«Отвращение» к национализму: Варшава возмущена действиями Киева

Варшава выразила возмущение высказыванием посла Украины в Польше Андрея Дещицы о том, что полякам будет позволено проводить поисковые и эксгумационные работы на украинской территории только в том случае, если Варшава начнет восстанавливать разрушенные памятники националистам.

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«В Варшаве заявления посла вызывают отвращение. Это оценка не только руководства МИД, но и польского правительства», — приводит издание ZN.UA комментарий источника в правительстве Польши.

Отмечается, что в Варшаве нарастает разочарование в связи с оценкой Киевом некоторых исторических событий. Польские власти считают, что Дещица перешел черту, ведь дипломаты не разговаривают на языке шантажа, передает ФАН.

Стоит напомнить, что Андрей Дещица был отправлен в отставку с должности министра иностранных дел Украины в 2014 году после того, как нецензурно высказался в адрес президента России Владимира Путина.

В прошлом месяце президент Польши Анджей Дуда направил украинскому коллеге Петру Порошенко поздравительную телеграмму в честь Дня независимости страны. Об этом сообщалось на сайте президента Украины.

По словам Дуды, Польша поддерживает украинский суверенитет и территориальную целостность. Он также обратил внимание на стремление Украины стать частью Евросоюза и НАТО.

«Декларирую дальнейшую деятельность Польши на благо укрепления отношений Украины с ЕС и НАТО, а также поддержку в реализации амбициозных внутренних реформ, которые приблизят Украину к стандартам, принятым в этих организациях», — говорилось в телеграмме.

Вместе с тем, у Варшавы и Киева наблюдаются серьезные разногласия на ряд принципиальных исторических фактов. Так, в июле нынешнего года Дуда заявил, что Польша ожидает от Украины шагов по дегероизации деятелей Украинской повстанческой армии (организация запрещена в России).

По его словам, Роман Шухевич и Степан Бандера являются преступниками, которые ответственны за преступления против народа Польши.

Он также добавил, что необходимо выяснить историческую правду об отношениях поляков и украинцев.

Степан Бандера был одним из главных инициаторов создания УПА, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. В конце 2014 года Верховный суд России признал экстремистской организацию УПА и запретил ее деятельность на территории страны.

В том же месяце премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что примирение между украинцами и поляками возможно, только если Киев признает правду о Волынской резне.

«Преступления, в отношении которых не хватает слов, даже по прошествии 75 лет. Память о жертвах нельзя стереть», — указал политик.

Он подчеркнул, что согласие между народами Польши и Украины возможно только в том случае, если украинская сторона признает, что украинские националисты виновны в геноциде польского народа.

Тогда же польский премьер приехал в город Вроцлав, где принял участие в церемонии почтения памяти жертв Волынской резни, в ходе которой националисты УПА истребили десятки тысяч поляков. Вроцлавский памятник жертвам УПА — первое в Польше место памяти жертв Волынской резни.

Кроме того,

Дуда заявлял, что Волынская резня была этнической чисткой, а не войной между поляками и украинцами.

Польский президент также приезжал на Украину, чтобы принять участие в мероприятиях, посвященных 75-й годовщине трагедии.

«Это не была война — это была чистка этническая, чтобы убрать поляков с территорий, на которых они жили. 100 тысяч [человек] здесь замучены», — сказал Дуда.

Глава государства также обратился к властям Украины с просьбой, чтобы польские эксперты могли упорядочить кладбища поляков, похороненных на этой земле, а также «чтобы семьи убитых поляков имели возможность поклониться могилам, чтобы они получили имена».

Политик добавил, что дальнейшие отношения Украины и Польши должны базироваться на исторической памяти.

Ранее спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что Адольф Гитлер был «самым большим демократом», передает НСН. Это заявление было раскритиковано в самом Киеве, и в Москве.

Член Совета Федерации РФ Франц Клинцевич указал, что в Европе, куда так стремится нынешняя украинская власть, ни один уважающий себя политик, находящийся в здравом уме, никогда бы такого не сказал.

«Он знает, что сразу уничтожит свою репутацию. А украинские парламентарии спокойно прославляют фашистов. И самое интересное, что никаких нареканий со стороны настоящей европейской демократии не будет. И это уже беда», — подчеркнул парламентарий.

Он добавил, что конечной целью таких заявлений Киева является стирание памяти об общей победе над гитлеровской Германией.