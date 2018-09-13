«Выборы начались»: украинского министра обвинили в коррупции

Министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна обвинили в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации. По данным Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), Омелян подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 368-2 и статьей 366-1 украинского уголовного кодекса.

НАБУ сообщает, что Омелян на государственной службе находится с 2000 года. С 2000 по 2018 годы нынешний глава Мининфраструктуры получил доход на 2,17 млн гривен.

При этом расходы Омеляна с 2008 года по конец апреля 2015 года превысили его официальные доходы за предшествующее десятилетие — он потратил как минимум 3,45 млн гривен.

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Кроме того, НАБУ в своем твиттере опубликовало инфографику, чтобы наглядно показать активы, принадлежащие Владимиру Омеляну, и их стоимость. На ней учтены автомобили, недвижимость, денежные средства и разнообразные материальные ценности, сообщает ФАН. Ходатайство находится в стадии подготовки. Дата суда по избранию меры пресечения для Омеляна пока не известна.

Сам подозреваемый в коррупции министр инфраструктуры в своем фейсбуке незамедлительно отреагировал на выдвинутые в его адрес обвинения. Омелян написал, что дело было открыто «по странному совпадению» после посещения им в качестве свидетеля судебного процесса над народным депутатом Николаем Мартыненко, обвиненного в коррупции в 2015 году.

По его словам, в течение полутора лет правоохранители проверяли его почту, мессенджеры, провели обыск, опросили знакомых, семью и друзей.

«Искали сенсаций: дорогую недвижимость, значительные средства, офшорные или другие компании, схемы, коррупцию. Убедились, что невозможно найти то, чего нет. Потрачена куча времени и средств налогоплательщиков с единственной целью — объявить подозрение первому министру. Объявили!<...> Поздравляю, выборы начались. Кому интересны подробности, ждем на брифинге в министерстве в 17.30»,

— заявил министр, отметив, что ему не стыдно смотреть в глаза людям, если «это все, что НАБУ смогло найти против него».

Двумя неделями ранее Владимир Омелян заявил, что после подписания им одного документа в Москву «будут ходить только медведи». Впоследствии украинский чиновник отметил, что в его ведомстве был разработан проект, предполагающий отмену автобусного и железнодорожного сообщения Украины с Россией. Омелян подчеркнул, что «нечего украинцам ездить в Россию».

Зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Сергей Бидонько назвал политическим заявление Омеляна, который увидел плюсы в возможном прекращении железнодорожного и автобусного сообщения с Россией.

Минтранс РФ разработал и подготовил ответные меры на случай прекращения Украиной железнодорожного и автобусного сообщения с Россией, рассказал глава ведомства Евгений Дитрих.

При этом российский министр выразил сомнение, что украинская сторона решится пойти на транспортный разрыв. Дитрих подчеркнул, что этот шаг принесет только дискомфорт и неудобства — как для граждан России, так и для граждан Украины.

Ранее депутат Верховной рады от «Радикальной партии» Юрий Чижмарь и вовсе предложил ввести визовый режим с Россией. По его мнению, таким образом Киев сможет продемонстрировать свою твердую позицию. В свою очередь, экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что это не позволит гражданам Украины зарабатывать деньги, сообщает НСН.

«Депутаты борются не за Украину, а за свое место во власти. И такие идиотские заявления приятны в Вашингтоне тем, кто относится к «партии войны». Сегодня они не думают о национальных интересах Украины, потому что их заявления, а тем более реализация этих заявлений противоречат интересам простых людей. Около двух-трех миллионов, по разным оценкам, граждан Украины работают в России. Если будет реализована идея введения виз со стороны Украины, тогда по международным правилам принимается зеркальный вариант», — подчеркнул Олейник.

Стоит отметить, что с середины осени 2015 года между Украиной и Россией прекращено прямое авиасообщение.