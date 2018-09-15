Президент Украины Петр Порошенко заявил, что недавние экономические успехи его страны показывают то, насколько Киев опередил в конкуренции Москву.

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«Могу констатировать, что Россию мы переиграли, и уже прошло более года, как соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС вступило в силу. Доля Евросоюза в экспорте колеблется от 42 до 43%, стремительно приближаясь к 50%, и это весомая компенсация тех потерь, которые принесла нам Россия», — написал политик в твиттере.

Десять дней назад Порошенко поприветствовал решение ЕС о продлении санкций против России еще на полгода.

«Приветствую новость из Брюсселя о логичном решении послов ЕС продлить на полгода индивидуальные санкции против России в отношении более 150 человек и около 50 компаний…», — сказал украинский лидер.

Он добавил, что Украина совместно с ЕС идет единым непоколебимым трансатлантическим фронтом.

В прошлом месяце украинское правительство одобрило законопроект, предусматривающий введение санкций против российских компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста через Керченский пролив.

В список, в частности, вошли «Институт Гипробудмист — Санкт-Петербург», «Мостотрест», «Портгидробут», «СГМ-Мост», «Стройгазмонтаж» и другие. Всего ограничительные меры предусмотрены для 19 российских компаний.

Как указывалось в комментарии пресс-служба украинского министерства по вопросам неподконтрольных территорий и внутренне перемещенных лиц, данные рестрикции сделают невозможными для указанных компаний экономические отношения с Украиной.

Кроме того, авторы документа выражали уверенность в том, что санкции будут препятствовать сотрудничеству данных предприятий со странами Евросоюза и США, передает ФАН.

Кроме того, Окружной суд Амстердама по запросу Киева вынес решение об аресте принадлежащих российскому энергетическому гиганту «Газпром» акций оператора морского участка газопровода «Голубой поток» — Blue Stream Pipeline Company.

Это было сделано в рамках взыскания $2,56 млрд по спору «Газпрома» и украинской компании «Нафтогаз Украины» в Арбитражном институте торговой палаты Стокгольма. Порошенко тогда пригрозил, что Москва компенсирует Киеву все убытки, понесенные украинской стороной по газовым контрактам.

В ответ на это первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских пояснял, что слова Порошенко являются «очередными патриотическими лозунгами».

Депутат подчеркивал, что Россия готова возобновить переговоры с Украиной по поводу газового контракта только после 2019 года и только на рыночных условиях. Он указывал, что такие высказывания украинского президента могут быть нацелены на его кампанию на предстоящих выборах.

Главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в этой связи отмечал, что потери Киева в случае отказа России транспортировать природный газ через территорию Украины составят более 3% ВВП. По его словам, для украинского ВВП это примерно соразмерно расходам страны на оборону.

В конце августа Порошенко заявил, что министерство иностранных дел страны должно представить пакет документов необходимых для начала процесса разрыва соглашения о дружбе с Россией.

По словам главы государства, Украина подошла к прекращению действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией, который он назвал «анахронизмом».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, призвал дождаться конкретных шагов Киева по этому вопросу.

«Намерений высказывается слишком много — там были намерения и дипломатические отношения разорвать, были намерения прекратить транспортное сообщение с Россией. Давайте дождемся, когда какое-то дело будет сделано», — подчеркнул он.

Дипломат также предположил, что по мере приближения к президентским выборам на Украине в марте 2019 года о подобных намерениях будут заявлять все чаще.

Что касается заявлений Порошенко о дружбе с ЕС, то, по заявлению самого Киева, у сближения Украины с Европой есть и отрицательные стороны. Так, министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что на Украине катастрофическая ситуация с миграцией, примерно миллион украинцев уезжают каждый год из страны.

Он выразил уверенность в том, что в ближайшее время эта тенденция сохранится. В свою очередь экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что миграция из страны дошла до таких размеров, что уже угрожает украинской экономике, передает НСН.

«Чтобы не уезжал народ из страны, надо менять власть, политику надо менять. Это и правда ситуация катастрофическая, уезжает миллион самых ценных, квалифицированных, трудоспособных граждан, которые вместо того, чтобы работать на экономику своей страны, трудятся сегодня в Польше, России, Чехии, Германии. Они наполняют бюджеты чужих стран. Это убивает экономическую основу любого государства» — сказал политик.