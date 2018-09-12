«Я пришлю секундантов»: чиновникам расписали дуэли

Депутат Сергей Иванов (ЛДПР) внес на рассмотрение в Госдуму проект дуэльного кодекса Российской Федерации. В пояснительной записке к документу отмечается, что, хотя в России законодательно предусмотрена ответственность за клевету и оскорбление, в последнее время «появилась тенденция» со стороны госслужащих «вызывать на дуэль граждан, выражающих отличные от официальных точки зрения».

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Предлагаемый кодекс призван упорядочить основные причины вызова на дуэль и порядок ее проведения.

При этом подчеркивается, что дуэль может происходить только между «лицами, относящимся к категории государственных или муниципальных служащих. В противном случае дуэль недопустима и является аномалией, вторгаясь в область судебной компетенции».

В случае если госслужащего на дуэль вызывает гражданин, первый обязан отказаться. В тексте также отмечается, что если государственный и муниципальный служащий все же решит драться, «он имеет на это право не иначе, как с формального письменного разрешения непосредственного руководителя, рассматривающего, достоин ли противник оказываемой ему чести».

Внесенный на рассмотрение документ состоит из пяти частей и 81 статьи. Так, документ определяет, кто может драться на дуэли, что является оскорблением. В кодексе также прописаны степени тяжести оскорблений, к которым могут быть отнесены оскорбительные жесты, диффамация (публикация в печати позорящих сведений), бросание предмета в оскорбленное лицо.

При этом подчеркивается, что оскорбление, нанесенное женщине, ее лично не касается, а непосредственно падает на ее «естественного защитника», который и становится оскорбленным лицом, причем степень тяжести оскорбления повышается.

Кроме того, документ предусматривает ответственность и для журналистов. За напечатанную оскорбительную статью отвечать должен ее автор. При этом если оскорбительная статья подписана, то подписавший ее считается автором, пока не доказано противное.

Текст проработан настолько детально, что даже предлагает слова, которыми возможно вызвать обидчика на дуэль.

«Получив оскорбление, оскорбленный должен заявить своему противнику: «Милостивый Государь, я пришлю Вам своих секундантов». Если противники незнакомы друг с другом, они обмениваются карточками и адресами», — говорится в документе.

Кодекс также описывает обязанности секундантов, порядок поведения противников на месте поединка и даже регламентирует дуэль на саблях.

Дуэльный кодекс предлагается ввести в действие с 1 октября нынешнего года. Отмечается, что он не потребует выделения дополнительных финансовых средств из федерального бюджета.

Автор проект Сергей Иванов при разработке использовал исторические источники, в частности, «Дуэльный кодекс» Василия Дурасова 1912 года, который он решил адаптировать к современным «бессословным» реалиям.

«Кодекс разрешает дуэль исключительно для муниципальных и государственных служащих и только в том случае, если эти оскорбления нанесены не как личности, а по роду деятельности. Граждане у нас все вопросы решают через суд. Если же у нас чиновникам мало уголовной статьи «клевета» и административной статьи «оскорбление», то извольте подчиняться вот этому кодексу», — пояснил автор инициативы в беседе с ФАН.

Коллега Иванова — вице-спикер Госдумы Петр Толстой уже прокомментировал данную инициативу, заявив, что Дуэльный кодекс интересен с точки зрения общего образования, но в современном мире «вряд ли пригодится».

«В век, когда отдельные индивидуумы уже завтракают с роботами, о Дуэльном кодексе говорить не приходится. Наверное, что-то должно прийти на смену. Я не знаком с текстом законопроекта и с огромным уважением отношусь к моему коллеге Иванову. Уверен, что этот законопроект будет самым внимательным образом изучен на комитете», — цитирует парламентария НСН.

При этом Толстой отметил, что при рассмотрении проекта могут возникнуть сложности с тем, какой комитет Госдумы будет его разрабатывать.

«То ли это комитет по безопасности, в ведении которого находятся вопросы, связанные с оружием. То ли это комитет по физической культуре и спорту, где занимаются вопросами боевых единоборств.

То ли это комитет по культуре, который изучает наследие дуэльного дела. А может быть, это комитет по регламенту, в котором сам господин Иванов работает. Я с нетерпением жду интенсивной работы над этой инициативой», — рассказал Толстой.

11 сентября директор Росгвардии Виктор Золотов опубликовал видеообращение к Алексею Навальному и Фонду борьбы с коррупцией, в котором вызвал главу ФБК на поединок и пообещал сделать из него «отбивную».

Так Золотов ответил на недавнее расследование ФБК, в котором Навальный рассказал о коррупции в Росгвардии. В своем видеообращении руководитель ведомства сказал, что «коррупционные недостатки» действительно существуют, но их выявляют и с ними борются.

В видеообращении к Навальному директор Росгвардии выразил мнение, что Навальный «поливает грязью все вокруг для того, чтобы дестабилизировать политическую и экономическую ситуацию внутри страны». По мнению Золотова, глава ФБК продолжает делать это потому, что «никто никогда как следует не давал ему по заднице». Военный сразу уточнил, что на этот раз Навальный обратился «как раз по адресу».

«Я вызываю вас на поединок — на ринг, на татами, куда угодно, где обещаю за несколько минут сделать из вас хорошую, сочную отбивную», — сказал Золотов, предупредив, что если Навальный попытается избежать поединка, с ним «точно никто не захочет разговаривать».