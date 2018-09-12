«Стоп Сорос»: Европа ударит санкциями по Венгрии

Европейский парламент проголосовал за запуск санкционной процедуры в отношении Венгрии из-за принятого властями страны пакета антимиграционных законов, известных под названием «Стоп Сорос». В июле Брюссель признал, что они идут вразрез с демократическими принципами ЕС.

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За резолюцию, призывающую ввести санкции в отношении Венгрии за нарушение основополагающих демократических принципов Евросоюза, выступили 448 европейских депутатов, 197 проголосовали против, 48 воздержались. Теперь Венгрии может грозить лишение права голоса в союзе и введение внутренних санкций.

При этом Будапешт до последнего момента рассчитывал на поддержку европейского правоцентристского истеблишмента в лице представителей Европейской народной партии (European People's Party, EPP), однако эта надежда рухнула буквально накануне голосования в Европарламенте.

11 сентября в ходе парламентских слушаний при участии венгерского премьер-министра Виктора Орбана по поводу нарушений принципа верховенства права в Венгрии сразу несколько высокопоставленных европейских дипломатов из EPP назвали политику Орбана «антидемократической». Они также заявили, что он на протяжении восьми лет своего премьерства последовательно «разрушает демократические институты».

В тот же день незадолго до слушаний в Европарламенте канцлер Австрии Себастьян Курц, чья партия также входит в EPP, заявил, что австрийские евродепутаты проголосуют за запуск санкционной процедуры. Он также выразил мнение, что «будет совершенно нормально» исключить из Европейской народной партии партию Орбана «Фидес».

Выступая перед евродепутатами 11 сентября, автор доклада о нарушениях принципа верховенства права в Венгрии Джудит Саргентини призвала коллег поддержать ее инициативу о запуске санкционной процедуры. «Я разочарована, что страны-участницы закрывают глаза на происходящее в Венгрии. Еврокомиссия так и не начала формальный диалог с Венгрией. И если сегодня вы не задействуете этот механизм, это будет означать, что мы окажемся не способны выполнить то, что обещали гражданам», — отметила Саргентини.

И представители EPP поддержали критику в адрес венгерских властей. «Мы видим проявления клиентелизма, коррупции, конфликта интересов и отсутствие серьезного расследования в Венгрии», — подчеркнула депутат EPP Ингеборг Гресле, возглавляющая комитет Европарламента, ответственный за контроль над распределением финансирования.

Тогда же лидер EPP Манфред Вебер признался, что поддержит запуск санкционной процедуры в отношении Венгрии. «Я не увидел готовности венгерского премьер-министра вносить вклад в решение проблемы [с соблюдением верховенства закона в стране]», — пояснил Вебер.

Орбан, в свою очередь, заявил, что не допустит, чтобы страны, выступающие за миграцию, «шантажировали» Будапешт. «Я знаю, что мое выступление не изменит ваше мнение — вы это мнение уже составили и проголосуете за доклад большинством. Но я все равно перед вами и защищаю свою страну, потому что вы хотите осудить Венгрию, которая боролась за свободу и демократию», — сказал политик.

Он также подчеркнул, что в докладе Саргентини, за который проголосовали члены Европарламента, содержится 37 фактологических ошибок. «Я не согласен с тем, чтобы промиграционные силы угрожали нам и шантажировали нас. Венгрия будет защищать свои границы от нелегальной миграции», — предупредил Орбан.

За что наказывают Венгрию

Принятый венгерским парламентом 21 июня 2018 года пакет законов предполагал ограничения для негосударственных организаций (НГО), работающих с мигрантами, — их обязали получать специальную лицензию в венгерском МИДе.

Одобрение данного закона было связано с недовольством Будапешта деятельностью миллиардера Джорджа Сороса, который финансировал общественные организации, оказывающие поддержку мигрантам, что побуждало их приезжать в Венгрию.

Закон также ввел огромные штрафы или даже уголовную ответственность для лиц, помогающим мигрантам, в случае если МВД Венгрии сочтет, что их деятельность угрожает национальной безопасности.

Спустя месяц после принятия венгерскими властями антимиграционного закона Будапешту было направлено официальное уведомление о претензиях, касающихся закона «Стоп Сорос». Руководству страны предоставили два месяца на устранение нарушений и отказ от «закона Сороса». Однако по истечении этого срока никаких подвижек на этом направлении европейские чиновники не увидели.

Дойдет ли до санкций

Венгрия стала уже второй страной, в отношении которой была запущена санкционная процедура ЕС. В марте текущего года Европейский парламент поддержал инициативу Еврокомиссии о запуске аналогичной процедуры в отношении Польши, руководство которой, по мнению Брюсселя, пытается подчинить судебную власть исполнительной, нарушая тем самым принцип верховенства права.

Стоит отметить, что само по себе решение Европарламента еще не означает сиюминутного применения ограничительных мер и лишение Будапешта права голоса в объединении.

Чтобы это произошло, потребуется согласие всех стран-членов Евросоюза. При этом и Варшава, и Будапешт, вероятно, рассчитывают заручиться поддержкой стран так называемой Вышеградской четверки (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия).

По словам эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, пока ситуация очень неопределенная. «Венгрия рассчитывает на то, что многие страны Восточной Европы к ней присоединятся. Но пока непонятно, какой будет позиция Германии и Франции в последний момент — рассчитывают ли они просто испугать Орбана или же наказать Венгрию», — отмечает эксперт.

Санкционные процедуры в отношении Польши и Венгрии до сих пор не привели к введению реальных ограничительных мер. При этом европейской бюрократии не удалось заставить венгерские и польские власти изменить свою политику. Владимир Брутер констатирует, что именно эта ситуация заставляет европейских чиновников задуматься о том, чтобы решения в Евросоюзе принимались евробюрократией, а не отдельными странами.

12 сентября как раз об этом говорил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, выступая перед евродепутатами в Страсбурге. По словам главы ЕК, применяемый сейчас принцип принятия решений на основе консенсуса уже не отвечает нынешним требованиям. «Неправильно, что одна страна-член [ЕС] может требовать «выкуп» за продление нашего эмбарго на поставки оружия Белоруссии или когда санкции в отношении Венесуэлы откладываются на месяцы из-за того, что не удалось достичь единодушия», — пояснил Юнкер.

В связи с этим глава Еврокомиссии призвал изменить порядок принятия решений — в частности, касающихся санкционной политики. По его словам, подобные решения Евросоюз должен принимать квалифицированным большинством — то есть не менее 55% членов союза, в которых сосредоточено не менее 65% населения ЕС.