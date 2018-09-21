Бюрократы против Трампа: прослушка и 25-я поправка

Заместитель генерального прокурора США Род Розенштайн вел тайную запись всех переговоров президента США Дональда Трампа в Белом доме для того, чтобы продемонстрировать хаос в администрации главы государства, передает The New York Times.

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Правоохранитель также участвовал в обсуждении вопроса об отстранения главы государства от занимаемой должности в соответствии с 25-й поправкой конституции США. Данная норма предполагает регламент установления временной недееспособности главы Белого дома, передает ФАН.

Согласно 25-ой поправке, власть на территории Соединенных Штатов может перейти к вице-президенту США в случае досрочного прекращения полномочий главы государства. Сообщается, что Розенштайн рассказывал о записи разговоров президента США сотрудникам минюста США и ФБР.

Сам Розенштайн опроверг достоверность данной информации.

«История Нью-Йорк Таймс неверна. Я больше не буду комментировать истории, основанный на анонимных источниках, которые явно предвзяты и продвигают свою личную повестку дня. Но позвольте мне прояснить: исходя из моих личных отношений с президентом, мне не было оснований ссылаться на 25-ю поправку», — сказал зампрокурора.

Если же правдивость сообщений о прослушке подтвердится, то Трамп может уволить Розенштайна. Пикантность ситуации создает то обстоятельство, что Розенштайн является номинальным начальником спецпрокурора Роберта Мюллера, который курирует расследование о «вмешательстве» России в выборы президента США в 2016 году.

В итоге на месте Розенштейна может быть назначен более лояльный и даже дружественный Трампу человек,

который не упустит возможности на своей должности «тормозить» расследование Мюллера. Результатом будет прогнозироваться увольнение самого Мюллера – с формальной точки зрения оно выглядело бы в таком случае куда органичней, чем если бы на Мюллера сделал «накат» лично Трамп, который является одним из фигурантов дела о «вмешательстве».

Несколькими часами ранее Трамп отменил свой указ о рассекречивании и публиковании информации по делу о предполагаемом вмешательстве России в американские президентские выборы, передает Washington Post. Об этом рассказали сотрудники минюста США.

«Я встретился с минюстом по поводу рассекречивания разных неотредактированных документов. Они согласились опубликовать их, но сказали, что это может быть воспринято негативно в отношении дела о вмешательстве. Помимо этого, ключевые союзники также позвонили с просьбой не публиковать», — написал глава Белого дома в своем твиттере.

Телеканал ABC же сообщал, что команда Роберта Мюллера за последний месяц несколько раз допросила бывшего личного адвоката президента США Майкла Коэна по «российскому делу», при этом допросы длились часами, рассказал источник.

Как отметил источник, допрос был сосредоточен главным образом на подробностях связей Дональда Трампа с российскими властями, включая финансовые и деловые отношения.

Телеканал отмечал, что учитывая прежнюю близость бывшего личного адвоката к Трампу и его семье, источники предполагают, что сотрудничество Майкла Коэна со следствием в настоящее время является одной из самых серьезных угроз для президента США.

На прошлой неделе Трамп подписал указ об ограничительных мерах, которые будут распространяться на другие стран за вмешательство в американские выборы. Санкции будут автоматически введены в случае обнаружения доказательств вмешательства в электоральный процесс со стороны иностранного государства, передает НСН.

В марте Трамп в твиттере заявил, что расследование, проводимое Мюллером, основано на мошеннических действиях.

«Расследование Мюллера не должно было начинаться, поскольку не было сговора и не было преступления.

Оно было основано на мошеннических действиях и фейковом досье, проплаченном нечестной Хиллари и Национальным комитетом демократической партии, и безосновательно использованном в суде по контролю за внешней разведкой для прослушки моей кампании», — написал Трамп в твиттере.

Он также назвал данное расследование о вмешательстве в выборы президента США — «охотой на ведьм».

В том же месяце бывший заместитель директора ФБР Эндрю Маккейб предоставил Роберту Мюллеру заметки о его разговорах с Дональдом Трампом. Заметки были сделаны Маккейбом, когда он исполнял обязанности главы ФБР после увольнения Джеймса Коми. В заметках «подробно рассказывается о том, что Коми сообщил МакКейбу о своих собственных взаимодействиях с Трампом, когда он был директором ФБР».