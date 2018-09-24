«Двойное беззаконие»: Додона отстранили от должности

Конституционный суд Молдавии принял решение о временном отстранении президента Игоря Додона от исполнения обязанностей, передает РИА «Новости». Суд постановил, что обязанности президента будет временно исполнять председатель парламента или премьер-министр.

Это произошло из-за отказа президента утвердить новых министров, дважды предложенных главой правительства Павлом Филипом.

Премьер-министр освободил от занимаемых должностей министров здравоохранения и сельского хозяйства Ливиу Волконович и Светлану Чеботарь. На своих постах оба политика продержались меньше года.

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«Люди, которые занимали прежние должностные места, проделали серьезную работу, но граждане хотят более высокого качества и быстрых результатов, хотят непосредственную связь с руководителями соответствующих учреждений. Более того, в областях, где происходят перестановки, должны быть начаты масштабные проекты модернизации и необходим более эффективный и мужественный управленческий подход», — комментирует это решение Владимир Плахотнюк, лидер оппозиционно настроенной в отношении президента и имеющей большинство в парламенте Демократической партии Молдовы.

Павел Филип предлагает утвердить на позицию министра здравоохранения, труда и социальной защиты бывшую оппонентку Додона на президентских выборах 2016 года, а также с ноября 2017 по апрель 2018 года исполнявшую обязанности мэра Кишинева Сильвию Раду.

Свое несогласие с этой кандидатурой президент Молдавии объясняет тем, что у Раду нет медицинского образования.

«Я не имею ничего лично против предложенных кандидатов, но думаю, что каждый должен заниматься делом, в котором он разбирается», — прокомментировал Додон свой отказ в назначении новых министров.

Второй кандидат, не устроивший президента Додона — Николай Чубук, претендующий на должность министра сельского хозяйства и регионального развития. И к нему предъявить претензии в непрофессионализме — намного сложнее.

Чубук начал свою карьеру в Министерстве сельского хозяйства в 2004 году в качестве консультанта юридического отдела и гармонизации законодательства, через три года был назначен заместителем директора. С 2016 года Чубук был директором Агентства по вмешательству и платежу сельского хозяйства.

Предлагая назначить Чубука на пост министра, Павел Филип охарактеризовал его как «хорошего менеджера, профессионала, знающего сельское хозяйство».

«Однако по словам Додона, к Чубуку у него есть вопросы вовсе не с точки зрения его профессиональных навыков, а в «области неподкупности».

Сам Додон назвал свое отстранение «двойным беззаконием».

«Своим решением временно отстранить от должности президента Республики Молдова, легитимно избранного прямым голосованием граждан, Конституционный суд допустил двойное беззаконие: свел на нет мою попытку остановить серьезное нарушение законодательства и позволил, чтобы это нарушение было совершено так называемым исполняющим обязанности президента», — написал политик в своем фейсбуке.

В свете этих кадровых споров Додон даже призывал правительство уйти в отставку. «Я не понимаю, зачем вводить изменения в состав правительства, когда до выборов остались считанные месяцы. Люди хотят, чтобы это правительство и парламентское большинство ушли совсем. Если бы демократы действительно слышали граждан, они давно распустили бы парламент и объявили досрочные выборы, чтобы не тянуть до февраля. Я жду, чтобы в отставку ушло все правительство, состоялись парламентские выборы и были сформированы новое парламентское большинство и новое правительство», — заявил президент республики.

Однако, как отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, непримиримая позиция Додона никак не связана с выборами. «Это просто элемент его позиционирования. Хотя, в целом, это уже имеет серьезные элементы цирка», — отмечает эксперт.

И действительно, за последний год — это уже четвертый раз, когда Додона временно отстраняют от обязанностей. Причем из предыдущих трех раз, два также были связаны с отказом утвердить кандидатуры министров — в октябре 2017 и январе 2018 года.

Президент Молдавии в условиях ограниченных полномочий активно использует свое право не подписывать те документы, с содержанием которых он не согласен.

Согласно законодательству Молдавии, глава государства имеет право отвергнуть предложенные ему кандидатуры министров лишь два раза. После этого, согласно решению Конституционного суда, указ о назначениях вместо президента может подписать временно назначаемый на его должность председатель парламента Молдавии или премьер-министр.

«Это некое представление, которое разыгрывают обе стороны, и которое само по себе не имеет никакого значения. Додон изображает непримиримую оппозицию по отношению к действующей властью, а власть в ответ изображает некую «крутизну», которая позволяет ей не учитывать мнение президента. Однако это представление даже никак не влияет на рейтинги той или иной стороны конфликта», — резюмирует эксперт.