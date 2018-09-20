«Выборы незаконны»: Приморье заходит на третий круг

В Приморском крае избирательная комиссия отменила результаты голосования на выборах главы региона, передает РИА «Новости». За соответствующее решение проголосовали 12 членов комиссии, один — против.

«Решение принято. Нужно подписать протокол», — сказала председатель комиссии Татьяна Гладких.

В избиркоме Приморья пояснили, что получили более 200 жалоб на нарушения в ходе голосования, 115 из которых относились к подкупу избирателей.

Реклама

Исполняющим обязанности губернатора останется Андрей Тарасенко.

Выборы губернатора в Приморском крае прошли в два тура, поскольку первый тур не выявил победителя. По итогам голосования 16 сентября победу одержал временно исполняющий обязанности главы региона Андрей Тарасенко («Единая Россия»). После обработки 100% протоколов он набрал 49,55% или 253,2 тыс. голосов. Его соперник Андрей Ищенко (КПРФ) получил 48,06%, или 245,55 тыс. голосов. Кандидаты неоднократно обвиняли друг друга в подмене результатов голосования и фальсификациях.

Взаимные упреки начались еще в тот момент, когда подсчет голосов избирателей не был завершен. Поводом к этому стала резкая смена лидера гонки при обработке последнего процента протоколов. Вплоть до объявления промежуточных результатов в 99,1% протоколов лидировал Ищенко. До этого обновления он набирал 50,37%, Тарасенко — 47,11%. При этом в некоторые моменты подсчета голосов разрыв между оппонентами достигал 7%.

Резкое изменение предварительных результатов усугублялось значительной задержкой ввода оставшихся протоколов территориальных комиссий.

Как выяснилось, 17 сентября службы МЧС ограничили доступ в ТИК Советского района Владивостока под предлогом проведения работ. Результаты голосования на 13 участках района были признаны недействительными. Довольно долгое время ТИК находился в автономном режиме, без какой-либо охраны или контрольного надзора. Здесь же без наблюдения оставались документы и бюллетени. Краевая комиссия посчитала это грубым вмешательством «с применением административного ресурса».

В соответствии с процедурой отмены результатов выборов новое голосование должно быть организовано в течении трех месяцев.

В ситуации с Приморским краем этот срок отсчитывается со дня повторного голосования, то есть с 16 сентября 2018 года. Соответственно, выборы губернатора Приморского края должны состояться не позже 16 декабря 2018 года. По закону, в них смогут принимать участие как те, кто уже выдвигал свою кандидатуру, так и новые кандидаты.

Однако это решение не устраивает Андрея Ищенко — он рассчитывает на повторное проведение второго тура голосования. Кандидат от КПРФ намерен оспаривать в суде решение об отмене результатов выборов.

«Уже поданы исковые заявления в суд. Я лично подал уже несколько исковых заявлений в суд по Уссурийску. Сейчас готовятся исковые заявления по городам Артем, Уссурийск, Владивосток. А также иск на отмену сегодняшнего решения», — сказал Ищенко, комментируя решение крайизбиркома.

По его словам, решение о новом голосовании — это «полный абсурд», поскольку жители края уже «избрали своего губернатора».

Как настаивает Ищенко, результаты должны быть отменены только на тех участках, где выявлены нарушения. «У нас по законодательству должно быть как минимум для того, чтобы отменить результаты выборов, 25% участков», — добавил Ищенко.

Однако, по словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, принятое местной избирательной комиссией решение является нормальным. «…У нас [для этого решения] доводы очень убедительные», — подчеркнула она.

Еще раньше Памфилова отмечала, что по итогам голосования были обнаружены участки с подозрительными 100%-ными результатами не только в поддержку кандидата от «Единой России», но и в пользу коммуниста Ищенко. Поэтому нельзя говорить, что ЦИК занимался «игрой в одни ворота», отмечала она.

Решение об отмене выборов поддерживает Андрей Тарасенко. По его словам, это «одно из его главных предложений», он признал, что ошибки и нарушения допустили обе стороны и «надо как-то выходить из этой ситуации».

Тарасенко уже заявил, что намерен принять участие в новом голосовании. Его оппонент, в свою очередь, заявил, что вступит в новую гонку, если будет соответствующее решение партии.

«Если мне партия доверит, то я буду участвовать во всех выборах, даже в выборах президента», — заявил Ищенко.