Судьба «российского дела» в США решится в четверг

Представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что вопрос об отставке Розенштейна будет отложен как минимум на три дня — Трамп встретится с ним в ближайший четверг.

Реклама

«По просьбе заместителя генерального прокурора Рода Розенштейна он и президент Трамп провели расширенный разговор для обсуждения недавних новостей. Поскольку президент в настоящий момент находится на Генассамблее ООН и имеет плотный график встреч с лидерами многих стран, они [Трамп и Розенштейн] встретятся в четверг [27 сентября], когда президент вернется в США», — написала она.

В понедельник сразу несколько американских СМИ сообщили, что заместитель генерального прокурора США Розенштейн собирается подать в отставку.

Как отмечают издания,

тучи над Розенштейном сгустились после публикации The New York Times, в которой со ссылкой на источники утверждалось, что чиновник обсуждал возможное применение к Трампу 25-й статьи конституции США. В ней говорится о возможности импичмента в отношении главы Белого дома в связи с недееспоспособностью.

Правда, как отмечает телеканал CNBC, заместитель генпрокурора говорил об этом в саркастическом ключе и произнес это в дружеском кругу.

Однако в издании также было отмечено, что Розенштейн вел тайную запись всех переговоров президента США Дональда Трампа в Белом доме.

В то же время президент США Дональд Трамп недавно дал понять, что может в ближайшее время уволить заместителя генерального прокурора.

Уход Розенштейна может серьезно смешать карты специальному прокурору Роберту Мюллеру, который занимается расследованием «российских связей» Трампа. Чиновник из минюста выступает куратором этого расследования.

Правила требуют от Мюллера конфиденциально сообщать о своих выводах заместителю генпрокурора Роду Розенштейну, который затем решает, как и чем поделиться с конгрессом США.

Кроме того, уход Розенштейна может стать спусковым крючком и для отставки генпрокурора США и главы Минюста Джеффа Сешнса, который может посчитать недоверие своему первому заместителю поводом для отставки. Известно, что Трамп давно точит зуб на генпрокурора и отзывался о нем «за глаза» весьма нелицеприятно.

Не исключено, что когда новый человек займет его место и будет входить в дела, расследование может затянуться. Не исключено и то, что тот, кто сменит Розенштейна в кресле заместителя генпрокурора, будет менее заинтересован в расследовании дела.

Розенштейн, напротив, был довольно активен. Он лично инициировал расследование в отношении персонального адвоката Трампа Майкла Коэна, которого обвиняют в налоговых преступлениях. Ранее адвокат заявил, что может дать показания против президента США.

При этом Розенштейн сообщил Трампу, что он не фигурирует в расследовании специального прокурора Роберта Мюллера в отношении Коэна.

Недавно он заявил, что Минюст США планирует уведомлять общественность, американские компании и частные организации, когда какие-либо иностранные субъекты нацелены на политический процесс в США.

«Некоторые критики выступают против судебного преследования лиц, проживающих в иностранных государствах, которые вряд ли выдадут своих граждан. Это недальновидный взгляд», — заявил замгенпрокурора США.

Спецпрокурор Мюллер вряд ли прекратит расследование после ухода Розенштейна, однако, как отмечают американские СМИ, отставка чиновника может нанести серьезный удар по его репутации.

Свое расследование «российского следа» комиссия Мюллера начала осенью 2017 года. Согласно отчету минюста США, к марту 2018 года его группой было потрачено около $2,7 млн, которые пошли на зарплаты сотрудникам и другим работникам. Личные траты Мюллера на расследование составили $4,5 млн. При этом министерство юстиции США уже планирует свои траты на 2019 год — в бюджете заложена сумма в $10 млн.

У экспертов есть предположения, что Мюллер может выступить с какими-то заявлениями незадолго до промежуточных выборов в конгресс США, которые пройдут в ноябре 2018 года.

За время работы комиссии Мюллер добился привлечения к расследованию десятков свидетелей, а также выдвинул обвинения против технолога кампании Трампа Пола Манафорта. Недавно своими опасениями, что он вскоре может предстать перед комиссией Мюллера, поделился с журналистами и другой соратник Трампа Роджер Стоун. Он даже создал фонд для сбора денежных средств на юридические услуги. В обращении к сторонникам он пожаловался, что стал «мишенью» Мюллера.