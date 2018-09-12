«Покиньте студию. Ариведерчи»: Норкин выгнал украинского эксперта

Ведущий телеканала НТВ Андрей Норкин рассказал, почему прогнал из студии приглашенного на программу «Место встречи» украинского эксперта. Во время эфира 11 сентября ведущий ток-шоу в резкой форме попросил председателя правления украинского Центра стратегических исследований Павла Жовниренко покинуть студию.

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Эксперт неоднократно перебивал ведущего — в итоге Норкин потребовал отключить микрофон Жовниренко и велел ему покинуть студию. Позже ведущий объяснил, что эксперт не давал ему работать, сообщает сайт kp.ru.

«Я уже устал с этим бороться, когда тебе «ссы в глаза — божья роса». По-другому невозможно это сказать. Белое? Нет, черное. Черное? Нет, белое. Вот он сегодня сидел, этот Жовниренко:

«Это вы взорвали… ха-ха-ха. Это вы войска ввели. Это вы убили всех». Как я могу с ним разговаривать?» — прокомментировал свои действия Норкин, добавив, что спорить с Жовниренко «невозможно».

Инцидент с Норкиным и Жовниренко уже стал предметом оживленной дискуссии в соцсетях. В частности, активное обсуждение этой истории происходит в социальной сети «ВКонтакте». Некоторые пользователи одобрили поступок ведущего, другие же осудили Норкина (орфография и пунктуация авторов сохранены).

«Какой он эксперт? Обыкновенный провокатор. Норкин правильно сделал, что выставил его вон. Представляю, какой сейчас вой начнется, о цензуре, свободе слова и прочий бред», — написала Полина Бекова.

«Браво!!! Раз не умеет апеллировать аргументами, а только свои больные фантазии выдавать, то нечего ему делать на передаче», — согласилась Лариса Камышова.

«Зачем тогда приглашать. что бы потом выгнать тех кто идет в разрез взглядам ведущего???? Логика одна, подпевай ведущему и ты в почете ..Игнорировать такие шоу не ходить и не смотреть…», — возражает пользователь «Козьма Прутков».

«Ведущий неправ хотя бы потому, что позволил себе маты в конце этой ситуации», — отметила Нина Мацкевич.

Часть пользователей и вовсе утверждают, что эпизод с Жовниренко был прописан в сценарии ток-шоу. «Это шоу за наши деньги, и мы это все оплачиваем. И этим украинским экспертам мы платим они думаете так просто себя шутами выставляют», — сообщил Максим Шушков.

Темой скандального выпуска был кризис на Украине. Ведущий говорил о церковном расколе и назначении Константинопольским патриархом Варфоломеем своими экзархами в Киеве архиепископа Памфилийского Даниила из США и епископа Эдмонтонского Иллариона из Канады «в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине».

«Я должен напомнить, что даже по церковным канонам патриарх Варфоломей не имеет права на подобные решения. Поскольку не является главным», — говорил ведущий, когда его начал перебивать Жовниренко. «Вы можете помолчать или нет? У вас недержание что ли?, — отреагировал Норкин. — Выключите ему микрофон, пожалуйста, я просто не могу работать». Однако украинский эксперт не стал молчать и продолжил высказывать свое мнение.

«Так, идите отсюда, пожалуйста. Вы меня вывели. Будьте добры — покиньте студию. Ариведерчи», — сказал ведущий.

Покидая студию, украинский эксперт сказал: «Вы боитесь правды. Но правда восторжествует. Россия воспрянет ото сна».

«Человек прекрасно понимает, что, поскольку он старше меня, — по … [лицу] я ему дать не могу в прямом эфире», — не стесняясь в выражениях, объяснил свой поступок Норкин.

Подобная ситуация в эфире «Место встречи» происходит не в первый раз. В феврале 2018 года Норкин подрался с украинским политологом и блогером Дмитрием Суворовым. Тогда в эфире шло обсуждение ситуации в Донбассе. Одним из гостей передачи был немецкий депутат Андреас Маурер, побывавший на востоке Украины. Когда он рассказывал о гибели детей из-за боевых действий, Суворов потребовал показать фотографии в качестве доказательств. Ведущий ток-шоу, в свою очередь, подошел к эксперту и схватил его за плечо, после чего произошла драка, к которой присоединились и другие участники передачи.

«Я не помню, кто первый применил физическую силу. Все было в каком-то вихре, в тумане. Ко мне подскочил Андрей Норкин, я успел снять очки, ну и дальше уже пошли в рукопашную, на меня навалилась груда тел», — рассказал после инцидента Суворов. Сам ведущий отказался комментировать свой поступок. Телекомпания НТВ принесла извинения зрителям передачи.

«Программа «Место встречи» выходит в прямом эфире. Темы обсуждаются самые острые. Случается, что участники дискуссии не всегда могут сдержать зашкаливающие эмоции. Телеканал НТВ приносит свои извинения зрителям, которые стали свидетелями этой сцены», — говорилось в комментарии НТВ.