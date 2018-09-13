Думские игры: Поклонскую лишили поста

Две комиссии Государственной думы — по этике и контролю за доходами — будут объединены в структуру, которая, в том числе, будет заниматься вопросами досрочного прекращения полномочий депутатов. Соответствующее решение было принято комитетом Госдумы по контролю и регламенту, сообщила глава комитета Ольга Савастьянова.

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«Принято решение создать такую комиссию», — цитирует РИА «Новости» слова депутата.

При этом Савастьянова пояснила, что предложение о пересмотре деятельности двух комиссий ГД прорабатывается уже с начала текущего года, и 13 сентября соответствующее решение — слить их в одну структуру — было принято.

«В данную комиссию предлагается передать все те вопросы, которыми занималась комиссия по этике, переждать вопросы, которыми занималась комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах и обязательного имущественного характера. И со стороны комитета по контролю и регламенту передаем все мандатные вопросы, то есть все, что связано с досрочным прекращением полномочий депутата, мы предлагаем передать в эту комиссию», — сообщила Савастьянова.

По ее словам, этот вопрос Госдума может рассмотреть уже на следующей неделе.

Кроме того, глава комитета по контролю и регламенту отметила, что предложение об объединении двух думских комиссий поддержал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Руководителем комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе, предоставляемых депутатами ГД, является Наталья Поклонская. Ранее на этой неделе «Газета.Ru» уже писала, что Поклонская лишится одного из своих постов, однако тогда источники предполагали, что ее снимут с должности замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

В четверг источник «Газеты.Ru», близкий к руководству фракции «Единая Россия», подтверждает, что, вероятнее всего, Поклонская лишится как раз позиции руководителя комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе.

Примечательно, что 26 июля единороссы проигнорировали заседание возглавляемой Поклонской комиссии, что уже тогда дало основания для разговоров в кулуарах Госдумы о возможном уходе депутата с этого поста. Правда, собеседники «Газеты.Ru» утверждали, что депутатов просили внимательно отнестись к заседаниям комиссии по контролю за достоверностью деклараций.

Следующее заседание комиссии состоялось 11 сентября 2018 года. По его итогам было принято решение поручить компетентным органам провести проверку в отношении пяти депутатов, заявила сама Поклонская.

Тогда же источники «Интерфакса» отвергли связь между предполагаемым лишением Поклонской одной из должностей с ее работой.

«Есть опасения, что Наталья Владимировна [Поклонская] будет трактовать это решение, в случае его принятия, как некую «расправу» с ней — поскольку она, якобы, активно борется с коррупцией и кому-то мешает. Это, конечно, не так. Но мы видим, что предпосылки к тому, чтобы объяснять ситуацию именно таким образом, уже есть», — цитирует агентство слова своего собеседника.

В то же время 11 сентября Анатолий Выборный — член комиссии, возглавляемой Поклонской, — сообщил, что проверка депутатов Госдумы на предмет нарушения закона займет около месяца.

«Каждый парламентарий, если какие-то вопросы к нему есть, он вправе со своей стороны представить исчерпывающие доказательства, подтверждающие законность и обоснованность принимаемых им решений, что они не влекут конфликта интересов, что не нарушена процедура декларирования доходов и так далее, то есть он не преступил закон. Совершенно очевидно, что ряд обращений могут быть просто по надуманным основаниям и на основе неподтвержденных данных», — пояснил депутат (цитата по РИА «Новости»).

Сама же Поклонская ранее заявила, что ей ничего не известно о планах по лишению ее должности.

«Я узнаю о подобных решениях о моем смещении с должностей <…> из СМИ. Я целый день присутствовала на пленарном заседании, мне никто из руководства ничего не сказал, со мной об этом не говорят», — говорила она.

В то же время в настоящее время неизвестно, кто возглавит структуру, которая образуется в результате объединения думских комиссий по этике и контролю за доходами депутатов.