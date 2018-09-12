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«Покиньте студию. Ариведерчи»: Норкин выгнал украинского эксперта

В Сети обсуждают выгнавшего украинского эксперта Норкина‍

В социальных сетях разгорелась дискуссия касательно очередного скандала в эфире программы «Место встречи» на НТВ. 11 сентября ведущий ток-шоу Андрей Норкин выгнал из студии украинского эксперта. Журналиста разозлило, что гость перебивал его.

Ведущий телеканала НТВ Андрей Норкин рассказал, почему прогнал из студии приглашенного на программу «Место встречи» украинского эксперта. Во время эфира 11 сентября ведущий ток-шоу в резкой форме попросил председателя правления украинского Центра стратегических исследований Павла Жовниренко покинуть студию.

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Эксперт неоднократно перебивал ведущего — в итоге Норкин потребовал отключить микрофон Жовниренко и велел ему покинуть студию. Позже ведущий объяснил, что эксперт не давал ему работать, сообщает сайт kp.ru.

«Я уже устал с этим бороться, когда тебе «ссы в глаза — божья роса». По-другому невозможно это сказать. Белое? Нет, черное. Черное? Нет, белое. Вот он сегодня сидел, этот Жовниренко:

«Это вы взорвали… ха-ха-ха. Это вы войска ввели. Это вы убили всех». Как я могу с ним разговаривать?» — прокомментировал свои действия Норкин, добавив, что спорить с Жовниренко «невозможно».

Инцидент с Норкиным и Жовниренко уже стал предметом оживленной дискуссии в соцсетях. В частности, активное обсуждение этой истории происходит в социальной сети «ВКонтакте». Некоторые пользователи одобрили поступок ведущего, другие же осудили Норкина (орфография и пунктуация авторов сохранены).

«Какой он эксперт? Обыкновенный провокатор. Норкин правильно сделал, что выставил его вон. Представляю, какой сейчас вой начнется, о цензуре, свободе слова и прочий бред», — написала Полина Бекова.

«Браво!!! Раз не умеет апеллировать аргументами, а только свои больные фантазии выдавать, то нечего ему делать на передаче», — согласилась Лариса Камышова.

«Зачем тогда приглашать. что бы потом выгнать тех кто идет в разрез взглядам ведущего???? Логика одна, подпевай ведущему и ты в почете ..Игнорировать такие шоу не ходить и не смотреть…», — возражает пользователь «Козьма Прутков».

«Ведущий неправ хотя бы потому, что позволил себе маты в конце этой ситуации», — отметила Нина Мацкевич.

Часть пользователей и вовсе утверждают, что эпизод с Жовниренко был прописан в сценарии ток-шоу. «Это шоу за наши деньги, и мы это все оплачиваем. И этим украинским экспертам мы платим они думаете так просто себя шутами выставляют», — сообщил Максим Шушков.

Темой скандального выпуска был кризис на Украине. Ведущий говорил о церковном расколе и назначении Константинопольским патриархом Варфоломеем своими экзархами в Киеве архиепископа Памфилийского Даниила из США и епископа Эдмонтонского Иллариона из Канады «в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине».

«Я должен напомнить, что даже по церковным канонам патриарх Варфоломей не имеет права на подобные решения. Поскольку не является главным», — говорил ведущий, когда его начал перебивать Жовниренко. «Вы можете помолчать или нет? У вас недержание что ли?, — отреагировал Норкин. — Выключите ему микрофон, пожалуйста, я просто не могу работать». Однако украинский эксперт не стал молчать и продолжил высказывать свое мнение.

«Так, идите отсюда, пожалуйста. Вы меня вывели. Будьте добры — покиньте студию. Ариведерчи», — сказал ведущий.

Покидая студию, украинский эксперт сказал: «Вы боитесь правды. Но правда восторжествует. Россия воспрянет ото сна».

«Человек прекрасно понимает, что, поскольку он старше меня, — по … [лицу] я ему дать не могу в прямом эфире», — не стесняясь в выражениях, объяснил свой поступок Норкин.

Подобная ситуация в эфире «Место встречи» происходит не в первый раз. В феврале 2018 года Норкин подрался с украинским политологом и блогером Дмитрием Суворовым. Тогда в эфире шло обсуждение ситуации в Донбассе. Одним из гостей передачи был немецкий депутат Андреас Маурер, побывавший на востоке Украины. Когда он рассказывал о гибели детей из-за боевых действий, Суворов потребовал показать фотографии в качестве доказательств. Ведущий ток-шоу, в свою очередь, подошел к эксперту и схватил его за плечо, после чего произошла драка, к которой присоединились и другие участники передачи.

«Я не помню, кто первый применил физическую силу. Все было в каком-то вихре, в тумане. Ко мне подскочил Андрей Норкин, я успел снять очки, ну и дальше уже пошли в рукопашную, на меня навалилась груда тел», — рассказал после инцидента Суворов. Сам ведущий отказался комментировать свой поступок. Телекомпания НТВ принесла извинения зрителям передачи.

«Программа «Место встречи» выходит в прямом эфире. Темы обсуждаются самые острые. Случается, что участники дискуссии не всегда могут сдержать зашкаливающие эмоции. Телеканал НТВ приносит свои извинения зрителям, которые стали свидетелями этой сцены», — говорилось в комментарии НТВ.