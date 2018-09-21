Выборы в Хакасии: Зимин помог сэкономить

Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова заявила, что снятие нынешним врио губернатора Республики Хакасия Виктором Зиминым своей кандидатуры со второго тура выборов главы региона связано с оценкой ситуации, передает ФАН.

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«Я могу предположить, что он реально оценивает свои возможности, но это вопрос к нему. Это уже не мне комментировать», — сказала глава ЦИК.

Кроме того, она похвалила Зимина за своевременно принятое решение. «Хорошо, что не совсем поздно [снял свою кандидатуру], сэкономит государственные деньги, чтобы нам 23 сентября не проводить [голосование]», — цитирует ее НСН.

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин выразил уверенность, что для Зимина это было непростым решением.

«Он довольно долго занимал свой пост и, можно сказать, врос во власть. И, конечно, те обстоятельства, что сложились на выборах, оказались для него непреодолимыми. Судя по последним тенденциям, которые мы наблюдали, в том числе и в Приморье, было принято решение о снятии кандидатуры», — сказал политолог.

По его словам, со стороны ЦИКа предоставление оппозиции возможности попасть во власть, потому что за пост будут бороться Коновалов с кандидатом от «Справедливой России» Андреем Филягиным.

Ранее председатель избирательной комиссии Хакасии Александр Чуманин указал, что

Виктор Зимин снял свою кандидатуру с участия во втором туре выборов по состоянию здоровья.

«Буквально недавно к нам поступило заявление от Виктора Михайловича Зимина об отказе в участии в выборах. Он снял свою кандидатуру по состоянию здоровья», — рассказал чиновник.

В воскресенье, 9 сентября, в Хакасии состоялся первый тур выборов губернатора, по итогам которого Виктор Зимин набрал 32,42% голосов, уступив кандидату от КПРФ Валентину Коновалову с 44,81%. Второй тур выборов главы Хакасии должен был состояться 23 сентября. Теперь повторное голосование состоится 7 октября.

Сам Зимин назвал поражение в первом туре «ледяным душем для власти». При этом тогда Зимин заявил, что уходить в отставку не намерен.

«Я легко воспринял результаты первого тура — это ледяной душ для власти», — заявил политик на пресс-конференции.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ничего не знают об отставке Виктора Зимина до второго тура выборов.

«Там продолжается просто избирательная кампания, будет второй тур выборов, поэтому говорить о претензиях совершенно некорректно, это обычный избирательный процесс», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, есть ли у власти претензии к работе главы региона.

В понедельник 10 сентября замглавы ЦИК России Николай Булаев сообщил, что второй тур выборов глав регионов должен пройти в Хабаровском и Приморском краях, Хакасии и Владимирской области.

«Это Хабаровский край, республика Хакасия, Владимирская область и Приморский край. Объективная картина результатов голосования говорит о том, что второй тур в этих регионах — дело свершившееся. Но окончательное решение оформляется на заседании избирательных комиссий субъектов Российской Федерации», — сообщил Булаев.

Президент России Владимир Путин поблагодарил россиян за участие в выборах, состоявшихся по всей стране в единый день голосования.

По мнению Путина, явка избирателей была высокой, а никаких «серьезных» нарушений во время голосования зарегистрировано не было.

«Наверняка шероховатости какие-то были, с этим, безусловно, нужно разбираться, и будем это делать», — заявил Путин.

Он добавил, что второй тур выборов, который пройдет в некоторых регионах, является нормальным явлением.

В декабре 2008 года на тот момент президент России Дмитрий Медведев внес на рассмотрение Верховного совета Хакасии кандидатуру Виктора Зимина для наделения его полномочиями председателя республиканского правительства.

В январе следующего года на сессии Верховного совета Хакасии Виктор Зимин официально вступил в должность главы республики. В 2010 году он стал также именоваться главой республики - председателем правительства республики.

В начале января 2013 года срок полномочий Зимина как главы республики истекал. Однако 14 января президент России Владимир Путин назначил Зимина временно исполняющим обязанности главы региона до выборов. На состоявшихся в сентябре 2013 года выборах Виктор Зимин набрал большинство голосов (63,41 %) в первом туре и таким образом был избран главой Хакасии.