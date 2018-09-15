Деньги для Эрдогана: чем опасен кризис в Турции

Ухудшение экономической ситуации в Турции все сильнее заботит европейских политиков, которые опасаются, что проблемы Анкары могут перекинуться на европейские страны и привести к дестабилизации на Ближнем Востоке, а главное — увеличению потока мигрантов, прибывающих в ЕС.

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28 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправится в Берлин, где будут обсуждаться в том числе возможные меры по восстановлению турецкой экономики.

На прошлой неделе Анкару посетил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Маас отправился в Анкару, чтобы попытаться наладить отношения ФРГ и Турции, которые сильно охладели после пресечения попытки госпереворота в Турции, в ходе которого были арестованы десятки тысяч людей, включая граждан Германии.

«В то время как Турция переживает кризис после того, как Соединенные Штаты ввели санкции, чиновники из Германии, богатейшей страны в Европе, увидели шанс наладить отношения, что потенциально позволит добиться улучшения условий содержания арестованных», — пишет газета The New York Times.

Недавний авиаудар российских ВКС по объектам террористов в сирийском Идлибе также обсуждался на встрече Мааса с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой МИД Мевлютом Чавушоглу.

На совместной пресс-конференции по итогам переговоров Чавушоглу подчеркнул, что теперь беженцы из Идлиба, вероятно, направятся в Турцию и европейские страны.

«Германия готова удвоить объемы гуманитарной помощи, если дойдет до расширения фронта борьбы в регионе», — сказал Маас. В то же время он отметил, что на переговорах с Чавушоглу и Эрдоганом он поднимал вопрос об удерживаемых в Турции гражданах ФРГ, хотя и отказался рассказывать подробности этой беседы.

Между тем глава МИД ФРГ заявляет, что сейчас в Германии не обсуждают вопрос о возможности предоставления Турции финансовой помощи для предотвращения полномасштабного экономического кризиса, который несет потенциальную угрозу и для европейских стран. Напомним, за 2018 год турецкая лира потеряла 40% стоимости к доллару, что привело к инфляции и давлению на компании и граждан, у которых есть долги в иностранной валюте.

«Конечно, нас проинформируют об экономической ситуации и о том, что турецкое правительство делает для ее преодоления. В настоящий момент я не думаю, что это означает, что нам надо обсуждать меры помощи», — заявил Маас на пресс-подходе перед вылетом в Турцию, где он провел очередную встречу со своим турецким коллегой Бератом Албайраком.

Ранее американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных чиновников во властных структурах Германии и ЕС писала как раз обратное — в материале издания говорилось, что

немецкое правительство рассматривает возможность предоставления финансовой помощи Турции в связи с опасениями, что полномасштабный экономический кризис может дестабилизировать регион.

По данным газеты, эти обсуждения пока находятся на начальной стадии и могут не привести к принятию решения о предоставлении подобной помощи. Берлин беспокоит, что спад в турецкой экономике может отразиться на ситуации в Европе, спровоцировав неспокойную обстановку на Ближнем Востоке и вызвав очередную волну иммиграции на север. «Мы должны многое сделать, чтобы попытаться стабилизировать Турцию», — заявил изданию один из немецких чиновников. По его словам, у ФРГ «нет особого выбора».

Правительства других стран Европы переживают за будущее Турции не меньше Германии. Принимая своего турецкого коллегу в Париже в августе, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости поддерживать попытки турецких властей восстановить национальную экономику.

Двое высокопоставленных чиновников в Берлине заявили The Wall Street Journal, что министр финансов Германии Олаф Шольц обсуждал некоторые опции со своим турецким коллегой Бератом Албайраком во время недавних переговоров.

Такая помощь стала бы большим шагом по восстановлению дружественных отношений между Германией и Турцией, которые стали сильно конфликтовать в последние несколько лет, когда режим нынешнего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана стал более авторитарным.

Эрдоган планирует посетить Берлин 28 сентября — возможная финансовая помощь со стороны ФРГ будет одним из пунктов повестки его встречи с Меркель. Накануне поездки Эрдогана в Германию прибудет Албайрак, чтобы встретиться с Шольцем для подготовки президентского визита.

Главный страх Берлина состоит в том, что, если разразится кризис, это может привести к расторжению соглашения 2015 года с Турцией, согласно которому Анкара обещала Евросоюзу принимать высылаемых из ЕС беженцев, прибывших в Европу через турецкую территорию, в обмен на финансирование. Опасения вполне обоснованны — Германия, например, столкнулась с крайне негативной реакцией населения на принятие почти двух миллионов беженцев с 2015 года.

Страны, которые сталкивались с проблемами платежного баланса, в прошлом обращались в расположенный в Вашингтоне Международный валютный фонд, который может предоставить средства своим акционерам в обмен на зачастую непопулярные экономические реформы.

Между тем США грозятся наложить вето на любые просьбы Турции о предоставлении финансирования из МВФ. Чиновники из Берлина и Брюсселя утверждают, что в этой ситуации Европа будет вынуждена действовать в одиночку.

В разговоре с The Wall Street Journal официальный представитель министерства финансов Турции отказался обсуждать какие-либо аспекты возможного предоставления Турции финансирования со стороны Евросоюза, а турецкие чиновники заявили, что у них нет желания «выпрашивать» иностранную помощь.

Любая помощь Турции будет также повлечет определенные политические риски для канцлера ФРГ Ангелы Меркель. По данным недавнего опроса Deutschlandtrend, 72% немцев выступают против оказания любой финансовой помощи Турции.

Это также может привести к усугублению противоречий между Меркель и президентом США Дональдом Трампом, который и без того крайне резко высказывается по поводу либеральной миграционной политики Германии, ее низких затрат на оборону, а также энергетической политики ФРГ и огромного профицита в торговле с США.