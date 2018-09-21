Первая ласточка: Китай протестует против санкций США

Пекин резко отреагировал на санкции, введенные США против Китая из-за военного сотрудничества КНР с Россией.

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«Китайская сторона выражает свое крайнее возмущение вышеуказанными действиями (введением новых санкций. — «Газета.Ru»). <…> Действия американской стороны грубо нарушили основные принципы международных отношений», — заявил официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан, а также предложил «исправить ошибку» и отменить ограничения.

По словам дипломата, подобные шаги Вашингтона подрывают отношения между вооруженными силами КНР и США.

Речь идет о санкциях, подготовленных министерством финансов США против департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая, а также в отношении его главы Ли Шанфу.

Вашингтон подчеркнул, что санкции применены в рамках действующего в США закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Поводом к введению ограничений послужила покупка Пекином 10 российских истребителей Су-35, а также оборудования для ракет класса «земля — воздух», применяемых в ракетных комплексах С-400.

Ограничения, которые вводит Вашингтон против Пекина, сводятся к запрету сотрудникам китайского минобороны на выдачу экспортных лицензий, на валютные операции под юрисдикцией США, аресту имущества и заморозке счетов на территории США.

Данные санкции не чувствительные для Пекина, полагает руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский.

«Дело в том, что Китай в значительной мере производит уже свое собственное вооружение и частично российское. Более того, объем российско-китайского военного сотрудничества за последние годы сократился», — рассказал эксперт в эфире НСН.

Более того, Китая даже, возможно, хотел бы покупать вооружение у США, однако эта мысль не нашла отклика у американцев, подчеркивает эксперт. «Чтобы ликвидировать профицит, Китай неоднократно предлагал американцам снять ограничения на высокотехнологичные товары, а также на товары двойного назначения. Поскольку Америка до сих пор не идет на этот шаг, то происходят такие ситуации», — говорит Островский.

Вместе с тем «конечным адресатом» введенных санкций американское ведомство называет Россию, а вовсе не Китай.

«Сегодняшние решения не предназначены для подрыва военного потенциала или боеготовности какой бы то ни было страны, а скорее для того, чтобы вынудить Россию нести дополнительные имущественные лишения в связи с ее вмешательством в процесс выборов в Соединенных Штатах, ее неприемлемым поведением на востоке Украины и другими злонамеренными действиями», — говорится в сообщении американского минфина.

Фактически новые санкции, которые применяют США, не привязаны к каким-то конкретным событиями или действиям Москвы и Пекина, а, скорее, являются продолжением общей политики ограничений против России.

Однако эксперты полагают, что санкции, которые применили США против Китая, направлены даже не столько в качестве сигнала Москве, сколько в качестве сигнала для потенциальных покупателей российского оружия.

«Со стороны США это больше запугивание, уже не столько нас [России], сколько наших заказчиков и покупателей оружия», — рассказал в беседе с ФАН научный руководитель ВШЭ Евгений Ясин.

В то же время Пекин не намерен сворачивать свое сотрудничество с Россией.

«Мы продолжим с российской стороной реализовывать консенсус, достигнутый лидерами двух стран, и будем поднимать стратегическое взаимодействие между двумя странами на новый уровень», — представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Примерно об этом же на прошлой неделе писала The Washington Post, указывавшая на то, что встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в рамках Восточного экономического форума, прошедшего во Владивостоке, направляет в Вашингтон определенный сигнал — под давлением США исторические соперники становятся союзниками.

Вместе с тем эксперт Центра экономических исследований РИСИ Вячеслав Холодков полагает, что введение санкций против Пекина — это лишь «первая ласточка».

«Главная цель — остановить стремительное научно-техническое развитие Китая. Это в первую очередь. Потому что это развитие угрожает монопольному положению США на международной арене — и в международных политических отношениях, и в экономических отношениях прежде всего», — пояснил Холодков RT.

При этом США, по мнению эксперта, преследуют еще одну второстепенную цель — «сократить соперничество других стран в экономических областях». «В данном случае, поскольку мы являемся вторым в мире экспортером вооружения, то, конечно, преследуется цель создать преференции собственным, американским компаниям военно-промышленного комплекса, которые производят аналогичные виды вооружения», — выразил мнение специалист.