Выборы в Приморье: Памфилова в слезах

Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова расплакалась от обиды во время обсуждения ситуации с возможной отменой выборов губернатора Приморского края из-за нарушений, вызванных вмешательством в работу ТИК во Владивостоке местного управления МЧС.

Реклама

«Вы знаете, как обидно было — взяли и перечеркнули всю работу. Это просто не передать... потому что мы здесь живем уже, никого не видим. Столько сделали... Все прозрачно, идем шаг за шагом. И вдруг раз — и такой удар под дых», — сказала глава ЦИК.

Она допустила, что ее ведомству нужно отработать реакцию для предупреждения подобных ситуаций, чтобы регионы, в которых проходили вторые туры выборов, понимали — «никому спуска не будет», передает портал kp.ru/online/news/3240725/» target=«_blank»>kp.ru.

«Я не позволю больше вот так взять и перечеркнуть нашу работу

и работу огромного количества людей. Очень серьезная ответственность будет. Мы решительно настроены на отмену выборов, если будет на то повод серьезный. <...> Если кто-то думает, что я такая пешка, я не для этого прожила свою жизнь непростую, чтобы быть пешкой в чьих бы то ни было руках», — сказала глава ЦИК.

Позднее в пресс-службе ЦИК информацию о слезах Памфиловой не подтвердили, но отметили, что руководитель ведомства сильно переживает за то дело, которым занимается, и близко к сердцу воспринимает рабочие проблемы, передает РИА «Новости».

До определенного момента избирательная кампания в Приморье развивалась организованно и без нарушений — кроме отдельных незначительных инцидентов. Однако к 10 утра на следующий день после голосования было обработано только 97% протоколов. Разрыв между кандидатами составлял 7%.

Памфилова отметила, что в ЦИКе не могли понять причину долгой задержки ввода оставшихся протоколов территориальных комиссий. Как выяснилось, 17 сентября службы МЧС ограничили доступ в ТИК Советского района Владивостока под предлогом проведения работ.

Результаты голосования на 13 участках района были признаны недействительными.

Довольно долгое время ТИК находился в автономном режиме, без какой-либо охраны или контрольного надзора. Находившиеся в комиссии документы и бюллетени также были без контроля со стороны. Комиссия нашла «грубое вмешательство <…> с применением административного ресурса».

В Кремле поддержали позицию Центризбиркома по отмене выборов в Приморье. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, Кремлю важна чистота выборов.

«Мы внимательно следим, как развиваются события вокруг выборов в Приморье. Я хочу напомнить вам неоднократно произнесенные президентом слова о приоритетности чистоты и справедливости выборов.. Позицию ЦИК в Кремле ценят и поддерживают», — указал представитель Кремля.

В свою очередь врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко, чья победа теперь будет аннулирована, заявил об отказе участвовать в третьем туре выборов главы региона. Представитель края в Совете Федерации Людмила Талабаева одобрила такое решение, передает ФАН.

«Я поддерживаю Андрея Владимировича. Я его давно знаю и отношусь к нему с уважением. Он человек дела, предпочитающий, как говорится, работу «на земле», — сказала сенатор.

Отмена итогов выборов в Приморье стала самым грамотным решением, позволившим власти выиграть время и спокойно провести вторые туры в других регионах, пояснил директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ Павел Салин.

«Для власти сейчас самое главное — выиграть время и сбить ту волну негатива, которая возникла вокруг выборов в Приморье

и которая может повлиять на итоги вторых туров в трех других регионах. Поэтому для нее сейчас желательно подвесить ситуацию, чтобы сначала разобраться со вторыми турами, которые пройдут меньше чем через неделю. А потом уже, через три месяца, когда спадут страсти, разбираться со вторым туром выборов в Приморье», — цитирует политолога НСН.

Согласен с ним и руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев. Однако, по его мнению, для большей эффективности следует полностью сменить список претендентов на губернаторский пост.

«Это самый разумный выход — назначить повторные выборы, поменять врио губернатора, назначить новых кандидатов и избрать достойного с поддержкой большинства приморцев. С учетом того, что нарушения были с обеих сторон, это означает, что ни Тарасенко, ни Ищенко не должны принимать участие в этих выборах. Есть смысл обнулить ситуацию и полностью ее обновить», — сказал эксперт.