Москва против «шпиономании»: МИД вызвал послов

Во вторник 18 сентября МИД России вызвал посла Нидерландов в Рене Джонс-Бос, а также представителя Швейцарии в Москве Ива Росье чтобы озвучить им претензию российской стороны к необоснованной «шпиономании» Запада.

Реклама

«Рене Джонс-Бос была приглашена для беседы в МИД России в связи с продолжающейся кампанией по нагнетанию шпиономании.

Внимание нидерландской стороны было привлечено к недопустимости провоцирования через СМИ спекуляций,

в том числе касающихся наиболее острых проблем международной политики, которые могут нанести дополнительный ущерб и без того подорванным двусторонним отношениям», — говорится в сообщении дипведомства РФ.

От Ива Росье же потребовали разъяснений в связи с недавними обвинениями в адрес Москвы в наращивании активности российских спецслужб в Швейцарии, причастности неких «российских агентов» к «незаконным действиям, направленным против критически важной швейцарской инфраструктуры».

«Послу было указано на то, что продолжение подобной конфронтационной риторики способно нанести серьезный ущерб в целом конструктивно развивающимся российско-швейцарским отношениям. Росье обещал информировать Берн о нашем демарше», — резюмируется коммюнике МИД России.

Четыре дня назад швейцарская газета Tages Anzeiger и нидерландское издание NRC Handelblad сообщили, что правоохранительные органы Королевства Нидерландов при помощи британских спецслужб арестовали весной 2018 года двух российских граждан, которые якобы собирались похитить данные из химической лаборатории в швейцарском городе Шпиц.

Служба военной разведки и безопасности Нидерландов отказалась от комментариев по этому поводу. Служба разведки Швейцарской конфедерации, в свою очередь, сообщила Tages Anzeiger, что «в курсе ситуации с раскрытием и выдворением российских шпионов в Гааге», но подробностей также раскрывать не стала.

В материале NRC сообщалось, что

аресты российских агентов и шпионов стали результатом сотрудничества различных европейских спецслужб.

Кроме того, по данным голландских правоохранителей, россияне располагали спецоборудованием для взлома компьютерной системы лаборатории в Шпице и «работали на ГРУ».

Швейцарские разведчики подчеркнули, что участвовали в операции вместе с коллегами из Нидерландов и Великобритании и смогли предотвратить вторжение в важный объект национальной инфраструктуры. Тем не менее, пресс-секретарь швейцарского центра радиологического и химико-бактериологического анализа в городе Шпиц Андреас Бухер подтвердил лишь тот факт, что лаборатория стала целью хакерских атак.

«Мы защищены от этого. Утечки данных не было», — подчеркнул Бухер.

Отметим, что лаборатория в Шпице занималась изучением образцов химических веществ, применявшихся в химических атаках в Сирии, а также исследовала состав и происхождение боевого отравляющего вещества «Новичок», которым были отравлены в британском Солсбери экс-полковник ГРУ Минобороны РФ и агент SIS Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Вскоре голландские СМИ написали, что высланных из Нидерландов «российских шпионов» подозревают в хакерских атаках на Всемирное антидопинговое агенство (WADA). Прокуратура швейцарского Берна заявила, что «российских шпионов» подозревают в причастности к «кибератакам на WADA в Луизиане». Расследование дела началось в 2017 году.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров указал, что Россия будет готова прокомментировать эту информацию только просто получения фактов.

«Я даже не могу предположить, чтобы такое событие, в котором участвовали специалисты трех западных стран, могло остаться вне поля зрения СМИ. Если какие-то факты нам будут предъявлены, я думаю, тогда и сможем их более вразумительно комментировать», — сказал дипломат.

В российском посольстве на территории Швейцарии назвали происходящее «антироссийским вбросом», который связан с «делом Скрипалей».

«Считаем любые подобные измышления попросту абсурдными и иначе как очередную попытку подогреть русофобские настроения их квалифицировать нельзя», — говорилось в заявлении.

Дипломаты также заявили, что сообщения о «российских шпионах» на территории страны безосновательны и являются политическим заказом.

«Нелепой выглядит попытка авторов внушить читателям предвзятое отношение к работающим в Швейцарии россиянам. Неизбежно встает вопрос: кому это выгодно? Уж точно не российско-швейцарским отношениям, над укреплением которых и работают российские дипломаты в Берне и Женеве», — отметили в дипмиссии.