Мирный договор с Японией: вопросы по Курилам и ПРО США

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассказал, что в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным озвучил позицию Токио по территориальному вопросу и мирному договору, передает NHK.

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«Я озвучил нашу позицию президенту России Владимиру Путину, что вначале нам необходимо разрешить территориальный спор и только потом — проблему мирного договора», — сказал Абэ.

Он также подчеркнул, что говорил Путину об этом и до предложения российского лидера о заключении мирного договора с Японией, передает ФАН.

По словам японского премьера, российский лидер пообещал Абэ «обязательно решить проблему» спорных территорий — Курильских островов.

В среду 12 сентября Абэ принял участие в пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке. В ходе своего выступления он заявил, что его страна может создать добавленную стоимость, связав на географической плоскости, точки, например — Ямал и Камчатку.

«В декабре 2016 года я принимал президента Путина в своем родном городе Нагато. И мы вдвоем обстоятельно побеседовали о будущем японо-российских отношений. Мы договорились о начале консультаций относительно особой системы для осуществления совместной хозяйственной деятельности на четырех островах и об осуществлении свободных посещений могил бывшими жителями этих островов.

Кроме того, в Нагато мы подтвердили, что разделяем искреннюю решимость разрешить проблему мирного договора», — рассказал японский лидер.

Он отметил, что половина из намеченных 150 совместных японо-российских проектов уже начали реализовываться.

«К сожалению, у нас нет мирного договора. Мы договорились [с Путиным], что необходимо менять подходы, с тем, чтобы наши народы понимали значение того, что мы можем решить все имеющиеся проблемы и заключить мирный договор. Именно совместная хозяйственная деятельность является путем к этой цели», — добавил Абэ.

Путин, в свою очередь, указал на нерешенные вопросы, которые пока препятствуют мирному договору.

«Вопросы безопасности имеют большое значение, и мы их все обсуждаем. Нас, естественно, не могут не беспокоить многие аспекты военного сотрудничества в регионе, в том числе продвижение американских систем противоракетной обороны. Все это является предметом наших переговоров», — пояснил российский лидер.

Он рассказал о договоренности Москвы и Токио менять подходы к двусторонней политике, упомянув о Советско-японской декларации 1956 года, предусматривающей прекращение состояния войны между странами, существовавшее с августа 1945 года.

«Она же была не просто подписана, она была ратифицирована и парламентом Японии, и Верховным советом СССР. Потом японская сторона от выполнения этой декларации отказалась. Мы сейчас вернулись к рассмотрению этих вопросов. Так вот 70 лет мы ведем переговоры. Синдзо сказал: давайте поменяем подходы. Давайте», — сообщил Путин.

После этого член Палаты советников японского парламента Сацуки Катаяма заявила, что заключение между Россией и Японией мирного договора без предварительных условий означает игнорирование уже достигнутого в этом направлении.

Она выразила согласие с Синдзо Абэ по поводу того, что отсутствие мирного договора на протяжении 70 лет — это «нехорошая ситуация», подчеркнув, что это мнение разделяют лидеры обеих стран. При этом она не поддержала идею мира без предварительных условий.

«Ведь Япония и СССР, Япония и Россия вели переговоры по разным аспектам, включая проблему островов (южных Курил). И если договор заключить без предварительных условий, то не принимать во внимание эти факторы что ли?» — пояснила Катаяма.

При этом сенатор отметила, что она приехала в Россию как исполняющая обязанности председателя политического совета правящей в Японии партии, и пообещала передать предложение руководству, поскольку дипломатия, по ее словам, является делом властей.

В японском кабмине также указали на условия для подписания мирного договора, передает НСН.

«Наша позиция, заключающаяся в том, что вопрос северных территорий должен быть решен до подписания какого-либо мирного договора, остается неизменной»,

— сказал главный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

Российский посол в Токио Михаил Галузин заявил, что в возможном мирном договоре с Японией будет прописана необходимость решать спорные вопросы, включая территориальный. Дипломат подчеркнул, что отсутствие предварительных условий не означает, что в мирном договоре не будут прописаны проблемные вопросы.

«В этом мирном договоре будет прописано, что все вопросы, которые еще являются не до конца решенными между странами, станут предметом дальнейшего обсуждения, дальнейшего поиска взаимоприемлемых решений. Речь идет, в частности, о проблеме пограничного размежевания, о территориальной проблеме», — отметил Галузин.

Также посол добавил, что Россия не может «диктовать» Японии, как выстраивать политику в области безопасности. Так он отреагировал на вопрос о том, как российская сторона относится к военному присутствию США на территории Японии.

«Япония — наш сосед, это суверенное государство, которое само выбирает, как ему обеспечивать безопасность своей территории, своих граждан», — сказал Галузин.

Он заключил, что российская сторона относится с «уважением» к выбору японских властей.