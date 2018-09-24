Верните острова: большинство японцев против мира с Россией без Курил

Японская пресса опубликовала данные соцопроса, проведенного среди жителей Японии по вопросу заключения мирного договора с Россией. Около 75% жителей страны высказались против заключения мира с Россией без предварительных условий. При этом «за» мир с Россией однозначно выступили лишь 14% опрошенных японцев. Данные исследования общественного мнения приводит японская газета «Иомиури».

Большая часть опрошенных выступила с поддержкой японского правительства, считающего, что мирный договор по итогам Второй мировой войны между Россией и Японией необходимо заключать только после решения вопроса о принадлежности южных Курильских островов.

Точно такой же опрос провела ведущая деловая газета Японии «Никкей». По данным издания, 66% граждан Японии считают, что сначала необходимо разрешить территориальный спор с РФ, и только после этого подписывать мир. При этом около 20% опрошенных японцев выступили против линии Токио на возвращение Южных Курил.

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Руководитель образовательной программы «Экономика и политика в Азии» НИУ ВШЭ Денис Щербаков в разговоре с «Газетой.Ru» отмечает, что позиция Японии может и смягчиться — если будут сделаны ощутимые шаги по развитию совместной экономической деятельности, о которой были достигнуты договоренности во время визита Владимира Путина в Японию в декабре 2016 года.

«До настоящего времени, однако, эти «шаги» сводятся к консультациям представителей правительств обеих стран. Отчасти поэтому недавнее предложение Путина подписать мирный договор до конца года было воспринято большинством представителей политических элит Японии весьма холодно», — подчеркнул Щербаков.

Некоторая часть японского истеблишмента резко критикует Абэ за то, что тот слишком мягко ведет переговоры о возвращении спорных островов, однако сам японский премьер уверен, что сможет вернуть южные Курилы до конца своего премьерского срока. Синдзо Абэ будет занимать пост премьер-министра страны вплоть до 2021 года.

Новый виток дискуссии вокруг принадлежности Южных Курил начался после того, как 12 сентября президент России Владимир Путин спонтанно предложил премьер-министру Японии Синдзо Абэ заключить мирный договор до конца 2018 года без предварительных условий. Это предложение он озвучил в конце своего выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке.

МИД Японии в ответ на эту идею заявил, что Токио будет вести переговоры с Россией по поводу заключения мирного договора после решения территориального спора, и эта позиция «останется неизменной». В Японии четыре острова Малой Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи — называют «северными территориями» и считают незаконно аннексированными. МИД России при этом неоднократно заявлял, что российский суверенитет над островами имеет соответствующее международно-правовое оформление и не подлежит сомнению.

С середины 1950-х годов Москва и Токио с переменным успехом ведут консультации, пытаясь выработать проект мирного договора по итогам Второй мировой войны.

Ради достижения полноценного мира первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев был готов передать Японии Шикотан и группу островов Хабомаи. При таком раскладе японцы должны были отказаться от претензий на Итуруп и Кунашир. Категорически против этого выступили США, пригрозившие невозвращением других потерянных японцами территорий.

Россия регулярно проводит на островах военные учения и маневры, что вызывает раздражение в Токио. К примеру, в начале августа 2018 года Япония выразила протест российской стороне в связи с информацией о размещении истребителей на южных Курилах. Как отмечается, за неделю до этого на аэродроме «Ясный» на острове Итуруп начали нести свое опытно-боевое дежурство экипажи многоцелевых российских истребителей Су-35.

В начале сентября японское правительство направило в МИД России ноту протеста в связи с проведением военных мероприятий Вооруженными силами РФ на островах южной части Курильской гряды. Крупный отряд военных кораблей 2 сентября совершил морской переход в связи с годовщиной окончания Второй мировой войны.