«Мы не смиримся с поведением России»

Помощница госсекретаря по экономическим вопросам Маниша Сингх заявила на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей, что США готовятся ввести в ноябре новые антироссийские санкции из-за инцидента со Скрипалями в британском Солсбери.

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По ее словам, российская сторона в данный момент не предоставила доказательств того, что не будет в будущем применять химическое оружие.

«Мы планируем ввести очень серьезный второй раунд санкций в соответствии с законом», — цитирует Сингл агентство Bloomberg.

Помощница госсекретаря добавила, что дедлайн обсуждения по санкциям наступит в ноябре. Также она подчеркнула, что международное сообщество не должно мириться с «поведением» России.

Ранее США уже ввели пакет санкций, связанный с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери 4 марта 2018 года. Ограничения вступили в силу 27 августа. В то же время Москва отвергает подобные обвинения и неоднократно требовала представить доказательства якобы причастности российских правительственных структур к инциденту. Кроме того, Россия предлагала провести совместное расследование происшествия, однако получила отказ от Лондона.

Согласно документу, в частности, США больше не будут выдавать лицензии на поставки оружия российским государственным компаниям.

Кроме того, введен запрет на предоставление России любой помощи, кроме срочной гуманитарной или поставок еды или других сельскохозяйственных продуктов.

Также с новым пакетом санкций вступил в силу запрет на «предоставление кредитов, кредитных гарантий или других мер финансовой поддержки».

Второй пакет санкций может быть введен спустя три месяца — в ноябре, — если РФ не примет ряд условий: дать гарантии неприменения химического оружия в будущем и согласиться на независимую проверку отдельных военных объектов инспекторами ООН.

Пакет санкций введен, согласно американском закону «О контроле над химическим и биологическим оружием» от 1991 года, который обязывает американское правительство ввести санкции против любой страны, которую Вашингтон подозревает в применении химоружия.

Кстати, этот закон применяется лишь в третий раз за всю историю его действия. Впервые санкции в соответствии с этим законом были введены против Сирии в 2013 году. Второй раз он был применен в 2018 году — США обвинили КНДР в использовании химического оружия против брата Ким Чен Ына в Малайзии в 2017 году.

Всего закон «О контроле над химическим и биологическим оружием» предусматривает шесть мер, которые могут быть введены на втором этапе. При этом чтобы закон считался исполненным, достаточно будет ввести всего три. Хотя могут быть применены и все шесть.

Первая из шести предполагает блокирование любой финансовой или технической помощи для России со стороны международных финансовых организаций — таких, как МВФ. Вторая мера носит схожий характер и предполагает запрет на кредитование российского правительства со стороны самих США.

Еще две из возможных мер касаются ограничений экспорта и импорта. США могут практически полностью ограничить свой экспорт в Россию, а также ограничить импорт российских товаров.

Пятая мера предполагает понижение или приостановку дипломатических отношений.

Последняя из возможных мер предполагает полный запрет на полеты в США самолетов российских госавиакомпаний. Эта мера может коснуться, в первую очередь, «Аэрофлота» — в случае второй волны санкций «посадка» в США его самолетов и поставка ему американских товаров будет запрещена, так как перевозчик является государственным.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров, комментируя возможность введения Соединенными Штатами новых антироссийских санкций, напомнил, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила химразоружение России три года назад.

При этом министр отметил, что США, которые должны были подтвердить разоружение примерно в те же сроки, что и Россия, свои обязательства не выполнили. «Они опять попросили о переносе — теперь до начала 20-х годов, так что, скорее, нужно говорить, что есть проблемы с химическим разоружением у США», — сказал Лавров.

Он подчеркнул, что в рамках ОЗХО Россия три года назад получила подтверждение «всех мыслимых инспекций» того, что процесс химического разоружения России завершен. При этом страна, по его словам, от инспекций не закрывается.