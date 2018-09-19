«Форт Трамп» в Польше: Дуда готов на унижения

Президент Польши Анджей Дуда подтвердил намерение Варшавы заплатить за размещение на территории страны американской военной базы $2 млрд. Польский лидер выступил с таким заявлением в эфире польского телевидения после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

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«Мы уже давно заявили, что намерены подготовиться, взять на себя финансовые обязательства по подготовке такого места, в котором могли бы размещаться американские солдаты», — сказал Дуда.

Он уточнил, что Польша готова заплатить за сооружение базы и инфраструктуры, а прочие расходы Варшава рассчитывает возложить на США. «Американцы, конечно, покрывали бы стоимость функционирования базы», — пояснил польский президент.

Во время пресс-конференции по итогам переговоров с Трампом Анджей Дуда также выразил надежду, что президент Соединенных Штатов отправит в Польшу больше войск. Трамп, в свою очередь, отметил, что размещение постоянной американской военной базы на польской территории положительно отразится на безопасности и Польши, и США.

Накануне встречи с Трампом в Белом доме Дуда также сообщил, что у него даже есть предложение по названию американской военной базы — Fort Trump («Форт Трамп»).

Президент Польши прибыл в США с визитом 18 сентября. Он провел со своим американским коллегой Дональдом Трампом переговоры, по итогам которых было принято совместное заявление. Значительная часть документа посвящена военно-стратегическому сотрудничеству двух стран.

«Признавая важность укрепления и расширения присутствия НАТО на восточном фланге и европейской инициативы сдерживания, Польша и США обязуются рассмотреть варианты укрепления военной роли Соединенных Штатов в Польше», — говорится в декларации.

Кроме того, в документе указано, что Варшава обязалась увеличить расходы на оборону на 2,5% ВВП — американская сторона подчеркивает, что Польша является примером для других союзников США по НАТО. Напомним, Польша входит в число пяти стран НАТО, тратящих на оборону больше 2% ВВП.

Выступая перед журналистами после переговоров с Трампом, Дуда в очередной раз заговорил об «агрессивном поведении России». «Это партнерство имеет важное значение в свете все более серьезных проблем, связанных с безопасностью, которые являются следствием агрессивного поведения России, распространения оружия массового уничтожения во всем мире, терроризмом, организованной контрабандой иммигрантов и напряженностью на Ближнем Востоке», — заявил Дуда.

Президент Польши не упустил случая поблагодарить Трампа за развертывание американского противоракетного комплекса Aegis Ashore на территории Польши. «<…> мы признаем ее важную роль в архитектуре безопасности НАТО», — подчеркнул польский лидер.

Встреча Трампа и Дуды не обошлась без странных моментов — в то время как президент Польши рассыпался в благодарностях и комплиментах Вашингтону, Трамп даже не потрудился предложить своему коллеге стул, когда они стали подписывать совместную декларацию. В итоге Дуда был вынужден подписывать документ стоя.

Этот момент был запечатлен на фото, которое сразу вызвало бурю обсуждений в СМИ: Трамп сидит за столом с насупленным лицом, а радостно улыбающийся Дуда неловко пристроился с бумагами на краешке стола.

Эксперт по истории дипломатии Януш Сибора заявил в интервью польской газете gazeta.pl, что поведение Трампа «оскорбительно». «Посыл понятен: американцы не уважают поляков. Если мы так подписываем важные документы, нам стоит задуматься, не наносит ли это ущерб чести Польши», — сказал он.

Снимок также прокомментировал бывший президент Польши Лех Валенса. Политик опубликовал в твиттере нашумевшее фото Трампа и Дуды, а также снимок времен своего президентства. Картина радикально противоположная — на фото Валенса запечатлен вальяжно сидящим в кресле, а Трамп стоит позади с широкой улыбкой на лице и придерживает польского лидера за плечи.

«Почувствуйте разницу», — гласит подпись к фото, опубликованным экс-президентом Польши.

Тем временем Соединенные Штаты еще обдумывают предложение Варшавы разместить на польской территории постоянную военную базу, причем Дональд Трамп утверждает, что на самом деле Польша готова заплатить за размещение на своей территории американской военной базы куда больше, чем упомянутые Дудой $2 млрд.

«Польша будет платить за это миллиарды и миллиарды долларов. Президент (Польши Анджей Дуда) предложил нам гораздо больше, чем два миллиарда долларов за это (размещение постоянной базы), и мы изучаем это», — заявил Трамп на пресс-конференции во вторник.

При этом желание Польши платить $2 млрд за размещение на собственной территории военной базы США критикуют даже польские политики.

Депутат сейма Польши Януш Саноцкий заявил РИА «Новости», что данная инициатива — «ошибка и выброшенные деньги».

«Для меня это похоже на какую-то паранойю. Потому, что с военной точки зрения одна военная база или одна дивизия ничего не значит. А в политическом контексте это всегда означает отказ от части суверенитета. Я как польский патриот являюсь противником присутствия на территории Польши любых иностранных войск — американских, российских, китайских — любых», — сказал польский депутат.

В беседе с «Газетой.Ru» доцент социально-гуманитарного факультета НИУ ВШЭ Дмитрий Офицеров-Бельский уточнил, что рассуждения СМИ на тему готовности Польши платить очень серьезные суммы за американское присутствие не совсем верны.

«Как правило, эти суммы не просто платят США. Во-первых, они обычно даются американской стороной в форме кредита и потом возвращаются Польшей. А в случае с базой «Форт-Трамп» Польша может заплатить, но, с другой стороны, получить под этот контракт гарантию инвестиций в свою страну, которые могут почти полностью окупить затраты», — пояснил Офицеров-Бельский.

Минобороны Польши направило Пентагону письмо с предложением о размещении американской военной базы еще в конце мая. В опубликованном польским ведомством документе были указаны предполагаемые места дислокации американских вооруженных сил, госпиталей, а также школ для детей военных из США и даже спортивных залов для их семей. Эти планы были также переданы правительству США и конгрессу.

Как отмечает Дмитрий Офицеров-Бельский, данные планы польских властей на самом деле не имеют прямого отношения к вопросу безопасности Польши.

«Предыдущий саммит НАТО хорошо показал логику Трампа: Соединенные Штаты готовы требовать от своих союзников в Европе финансового участия в общей обороне альянса. Польша в данном случае рассуждает категориями Атлантического содружества и действует исходя из американского видения будущего альянса», — подчеркнул эксперт.

Он пояснил, что на протяжении последних двух десятилетий — с момента, как Польша вступила в североатлантический альянс — у Варшавы были серьезные опасения, что 5 статья устава НАТО о гарантированной помощи может не сработать в случае непредвиденных обстоятельств и что США не смогут оказать поддержки, если она потребуется.

«Присутствие американских войск, которое уже имеет место быть в Польше, нужно для того, чтобы американские войска гарантировали своим присутствием безопасность. Потому что если в случае военного столкновения гибнут американские солдаты, то США уже не смогут уклониться от прямого участия в конфликте», — объясняет Офицеров-Бельский.

По его словам, сейчас идет смена этой логики — если раньше речь шла просто о формальном присутствии американских войск, то теперь речь идет уже о фактическом присутствии. И Россия, отмечает эксперт, безусловно, воспринимает происходящее как угрозу. «Американские войска будут находиться на границе с Россией — мы из принципа должны будем дать симметричный ответ», — признает собеседник «Газеты.Ru».