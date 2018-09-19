Песенка спета: во Львове запретили русский язык

Львовский областной совет принял решение ввести мораторий на публичное использование «русскоязычного культурного продукта», сообщают местные СМИ.

Реклама

Отмечается, что данное решение было принято с целью «избежать эскалации напряженности в обществе и не допустить разжигания межнациональной розни», а также «преодолеть последствия длительной языковой русификации». В заявлении облсовета отмечается, что мораторий устанавливается «до момента прекращения оккупации территории Украины».

Киев считает, что возвращение Крыма в состав Российской Федерации в 2014 году является «российской оккупацией». Такой же термин используется в отношении самопровозглашенных республик Донбасса — ЛНР и ДНР. Россия не признает обвинения Киева, отмечая, что Крым вошел в состав РФ по итогам референдума, проведенного в соответствии с международными нормами.

Львовская областная государственная администрация должна создать рабочую группу для проведения разъяснительной работы с населением о принятых в отношении русского языка запретах. Кроме того, органам местного самоуправления области было рекомендовано принять аналогичные решения по введению такого же моратория.

Эту инициативу поддержали 57 депутатов, против высказались 43 парламентария.

Львовские депутаты надеются распространить действие моратория на всю территорию Украины.

Они уже сообщили о своих планах подать обращение к Верховной раде Украины о необходимости запрета публичного воспроизведения аудиовизуальных произведений на русском языке.

Заслуженный артист России Григорий Лепс назвал это решение лишенным здравого смысла. «Нельзя запретить русские песни — это все равно, что запретить песни Beatles в Ливерпуле. На мой взгляд, это глупость, это абсурд», — передает слова артиста ФАН.

Похожую инициативу не так давно обсуждал городской совет Днепра (бывший Днепропетровск). Депутаты города предложили запретить песни, которые исполняют российские певцы.

«Запретить в общественном транспорте, учреждениях культуры и отдыха, гостиничного и ресторанного бизнеса и в других общественных местах на территории города Днепра воспроизведение песен российских исполнителей», — говорится в проектном документе, опубликованном на сайте ведомства.

Согласно тексту инициативы,

планируется прекратить воспроизведение песен украинских певцов, которые поддержали «российскую агрессию против Украины».

Контролировать соблюдение этого решения должны будут сотрудники местной инспекции по благоустройству.

Решения региональных властей следуют тому же вектору, который задает центральная власть. Одним из самых ярких решений в языковой политике Киева стал закон об образовании, принятый в сентябре 2017 года. В соответствии с ним был введен запрет на преподавание в средней и старшей школе (с 5 по 12 класс) на любом иностранном языке, включая русский.

Однако сферой образования Киев не ограничился — 15 марта стало известно о новой законодательной инициативе украинских депутатов. На этот раз Верховная рада намерена рассмотреть закон об обязательной украинизации всех сфер жизни.

Законопроект под названием «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» уже поддержали десятки парламентариев из разных фракций.

Согласно нему, украинский язык может стать обязательным во всех сферах жизнедеятельности. Несоблюдение грозит штрафами и, возможно, даже тюремным заключением.

В случае принятия закона все сотрудники государственных и коммунальных организаций, предприятий и банковских учреждений будут обязаны общаться на рабочем месте только на украинском языке. По словам спикера Верховной Рады Андрея Парубия, рассмотрение этого закона парламентом начнется в октябре.

Примечательно, что закон, внесенный в Верховную Раду еще в июне прошлого года, вспомнили именно сейчас. Параллельно парламент принимает поправки в конституцию, закрепляющие евроатлантические стремления Украины.

Эти и прочие законопроекты, имеющие признаки популистских решений, все в большем количестве поступают в Верховную раду в преддверии нового выборного сезона — в следующем году на Украине пройдут не только президентские, но также парламентские и региональные выборы.