Дружбе с Россией конец: указ Порошенко вступил в силу

Вступил в силу указ президента Украины Петра Порошенко о непродлении на следующие 10 лет Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. Распоряжение главы государства было опубликовано в среду, 19 сентября, в «Правительственном курьере».

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Заключенный ранее Договор о дружбе будет действовать до 1 апреля 2019 года. Тогда должен будет формально истечь десятилетний срок предыдущего соглашения между Киевом и Москвой.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 6 сентября 2018 года «О Договоре о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией»,

— значится в указе Порошенко.

Кроме того, украинский лидер приказал министерству иностранных дел Украины воздержаться от подготовки необходимого для продления договора пакета документов.

Решение Киева вызвало в Москве довольно бурную реакцию. Так, в департаменте информации и печати МИД России заявили, что украинское руководство в «антироссийском угаре» наносит «колоссальный» урон национальным интересам самой Украины.

В российском внешнеполитическом ведомстве выразили «глубокое сожаление» в связи с разрывом Договора о дружбе и назвали прекращение его действия «деструктивным шагом». По мнению дипломатов, Порошенко разрывом соглашения преследует свои «политические амбиции» и «обслуживает чуждые геополитические интересы».

«Украинское руководство... не гнушается оставить о себе след в истории как о политиках, нанесших колоссальный урон российско-украинским отношениям», — говорится в заявлении МИДа. Тем не менее, российские дипломаты выразили надежду, что в будущем кризис в отношениях между РФ и Украиной будет преодолен.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной прекращал действие старого Договора, заключенного еще до распада СССР между РСФСР и Украинской ССР в 1990 году. Этот документ был первым в своем роде и определял отношения двух республик советской страны. Согласно шестой статье Договора, стороны обязывались признавать и уважать территориальную целостность друг друга в существовавших на тот момент в рамках СССР границах. Новый документ 1997 года подтверждал этот тезис в своей второй статье.

При этом и до 2014 года, когда Крым вошел в состав России по итогам референдума, между двумя государствами возникали конфликты по поводу принадлежности тех или иных территорий. К примеру, в 2003 году стороны жарко спорили о ситуации вокруг косы Тузла в Керченском проливе.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев пересмотрит все договоры с российской стороной. Министр подчеркнул, что это «абсолютный факт».

«У каждого договора с Россией есть пункт о процедуре прекращения его действия, и у нас есть внутренний план, как и когда мы будем это делать»,

— заявил глава украинского МИДа.

Как сообщает НСН, член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов назвал шаг Киева «недружественным жестом, снимающим все обязательства».

«Пока есть договор, есть взаимные обязательства, которые стороны по определению должны соблюдать, есть правила. Нет договора, тем более, есть демонстративная враждебность одной из сторон — правила мертвы. Когда игра без правил, когда нет взаимных обязательств о партнерстве, доверии, дружбе, это всегда делает отношения гораздо менее предсказуемыми, напряженными и в перспективе конфликтными», — заявил сенатор Морозов.

Разрыв договора с Россией — один из шагов предвыборной кампании президента Украины Петра Порошенко, полагает главный редактор интернет-издания Politrussia Руслан Осташко. В разговоре с ФАН он заявил, что хотя решение украинского главы даст ему пару политических очков, в дальнейшем оно может повлечь за собой непредсказуемые последствия.

«Порошенко как всегда действует полумерами: с одной стороны, Договор о дружбе он разрывает, а с другой — дипломатические отношения у нас остаются, посольства работают, безвизовый режим действует, и, более того, Россия является основным инвестиционным партнером с точки зрения вложения средств в экономику Украины, чему я не рад», — заявил Осташко.

Ранее в Кремле отреагировали на намерение Киева разорвать договор о дружбе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неразумным делать шаги, которые принесут дополнительный ущерб россиянам и украинцам.