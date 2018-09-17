Выборы в Приморье: ЦИК ждет жалоб

Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила утром в понедельник, что ЦИК ждет жалоб от участников второго тура выборов главы Приморья.

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«Если есть хоть какие-то сомнения о том, что были переписаны протоколы или на последнем этапе были какие-то нарушения при подведении итогов, мы оперативно ждем не пространных заявлений в прессе, а конкретные факты, ждем жалобы с фактурой, которая бы это подтверждала.

Центральная избирательная комиссия будет тщательно во всем разбираться, прежде чем будут подведены итоги выборов», — цитирует Памифлову РИА «Новости».

Подсчет голосов избирателей на втором туре губернаторских выборов в Приморском крае еще не завершился, однако за последние несколько часов лидировавший на протяжении практически всего дня кандидат от КПРФ Андрей Ищенко уступил кандидату от «Единой России» Андрею Тарасенко.

По результатам обработки 99,10% протоколов, Тарасенко набирает 49,55% (253 082 голоса), Ищенко — 48,06% (245 438 голосов).

При этом ранее кандидат от КПРФ лидировал вплоть до обновления информации по итогам обработки 99,1% протоколов. При последнем появлении информации Ищенко был впереди — 50,37%, Тарасенко набирал 47,11%.

Смена лидеров за последние часы позволила Ищенко выступить с обвинениями в нарушениях в ходе процедуры подсчета голосов и объявить голодовку.

«Были вероломно переписаны итоговые протоколы в городах Артем, Находка, Уссурийск и во Владивостоке в Советском районе. У наших членов комиссии с правом совещательного голоса имеются на руках все копии протоколов с синими печатями, и

сейчас уже юристы готовят исковое обращение в суд об опротестовании итогов голосования именно по этим четырем территориям. В связи с этим я объявил голодовку на центральной площади Владивостока, призываю сторонников прийти и поддержать меня», — заявил Ищенко.

Кроме того, Ищенко заявил, что юридическая служба КПРФ готовит иски в суд для опротестования итогов голосования по указанным территориям. «Мы не уйдем, пока не увидим справедливых результатов выборов!» — сказал коммунист.

В то же время общественные наблюдатели в ходе второго тура выборов в Приморье не зафиксировали нарушений, пишет РИА «Новости» со ссылкой на председателя Общественной палаты края Бориса Ступницкого. «Наши наблюдатели нарушений в этих районах не зафиксировали, сигналов у нас не было», — сказал председатель палаты.

При этом в самом Приморском крае объяснили смену лидера тем, что в последних подсчитанных протоколах лидировал врио главы региона Андрей Тарасенко.

«Видимо, по данным протоколов, выросло число голосов за Тарасенко. При этом данные — предварительные, так как еще не введено 14 участков — на острове Попова и 13 в Советском округе», — сообщил РИА «Новости» представитель краевого избиркома.

В целом, в СМИ появлялась информация о том, что явка избирателей во втором туре была выше, чем в первом, однако финальной цифры по ней до сих пор нет. Известно лишь, что на 18.00 по местному времени она составила 29,15%, тогда как на первом туре к этому же времени она была 26,57%. Примечателен тот факт, что на тех участках, на которых лидирует Тарасенко, явка была в среднем выше.

Практически сразу после закрытия избирательных участков появились данные экзит-полла ООО «КЦ «Эксперт Групп», согласно которым побеждал кандидат от ЕР Андрей Тарасенко с результатом 53%. Его соперник, по этим же данным, должен был набрать 47%.

Однако когда предварительные итоги обработки протоколов стали выводиться на экране, фактически сразу же вперед вырвался Ищенко. По итогам обработки 7,16%, Ищенко набирал 50,35%, Тарасенко — 46,79%.

Далее ситуация развивалась примерно по тому же сценарию. К моменту обработки 20,45% протоколов, Ищенко набирал 53,54%, Тарасенко — 43,86%, то есть разрыв между соперниками составлял почти 10% голосов. После разрыв то сокращался, то увеличивался.

Данные перестали обновляться быстро где-то на отметке в 90,32% обработанных протоколов. Андрей Ищенко по-прежнему сохранял лидерство с результатом в 51,48% (212 462 голоса). Тарасенко к тому моменту получил на свой счет 45,89% (189 371 голос).

А вот дальше результаты буквально стали обновляться часами. Причем прибавлялось по проценту, а то и меньше.

В свою очередь представитель избирательного штаба Тарасенко также заявил журналистам о фактах фальсификации бюллетеней в Уссурийские и Владивостоке.

«Представители КПРФ, наблюдатели, члены комиссия препятствовали нормальному подсчету голосов. По таблицам невероятное количество бюллетеней признано недействительными… Вчера мы подняли несколько жалоб по фактам подвоза, осуществлялась скупка голосов… В крупных городах счет идет на тысячи голосов. Владивосток — более 10 тыс., Уссурийск тоже несколько тысяч», — сказали прессе в штабе Тарасенко.

Представители врио губернатора также располагают информацией, что штаб кандидата в губернаторы от КПРФ Андрея Ищенко потратил около 40 млн рублей на подкуп избирателей.

По словам, первого заместителя секретаря регионального отделения «Единой России» Игоря Хрущева, в подтверждение этого имеются аудио- и видеозаписи, а также фото. По каждому факту были поданы жалобы в избирательную комиссию.

Ночью же (ранним утром по времени Владивостока) буквально с каждым новым внесенным протоколом, разрыв между кандидатами стал сокращаться. На отметке в 96,13% обработанных протоколов он составлял уже 3,73% в пользу коммуниста (50,59% и 46,86%).

А уже к 97,87% обработанных протоколов стал меньше 3,5% (50,37% и 47,11%). В абсолютных числах кандидат от КПРФ опережал своего оппонента на 15 578 голосов.

После еще пары часов на табло появилась цифра — 99,03% обработанных протоколов. За 1,16% результат зеркально изменился. Тарасенко получил 49,02% (247 396 голосов), Ищенко — 48,56% (245 090 голосов).

Источник «Газеты.Ru» в Кремле не стал однозначно говорить об итогах голосования, но не исключил, что в случае сомнений в Приморье пройдет пересчет результатов голосования.

При этом глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что при выявлении каких-либо нарушений, Центризбирком сможет действовать вплоть до отмены результатов голосования.

«Если будут выявлены какие-то злоупотребления или нарушения, тогда будем действовать вплоть до отмены выборов на тех или иных участках или даже в целом, если для этого будут какие-то основания», — заявила она.