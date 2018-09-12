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«Давайте заключим мирный договор до конца года»

Путин предложил премьеру Японии заключить мирный договор до конца года‍

Президент РФ Владимир Путин предложил премьер-министру Японии Синдзо Абэ заключить мирный договор до конца текущего года. Российский лидер предлагает решать конфликтные вопросы после заключения договора, что прямо противоречит неизменной позиции Токио по этому вопросу.

Президент России Владимир Путин предложил заключить мирный договор между Россией и Японией до конца текущего года — без предварительных условий. Об этом он сказал на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума.

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Путин напомнил, что две страны обсуждают заключение мирного договора на протяжении 70 лет. По его словам, премьер Японии Синдзо Абэ предложил ему поменять подходы, и российский президент согласился.

«Так вот какая идея мне пришла в голову: давайте заключим мирный договор — не сейчас, но до конца года — без всяких предварительных условий», — сказал Путин.

При этом он предложил решать все спорные вопросы с Японией уже после заключения мирного договора.

Президент выразил уверенность, что когда-нибудь Россия и Япония смогут урегулировать все разногласия. «Если не подходит подписание мирного договора без предварительных условий, то мы договоримся с Абэ о совместной хозяйственной деятельности. Но нам нужно создать обстановку, в которой будем решать проблемы», — сказал он.

Модератор дискуссии не дал японскому премьеру ответного слова на предложение российского президента. Однако за два дня до этого — во время российско-японских двусторонних переговоров на высшем уровне — японский премьер назвал подписание мирного договора с Россией «исторической задачей».

В начале переговоров с российским президентом он заявил, что рассчитывает обсудить вопросы мирного договора, а также развитие экономического сотрудничества. «Также я хотел бы поговорить тщательно о нашей исторической задаче, то есть проблеме заключения мирного договора», — заявил Абэ.

Руководитель образовательной программы «Экономика и политика в Азии» НИУ ВШЭ Денис Щербаков, комментируя предложение Путина, в разговоре с «Газетой.Ru» отмечает:

хотя Синдзо Абэ и является достаточно пророссийским политиком, он вряд ли примет предложение Владимира Путина.

«Это очень сильно ударит по позициям Абэ внутри Японии. С учетом консервативности, которая характеризует японскую нацию, я не думаю, что подписание договора на таких условиях может быть возможно», — отмечает эксперт.

Как бы подтверждая эту мысль, главный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга в ходе брифинга в Токио заявил, что не стал бы комментировать предложение российского президента. «Однако наша позиция, заключающаяся в том, что вопрос северных территорий должен быть решен до подписания какого-либо мирного договора, остается неизменной», — сказал он.

Одна из самых проблемных тем — вопрос о возврате Японии Курильских островов. Во время Второй мировой войны Япония была сторонником Германии и была побеждена СССР и США. После того как Япония подписала договор о капитуляции, четыре острова Малой Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи — вошли в состав СССР.

Япония так и не признала советской принадлежности этих территорий, это и стало основным камнем преткновения в создании мирного договора между странами.

Вопрос пытались урегулировать еще в 1950-е годы прошлого столетия: тогда генсек СССР Никита Хрущев обещал передать Японии два острова — Хабомаи и Шикотан — после того как будет подписан мирный договор между странами.

Владимир Путин неоднократно заявлял, что он готов заключить мирный договор на предложенных Хрущевым условиях, однако в самой Японии хотят передачи всех островов и на компромисс не идут.

В России признают, что особого экономического значения острова не имеют, однако важны с военной точки зрения, поскольку дают выход в Тихий океан, который имеет стратегическое значение для страны. Также у Москвы нет гарантий, что на переданных островах союзник Японии — США — не разместит здесь свои базы.

В качестве временного компромиссного решения в последнее время стороны обсуждают возможность ведения совместной хозяйственной деятельности, однако окончательных договоренностей по этому вопросу также достигнуто не было. Россия настаивает на том, что осуществление совместной с Японией хозяйственной деятельности на южных Курилах должно проводиться, не нарушая российского законодательства. Из-за этой позиции между Россией и Японией возникает немалое количество мелких конфликтов.