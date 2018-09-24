Секс и пьяные вечеринки: в чем обвиняют кандидата в Верховный суд

Демократы в сенате США расследуют очередной скандальный эпизод, связанный с сексуальными домогательствами со стороны кандидата на пост судьи Верховного суда Бретта Кавано. Об этом пишет либеральный журнал New Yorker.

Реклама

Случай относится к 1983-1984 годам, когда будущий судья учился в престижном Йельском университете. В неподобающем поведении Кавано обвиняет Дебора Рамирез. Посоветовавшись с адвокатом, она рассказала, как на одной из студенческих вечеринок Кавано в пьяном виде

Как пишет в новом номере журнал New Yorker, он относится к 1983-1984 году, когда будущий судья учился в престижном Йельском университете.

В неподобающем поведении Кавано обвинила сокурсница Дебора Рамирез. Посоветовавшись со своим адвокатом, она рассказала, как на одной из студенческих вечеринок Кавано в пьяном виде демонстрировал ей свой половой орган.

«Она вспоминает, как Кавано разоблачился во время пьяной студенческой вечеринки, сунул свой пенис ей в лицо и требовал, чтобы она прикасалась к нему», — пишут авторы статьи.

При этом New Yorker отмечает, что связался с другими однокурсниками будущего судьи, чтобы подтвердить рассказ Рамирез. Часть из них отказалась обсуждать этот случай, другие — рассказали, что не присутствовали на вечеринке.

Это уже второй случай обвинения в адрес Кавано, который выдвинут президентом США Дональдом Трампом на пост судьи Верховного суда США. Первый касается истории, когда Кавано еще учился в старших классах школы в Джорджтауне. Как рассказала в письме сенаторам женщина, которая попросила сохранить ее имя в тайне, Кавано с приятелем завел ее в комнату и бросил на постель с намерением совершить сексуальные действия. Как рассказала потерпевшая, ей удалось вырваться из рук молодых людей, которые были в состоянии алкогольного опьянения.

Сторонники Кавано считают, что попытки обвинить его в сексуальных домогательствах — это целенаправленная борьба демократов против кандидатуры Известно, что

Кавано придерживается консервативных взглядов, и его назначение может изменить расклад сил в Верховном суде США.

Это высший орган страны, который выносит решения по законопроектам, имеющим судьбоносное значение. К тому же, подробности сексуального характера, публикуемые прессой, создают негативный образ кандидата, от которого ждут добропорядочности и приверженности консервативным ценностям.

Самому Кавано 53 года. В свое время он был помощником спецпрокурора Кеннета Старра и расследовал злоупотребления президента США Билла Клинтона, в том числе — дело о его внебрачной связи со стажеркой Белого дома Моники Левински.

Он также работал юридическим советником президента США Джорджа Буша-младшего. Новый член Верховного суда должен стать девятым членом высшего судебного органа страны. Он должен сменить ушедшего на покой Энтони Кеннеди, который считался центристом, поддерживая в разных случаях то республиканскую, то демократическую повестки. Послужной список Кавано при этом существенно беспокоит противников Трампа и его консервативной политики.

Как отмечает The Washington Post, если кандидатуру Кавано утвердят, он может «сдвинуть суд вправо» по ряду важных вопросов, которые, казалось, были уже решены.

Даг Гэнслер, однокашник Кавано по Йельскому университету и бывший генпрокурор штата Мэриленд, в интервью Politico также охарактеризовал его как консерватора, но подчеркнул — большую часть карьеры Кавано провел в Вашингтоне, так что он не живет «в глухом пузыре консерватизма».

Право назначения судьи Верховного суда президенту дает конституция США. После номинации кандидатура судьи сначала проходит утверждение на профильном комитете сената США по юридическим делам. Там назначенец отвечает на вопросы сенаторов. Кандидат утверждается в должности большинством голосов палаты.

Кавано уже второй судья, которого назначает президент США Дональд Трамп. В марте 2017 года Трамп назначил судьей Верховного суда Нила Горсача, это самый молодой человек на этой должности — ему 49 лет. Горсача Трамп охарактеризовал как человека с «блестящим умом» и «невероятной дисциплиной». Юрист известен своими консервативными взглядами. По иронии судьбы Горсач учился на юрфаке Гарвардского университета вместе с предшественником Трампа Бараком Обамой.