Гитлер против Ленина: выборы мэра в Перу превратились в фарс

В центре внимания мировых СМИ оказалась предвыборная гонка за пост мэра небольшого городка Юнгар на западе Перу, где одним из кандидатов стал Гитлер Альба Санчес.

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Гитлер представляет политическую правую партию «Мы — Перу». Это достаточно небольшая партия, которая на данный момент не представлена в перуанском парламенте. Последний раз «Мы — Перу» удавалось попасть в конгресс в 2011 году — тогда партия получила 2 мандата из 130.

Зато провоцентристы достаточно успешно выступают на региональных выборах. Представители партии «Мы — Перу» занимают пост мэра в 47 округах из 195. Возможно, именно по этой причине Гитлер вступил в ряды правоцентристкой партии. До этого его политическая карьера развивалась в партии «Возможности Перу», которая в свое время состояла с «Мы — Перу» в одном политическом альянсе.

На выборах мэра Юнгара партия выступает с предвыборными лозунгами «Гитлер — кандидат от народа», «Гитлер — это доверие».

Громкие лозунги привлекли внимание к выборам в Юнгаре и как следствие — привели к конфузу. Узнав о политических амбициях Гитлера Альбы Санчеса другой перуанец — Ленин Владимир Родригес Вальверде — решил также принять участие в предвыборной гонке, чтобы не дать Гитлеру прийти к власти.

Ленин даже обратился в избирательные органы с требованием отменить регистрацию Гитлера в качестве кандидата на пост мэра.

Комментируя эту ситуацию, Гитлер Альба Санчес заявил, что никогда не знал до этого Родригеса Вальверде. Он уверен, что его политические оппоненты используют Ленина, чтобы содействовать победе другого претендента на этот пост. По словам Санчеса, политические противники никогда не оставляли попыток дискредитировать его из-за имени.

Политик считает, что его отец выбрал это имя, не зная, кем был Гитлер. «Отец наверняка выбрал это имя из-за его иностранного звучания, потому что оно звучало экзотически. Он не знал историю Гитлера», — считает перуанский политик. Он также признался, что, став старше и узнав о жизни своего «тезки», он захотел сменить имя, но отказался от этой идеи из уважения к родителям.

«Я хороший Гитлер», — уверяет Альба Санчес.

Чтобы убедиться в этом, Гитлер предлагает обратиться к жителям Юнгара — он уже возглавлял этот город в период с 2011 по 2014 год, и уверяет, что «сделал много хорошего». «Жители знают меня», — добавил он.

А вот Ленин таким опытом и близостью к жителям похвастаться не может. По данным издания El Universal, он живет в семи часах от округа Юнгар и никак с ним не связан.

В конечном итоге избирательный суд Перу отклонил жалобу Ленина Владимира Родригеса Вальверде и отказался снимать Гитлера Альба Санчеса с избирательной гонки, так как не нашел для этого законных оснований. Ленин пока никак не прокомментировал это решение.

О результатах политической схватки Гитлера и Сталина станет известно уже в самое ближайшее время — местные выборы в Перу назначены на 7 октября.

Такая комичная ситуация стала возможной из-за латиноамериканских традиций. В регионе часто дают детям имена в честь известных исторических личностей.

Среди населения популярны имена Наполеон, Ильич, Сталин и особенно Ленин. Это имя носит даже действующий президент Эквадора.

65-летний Ленин Морено — убежденный социалист и сторонник политики, проводимой президентом Рафаэлем Корреа. В 2007 году, когда Корреа был избран на первый президентский срок, Морено стал его вице-президентом. На своем посту он уделял особое внимание положению инвалидов в Эквадоре, увеличив более чем в 50 раз бюджет страны, выделяемый на обслуживание людей с ограниченными возможностями. А в 2012 году Морено даже номинировали на Нобелевскую премию мира за его усилия.

В 2013 году Морено покинул свой пост и на три года занялся работой спецпосланника Генерального секретаря ООН по вопросам инвалидности и доступности. В 2017 году Морено вернулся в политику Эквадора, чтобы принять участие в президентских выборах. В итоге вместе с правым политиком Гильермо Лассо Ленин Мореро вышел во второй тур, где одолел своего оппонента, набрав 51% голосов.