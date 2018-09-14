Что делать с Киевом: патриарх Кирилл проводит экстренное заседание

Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) созван на внеочередное заседание в связи с прибытием в Киев посланников-экзархов Константинопольского патриархата. Они направлены из Стамбула в украинскую столицу патриархом Константинопольским Варфоломеем, чтобы помочь Украинской православной церкви «подготовиться к предоставлению автокефалии».

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе заседания Синода заявил, что информация о прибытии экзархов достоверная. В связи с этим РПЦ выражает решительный протест и глубокое возмущение, отметил патриарх.

«Действия Константинопольской церкви — грубейшее попрание церковных канонов», — подчеркнул Кирилл. Он добавил, что Московский патриархат предпримет ответные шаги в ближайшее время.

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Священный синод — орган управления Русской православной церкви в период между Архиерейскими соборами. Постоянные члены Синода — митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий, митрополит Минский и Слуцкий Павел, митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир, митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, а также митрополиты Астанайский и Казахстанский Александр, Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, Крутицкий и Коломенский Ювеналий и прочие. В их число входит также и председатель отдела внешних церковных связей МП РПЦ митрополит Волоколамский Иларион.

Неделей ранее Московский патриархат РПЦ пригрозил разорвать всякие сношения с Константинопольским патриархатом в случае предоставления автокефалии УПЦ. Как отмечается, в Русской православной церкви считают, что подобное вмешательство в дела поместной церкви может обернуться «мировым расколом» для православия.

Константинополь направил в Киев экзархов, несмотря на состоявшуюся 31 августа встречу патриарха Московского и всея Руси Кирилла и патриарха Константинопольского Варфоломея. Встреча состоялась в присутствии всех членов Синода Вселенского патриархата, который 29-31 августа провел свою очередную сессию. Переговоры в формате тет-а-тет в присутствии переводчиков начались после завершения общей встречи.

По словам главы РПЦ, диалог проходил в конфиденциальном режиме из-за меняющейся ситуации в мире, хотя разговор не носил характер «тайны за семью печатями», а был беседой «между двумя братьями». Тем не менее, довольно сдержанные и сухие оценки переговоров со стороны РПЦ дают основания предполагать, что встреча не дала ожидаемых в Москве результатов.

Официальный представитель департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД России Дарья Мосина заявила, что стремление Украинской православной церкви к автокефалии ведет к дальнейшему расколу общества. Она отметила, что и сама ситуация со свободой вероисповедания на Украине также вызывает серьезную тревогу российской делегации.

Вселенский Константинопольский патриархат запустил процедуры, которые нужны, чтобы предоставить Украинской православной церкви автокефалию еще в апреле. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко. По мнению украинского главы, единая поместная церковь не станет государственной и «обязательной». Он добавил, что принятие новой церкви будет добровольным. За несколько дней до этого,

Верховная рада Украины поддержала обращение украинского лидера к Константинопольскому патриархату с просьбой разрешить создание в стране единой независимой православной церкви. Как отмечается, за это решение проголосовали 268 депутатов, при этом необходимый для принятия инициативы кворум составлял 226 голосов.

На начало 2015 года к Украинской православной церкви так называемого «Киевского патриархата» относили себя 44% украинцев, 21% населения назвали себя верующими Украинской православной церкви Московского патриархата, 11% опрошенных граждан Украины относили себя к Украинской грекокатолической церкви.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова еще 13 сентября заявила, что президент Украины Петр Порошенко, активно выступающий в поддержку раскола, «сталкивает лбами» верующих. По словам Захаровой, в данный момент на Украине происходит государственное манипулирование на тему религий.

«Заниматься перекройкой религиозных взглядов, убеждений на государственном уровне главы государства, просто проводить такую лобовую политику по сталкиванию лбами верующих, использовать это не просто в политических целях — это уже другой уровень»,

— отметила представитель внешнеполитического ведомства. Она подчеркнула, что президент Украины не только занимается «политическими играми» в церкви, но «разделяет и властвует» в той сфере, к которой не имеет никакого отношения.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что идея о создании украинской автокефальной поместной церкви не найдет поддержки в Москве, так как вызовет раскол в церкви и обществе.