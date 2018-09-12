«Давайте заключим мирный договор до конца года»

Президент России Владимир Путин предложил заключить мирный договор между Россией и Японией до конца текущего года — без предварительных условий. Об этом он сказал на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума.

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Путин напомнил, что две страны обсуждают заключение мирного договора на протяжении 70 лет. По его словам, премьер Японии Синдзо Абэ предложил ему поменять подходы, и российский президент согласился.

«Так вот какая идея мне пришла в голову: давайте заключим мирный договор — не сейчас, но до конца года — без всяких предварительных условий», — сказал Путин.

При этом он предложил решать все спорные вопросы с Японией уже после заключения мирного договора.

Президент выразил уверенность, что когда-нибудь Россия и Япония смогут урегулировать все разногласия. «Если не подходит подписание мирного договора без предварительных условий, то мы договоримся с Абэ о совместной хозяйственной деятельности. Но нам нужно создать обстановку, в которой будем решать проблемы», — сказал он.

Модератор дискуссии не дал японскому премьеру ответного слова на предложение российского президента. Однако за два дня до этого — во время российско-японских двусторонних переговоров на высшем уровне — японский премьер назвал подписание мирного договора с Россией «исторической задачей».

В начале переговоров с российским президентом он заявил, что рассчитывает обсудить вопросы мирного договора, а также развитие экономического сотрудничества. «Также я хотел бы поговорить тщательно о нашей исторической задаче, то есть проблеме заключения мирного договора», — заявил Абэ.

Руководитель образовательной программы «Экономика и политика в Азии» НИУ ВШЭ Денис Щербаков, комментируя предложение Путина, в разговоре с «Газетой.Ru» отмечает:

хотя Синдзо Абэ и является достаточно пророссийским политиком, он вряд ли примет предложение Владимира Путина.

«Это очень сильно ударит по позициям Абэ внутри Японии. С учетом консервативности, которая характеризует японскую нацию, я не думаю, что подписание договора на таких условиях может быть возможно», — отмечает эксперт.

Как бы подтверждая эту мысль, главный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга в ходе брифинга в Токио заявил, что не стал бы комментировать предложение российского президента. «Однако наша позиция, заключающаяся в том, что вопрос северных территорий должен быть решен до подписания какого-либо мирного договора, остается неизменной», — сказал он.

Одна из самых проблемных тем — вопрос о возврате Японии Курильских островов. Во время Второй мировой войны Япония была сторонником Германии и была побеждена СССР и США. После того как Япония подписала договор о капитуляции, четыре острова Малой Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи — вошли в состав СССР.

Япония так и не признала советской принадлежности этих территорий, это и стало основным камнем преткновения в создании мирного договора между странами.

Вопрос пытались урегулировать еще в 1950-е годы прошлого столетия: тогда генсек СССР Никита Хрущев обещал передать Японии два острова — Хабомаи и Шикотан — после того как будет подписан мирный договор между странами.

Владимир Путин неоднократно заявлял, что он готов заключить мирный договор на предложенных Хрущевым условиях, однако в самой Японии хотят передачи всех островов и на компромисс не идут.

В России признают, что особого экономического значения острова не имеют, однако важны с военной точки зрения, поскольку дают выход в Тихий океан, который имеет стратегическое значение для страны. Также у Москвы нет гарантий, что на переданных островах союзник Японии — США — не разместит здесь свои базы.

В качестве временного компромиссного решения в последнее время стороны обсуждают возможность ведения совместной хозяйственной деятельности, однако окончательных договоренностей по этому вопросу также достигнуто не было. Россия настаивает на том, что осуществление совместной с Японией хозяйственной деятельности на южных Курилах должно проводиться, не нарушая российского законодательства. Из-за этой позиции между Россией и Японией возникает немалое количество мелких конфликтов.