что его место сможет занять более лояльный действующему главе Белого дома человек. Именно поэтому сенаторы и члены палаты представителей, вероятнее всего, будут до последнего пытаться защитить устоявшийся ход расследования.

19:30

Именно Розенштейн был «главным смотрителем» по так называемому российскому делу после того, как генпрокурор США Джефф Сешнс взял самоотвод от расследования, поскольку он встречался с российскими официальными лицами во время избирательной кампании Трампа — Сешнс был членом штаба кандидата от республиканцев.

19:16

Надо сказать, что возможная отставка Розенштейна достаточно серьезно взволновала американский истеблишмент, который опасается, что «российское дело» Мюллера может быть спущено на тормозах при замене заместителя генпрокурора.

«Конгресс должен немедленно что-то предпринять», — заявил член палаты представителей США Вэл Демингс (Флорида).

«Время [встать на] защиту расследования Мюллера. Сейчас же», — написал в твиттере Прит Бхарара, прокурор Манхэттена.

19:15

CNN сообщает, что встреча между Розенштейном и Келли завершилась.

19:05

Увольнять Розенштейна будет глава администрации Белого дома Джон Келли, один из немногих чиновников, оставшихся в Вашингтоне, в то время как Трамп находится в Нью-Йорке.

18:57

Розенштейн является номинальным начальником спецпрокурора Роберта Мюллера, который курирует расследование о «вмешательстве» России в выборы президента США в 2016 году. В итоге на место Розенштейна может быть назначен более лояльный и даже дружественный Трампу человек, который, как опасаются критики президента США, не упустит возможности на своей должности «тормозить» «российское дело».

18:47

Сам Трамп находится в Нью-Йорке, где участвует в мероприятиях Генассамблеи ООН.

18:43

Американские СМИ сообщили в понедельник, что Розенштейн либо сам подаст в отставку, либо будет уволен после того, как в пятницу газета The New York Times рассказала, что Розенштейн обсуждал отрешение Трампа от должности на основании недееспособности, а также предлагал незаконно прослушивать президента США.

18:39

Замгенпрокурора США Род Розенштейн, который определяет параметры деятельности спецпрокурора по российскому делу Роберта Мюллера, экстренно вызван в Белый дом.