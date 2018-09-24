«Россия не единственное чудище»: Китай задушат санкциями

В США готовы к началу полномасштабного санкционного давления против Китая, сообщает портал Axios со ссылкой на источники в Белом доме. В ближайшее время администрация американского президента, министерство юстиции, министерство торговли и Пентагон представят общественности «новую информацию о враждебных действиях» Китая против государственного и частного секторов США, после чего предпримут ряд ответных действий.

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Вашингтон предъявит Пекину обвинения по целому ряду статей: кибератаки, ведение торговой войны, кража интеллектуальной собственности, вмешательство в американские выборы.

Один из источников уверяет, что американские власти собрали «тонны доказательств», подтверждающих необходимость введения мер против Китая. «Мы собираемся показать, как китайцы проникли в США и что мы делаем, чтобы противостоять им», — сказал он.

«Мы не позволим думать, что Россия — это единственное чудище, — говорит другой источник. — Это и Россия, и Китай».

Серьезность намерений Вашингтона уже была подкреплена делами: в минувший четверг Минфин США ввел санкции против генерала Ли Шанфу, занимающего пост, аналогичный российскому замминистра обороны по вооружению, и подконтрольного ему ведомства — департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая.

Предпринятые американским минфином меры примечательны сразу по двум причинам. Во-первых, это первые в современной истории «тяжелые» санкции против китайской госструктуры.

Во-вторых, формально санкции введены не в качестве ответа на те или иные действия Китая, а из-за связей Пекина с Москвой. Ограничительные меры, предусмотренные законом «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA), запрещают любые транзакции с китайским военным управлением по закупкам любым компаниям, использующим юрисдикцию или финансовую систему США.

Таким образом Пекин «поплатился» за прошлогоднюю покупку 10 российских истребителей Су-35, а также оборудования для ракет класса «земля — воздух», применяемых в зенитных ракетных комплексах С-400.

В американском минфине уверяют, что конечным адресатом санкций является Россия, однако эксперты сходятся во мнении: Вашингтон дает понять Пекину, что Китай не защищен от санкционного давления со стороны США.

Как отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» главный научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Александр Ломанов, информация о начале санкционного давления на Китай выглядит вполне правдоподобно. «По крайней мере, она вписывается в стратегию Трампа по оказанию максимального давления на оппонента всеми способами, не переходя лишь черту непосредственного военного конфликта», — говорит эксперт.

Введение санкций обозначит новый виток американо-китайского конфликта, когда обе стороны де-факто признают, что их экономическая взаимозависимость не способствует поиску компромиссных решений. В целом, это очевидно уже сейчас: Китай четко заявил, что в обмене торговыми ударами и повышением пошлин с обеих сторон не пойдет ни на какие уступки. После этого переговоры двух стран практически полностью прервались.

«Потому что обе стороны понимают, что никто уступать не собирается. И, в общем-то, сейчас им обсуждать на самом деле нечего. Обе стороны видят только один выход из ситуации: кто-то просто должен прийти и сказать: «я сдаюсь», — поясняет Ломанов.

Характер причин, которые могут стать поводом для введения санкций против Китая, выводит противостояние Пекина и Вашингтона в политическую плоскость.

«Трамп решил использовать политико-пропагандистскую информационную карту. Тем более, что риторика «холодной войны» — она осталась в запасе у всех. Китай можно обвинять и в отсутствии демократии, и в нарушении прав человека, этнических меньшинств, и в кибератаках, и вообще в чем угодно. И по каждому поводу вводить новые санкции. Наращивание такого рода давления на Китай происходит из-за того, что он не сдался в сфере экономики, с тем чтобы все-таки убедить его к экономической капитуляции», — говорит эксперт.

Впрочем, реакция, которую до сих пор демонстрировал Пекин, заставляет сомневаться, что США смогут чего-либо добиться с помощью санкций. Напротив, это вызовет еще большее отчуждение между двумя государствами.

«Если Китай сейчас сломают, то он должен будет признать отсутствие у себя способности быть независимым центром силы в будущем. А Китай себе этого позволить не может, иначе он просто взорвется изнутри», — подчеркивает директор Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Тимофей Бордачев.

Модель санкционного давления США на Китай будет строится по такому же принципу, как и в случае с Россией, считают эксперты. Однако какой ущерб санкции могут нанести китайской экономике — предугадать трудно.

С одной стороны, объем китайской экономики настолько велик, что обрушить ее практически нереально, отмечает Ломанов.

Бордачев, в свою очередь, указывает, что глубокая взаимосвязь экономик Китая и США позволит Вашингтону наносить наиболее болезненные удары, какие были невозможны в случае с Россией, Ираном или КНДР.

Ответных мер в США, по словам эксперта, при этом бояться не будут. «Не думаю, что США могут опасаться таких же масштабов ущерба, который они нанесут Китаю. И совершенно очевидно, что американцы ведут себя довольно уверенно, понимая, что Китаю мало чем есть ответить», — рассуждает Бордачев.

При таком раскладе Пекин сосредоточит свои усилия на том, чтобы максимально сократить возможный ущерб и еще активнее начнет продвигать инициативу «Один пояс — один путь», а также усиливать экономическую интеграцию со странами Африки. «Однако в перспективе это может привести к очередному разделению мира на два крупных экономических блока, как это было во времена «холодной войны», — предостерегает Ломанов.