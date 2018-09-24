Судьба «российского дела» в США под вопросом. LIVE

- 220588 просмотров Джошуа отправил в нокаут Поветкина в чемпионском поединке
- 128860 просмотров «Зенит» обыграл «Локомотив» в матче 8-го тура РПЛ
- 118746 просмотров Два корабля из Украины вошли в исключительную экономическую зону России
- 115024 просмотра Хроника дня: 2-й тур выборов губернатора в Хабаровском крае и Владимирской области
- 81993 просмотра 25 лет назад в Сухуми были сбиты пассажирские самолеты
- 73426 просмотров ЦСКА и «Спартак» сыграли вничью в матче 8-го тура РПЛ
- 66387 просмотров WSJ назвала экспорт российской пшеницы угрозой для фермеров из США
«Расследование Мюллера не должно было начинаться, поскольку не было сговора и не было преступления. Оно было основано на мошеннических действиях и фейковом досье, проплаченном нечестной Хиллари и Национальным комитетом Демократической партии, и безосновательно использованном в суде по контролю за внешней разведкой для прослушки моей кампании», — писал Трамп в твиттере после очередного витка расследования.
Хотя и конкретных результатов расследование, длящееся уже почти два, так и не дало.
Сам Трамп, конечно же, выступает резко против расследования «российского следа» в избирательной кампании 2016 года и называет следствие «охотой на ведьм», а также даже подозревал у участников расследования некие «скрытые партизанские мотивы».
Вероятно, основанием для этого является тот факт, что как Мюллер, так и Розенштейн являются представителями Республиканской партии, а, значит, работают против президента-однопартийца.
Фактически Розенштейн, являющийся до сих пор прямым начальником Мюллера, предоставил спецпрокурору практически полную свободу действий в рамках расследования. Увольнение Розенштейна может привести к тому, что его место сможет занять более лояльный действующему главе Белого дома человек. Именно поэтому сенаторы и члены палаты представителей, вероятнее всего, будут до последнего пытаться защитить устоявшийся ход расследования.
Именно Розенштейн был «главным смотрителем» по так называемому российскому делу после того, как генпрокурор США Джефф Сешнс взял самоотвод от расследования, поскольку он встречался с российскими официальными лицами во время избирательной кампании Трампа — Сешнс был членом штаба кандидата от республиканцев.
Надо сказать, что возможная отставка Розенштейна достаточно серьезно взволновала американский истеблишмент, который опасается, что «российское дело» Мюллера может быть спущено на тормозах при замене заместителя генпрокурора.
«Конгресс должен немедленно что-то предпринять», — заявил член палаты представителей США Вэл Демингс (Флорида).
«Время [встать на] защиту расследования Мюллера. Сейчас же», — написал в твиттере Прит Бхарара, прокурор Манхэттена.
CNN сообщает, что встреча между Розенштейном и Келли завершилась.
Увольнять Розенштейна будет глава администрации Белого дома Джон Келли, один из немногих чиновников, оставшихся в Вашингтоне, в то время как Трамп находится в Нью-Йорке.
Розенштейн является номинальным начальником спецпрокурора Роберта Мюллера, который курирует расследование о «вмешательстве» России в выборы президента США в 2016 году. В итоге на место Розенштейна может быть назначен более лояльный и даже дружественный Трампу человек, который, как опасаются критики президента США, не упустит возможности на своей должности «тормозить» «российское дело».
Сам Трамп находится в Нью-Йорке, где участвует в мероприятиях Генассамблеи ООН.
Американские СМИ сообщили в понедельник, что Розенштейн либо сам подаст в отставку, либо будет уволен после того, как в пятницу газета The New York Times рассказала, что Розенштейн обсуждал отрешение Трампа от должности на основании недееспособности, а также предлагал незаконно прослушивать президента США.
Замгенпрокурора США Род Розенштейн, который определяет параметры деятельности спецпрокурора по российскому делу Роберта Мюллера, экстренно вызван в Белый дом.