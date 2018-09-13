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Думские игры: Поклонскую лишили поста

В Госдуме упразднят комиссию Натальи Поклонской

Комитет Госдумы по контролю и регламенту принял решение объединить две думские комиссии — по этике и контролю за доходами. Вторую из них возглавляет Наталья Поклонская. Ранее источники «Газеты.Ru» предрекали, что она лишится своей должности. Впрочем, глава комитета по регламенту Ольга Савастьянова сообщила, что планы объединить эти две структуры прорабатываются еще с начала 2018 года.

Две комиссии Государственной думы — по этике и контролю за доходами — будут объединены в структуру, которая, в том числе, будет заниматься вопросами досрочного прекращения полномочий депутатов. Соответствующее решение было принято комитетом Госдумы по контролю и регламенту, сообщила глава комитета Ольга Савастьянова.

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«Принято решение создать такую комиссию», — цитирует РИА «Новости» слова депутата.

При этом Савастьянова пояснила, что предложение о пересмотре деятельности двух комиссий ГД прорабатывается уже с начала текущего года, и 13 сентября соответствующее решение — слить их в одну структуру — было принято.

«В данную комиссию предлагается передать все те вопросы, которыми занималась комиссия по этике, переждать вопросы, которыми занималась комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах и обязательного имущественного характера. И со стороны комитета по контролю и регламенту передаем все мандатные вопросы, то есть все, что связано с досрочным прекращением полномочий депутата, мы предлагаем передать в эту комиссию», — сообщила Савастьянова.

По ее словам, этот вопрос Госдума может рассмотреть уже на следующей неделе.

Кроме того, глава комитета по контролю и регламенту отметила, что предложение об объединении двух думских комиссий поддержал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Руководителем комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе, предоставляемых депутатами ГД, является Наталья Поклонская. Ранее на этой неделе «Газета.Ru» уже писала, что Поклонская лишится одного из своих постов, однако тогда источники предполагали, что ее снимут с должности замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

В четверг источник «Газеты.Ru», близкий к руководству фракции «Единая Россия», подтверждает, что, вероятнее всего, Поклонская лишится как раз позиции руководителя комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе.

Примечательно, что 26 июля единороссы проигнорировали заседание возглавляемой Поклонской комиссии, что уже тогда дало основания для разговоров в кулуарах Госдумы о возможном уходе депутата с этого поста. Правда, собеседники «Газеты.Ru» утверждали, что депутатов просили внимательно отнестись к заседаниям комиссии по контролю за достоверностью деклараций.

Следующее заседание комиссии состоялось 11 сентября 2018 года. По его итогам было принято решение поручить компетентным органам провести проверку в отношении пяти депутатов, заявила сама Поклонская.

Тогда же источники «Интерфакса» отвергли связь между предполагаемым лишением Поклонской одной из должностей с ее работой.

«Есть опасения, что Наталья Владимировна [Поклонская] будет трактовать это решение, в случае его принятия, как некую «расправу» с ней — поскольку она, якобы, активно борется с коррупцией и кому-то мешает. Это, конечно, не так. Но мы видим, что предпосылки к тому, чтобы объяснять ситуацию именно таким образом, уже есть», — цитирует агентство слова своего собеседника.

В то же время 11 сентября Анатолий Выборный — член комиссии, возглавляемой Поклонской, — сообщил, что проверка депутатов Госдумы на предмет нарушения закона займет около месяца.

«Каждый парламентарий, если какие-то вопросы к нему есть, он вправе со своей стороны представить исчерпывающие доказательства, подтверждающие законность и обоснованность принимаемых им решений, что они не влекут конфликта интересов, что не нарушена процедура декларирования доходов и так далее, то есть он не преступил закон. Совершенно очевидно, что ряд обращений могут быть просто по надуманным основаниям и на основе неподтвержденных данных», — пояснил депутат (цитата по РИА «Новости»).

Сама же Поклонская ранее заявила, что ей ничего не известно о планах по лишению ее должности.

«Я узнаю о подобных решениях о моем смещении с должностей <…> из СМИ. Я целый день присутствовала на пленарном заседании, мне никто из руководства ничего не сказал, со мной об этом не говорят», — говорила она.

В то же время в настоящее время неизвестно, кто возглавит структуру, которая образуется в результате объединения думских комиссий по этике и контролю за доходами депутатов.