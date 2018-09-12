«Они беспомощны»: миротворцам ООН добавят сил

12 сентября Совет безопасности ООН обсудит реформу, направленную на повышение эффективности миротворческих операций. На заседании выступит генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, а по итогам встречи участники примут резолюцию.

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В марте вопрос о деятельности «голубых касок» уже выносился на обсуждение Совета безопасности ООН. За последний год генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш несколько раз призывал Совбез провести реформу миротворческой деятельности для повышения ее эффективности.

Выступая со вступительной речью на заседании 28 марта, он отметил, что миротворцы зачастую плохо вооружены и не подготовлены к работе в зонах конфликтов.

«Есть проблемы с командованием и осуществлением контроля, культурой, оборудованием и подготовкой. Наши миротворцы беспомощны и становятся целью атак», — констатировал Гутерреш.

Он напомнил, что в 2017 году потери среди миротворцев резко выросли по сравнению с предыдущим годом и составили 59 человек (против 34 в 2016 году). Генсек ООН призвал добиться обеспечения должного уровня подготовки и оборудования для миротворческого контингента.

В беседе с «Газетой.Ru» экс-заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе выразил мнение, что потребность в преобразованиях назрела давно. По словам дипломата, главное изменение, необходимое для повышения эффективности деятельности миротворцев, — привлечение к участию в операциях армий государств-постоянных членов Совета Безопасности.

«Главное, что в операциях по поддержанию мира должны принимать самое активное участие постоянные члены Совета безопасности. Потому что, в соответствии с уставом ООН, именно на них возложена особая ответственность за поддержание международного мира и безопасности», — пояснил Орджоникидзе.

Он подчеркнул, что некоторые из постоянных членов СБ ООН не принимают активного участия в миротворческой деятельности организации — в качестве примера дипломат привел США.

«Я не помню, чтобы Соединенные Штаты участвовали в операциях по поддержанию мира. В эти операции направляются войска, как правило, развивающихся стран. Одно дело, если гасить очаг войны будут армии развивающихся стран, другое дело — если гасить его будут армии постоянных членов Совета Безопасности. Им просто никто не сможет противостоять», — считает эксперт.

По его словам, если в миротворческих операциях ООН будут участвовать армии постоянных членов Совбеза, от одного этого факта будет огромное психологическое и политическое воздействие, не говоря уже о военных возможностях. Если же миссии, как и сейчас, будут состоять преимущественно из военнослужащих стран «третьего мира», они вряд ли смогут погасить конфликт хотя бы в силу малой обороноспособности, отмечает Орджоникидзе.

Сейчас ООН проводит в общей сложности 15 операций по поддержанию мира, в девяти из которых участвует Россия.

По данным на конец марта 2018 года, численность персонала миротворческих сил ООН достигает почти 105 тыс., из них порядка 90 тыс. — люди в форме.

Стоит отметить, что миротворцев-россиян сравнительно немного — 84 человека, Россия занимает 66-е место по количеству поставляемых контингентов. В то же время Китай, Индия и некоторые европейские страны направляют в ряды ООН примерно по тысяче человек.

Несущие мир?

Наибольшее же количество миротворцев ООН являются выходцами из беднейших африканских и азиатских стран, которых привлекает возможность получать хорошее жалованье за службу. При этом проверки таких людей при найме не всегда проводятся надлежащим образом.

Это порождает еще одну серьезную проблему — преступления, совершаемые этими миротворцами в государствах, куда их направляют оказывать помощь.

По данным ООН, только в 2017 году было зафиксировано 145 случаев сексуального насилия со стороны миротворцев — в 1,5 раза больше, чем в 2015 году (99 случаев).

В августе 2018 года британский телеканал Channel 4 показал документальный фильм, рассказывающий о насильственных действиях миротворцев Организации в отношении женщин и детей по всему миру.

Издание The Sun также писало, что за последние 12 лет было выявлено почти 2 тыс. случаев сексуальных надругательств и эксплуатации женщин со стороны миротворцев во всем мире. При этом более 300 жертв, по данным издания, являлись детьми. Большинство подобных эпизодов фиксируется в африканских странах: Центральноафриканской республике, Демократической республике Конго, Южном Судане.

Ранее в беседе с «Газетой.Ru» экс-помощник генерального секретаря ООН по вопросам правопорядка и органов законности Дмитрий Титов подчеркивал, что в ООН действует принцип «нулевой терпимости» по отношению к преступлениям сексуального характера.

С целью предотвращения подобных эпизодов потенциальных миротворцев при найме проверяют на отсутствие криминального прошлого.

«К сожалению, такие случаи происходят, но организация делает все больше и больше для того, чтобы эта безобразная практика была пресечена. К нарушителям применяются самые суровые меры воздействия. Если это военнослужащие или полицейские, ООН после собственного расследования передает их дела в национальную юрисдикцию и требует направляющие государства подвергнуть их самому суровому наказанию», — рассказывал «Газете.Ru» Титов.

Конфликт на Украине

В последние месяцы активно обсуждается возможность направления миротворческого контингента ООН на восток Украины, где с 2014 года продолжается вооруженный конфликт.

С инициативой о направлении в Донбасс «голубых касок» неоднократно выступали президент Украины Петр Порошенко и глава РФ Владимир Путин.

Однако ситуацию осложняет тот факт, что украинская позиция по этому вопросу сильно отличается от российской.

Так, Петр Порошенко требует, чтобы миротворческая миссия ООН в Донбассе была размещена на всей территории региона вплоть до границы Украины с Россией. По словам украинского лидера, так вражеские войска и оружие не смогут «проходить на оккупированную территорию».

В свою очередь, российская сторона подчеркивает, что о размещении миротворческого контингента ООН в Донбассе на границе между Украиной и Россией не может идти речи. Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, «размещение каких-то миссий на границе шло бы вразрез с минскими договоренностями».

В Москве настаивают, что миротворцы ООН должны обеспечивать безопасность миссии сотрудников ОБСЕ там, где они ведут работу. Кроме того, российская сторона призывает согласовывать вопрос о размещении миссии ООН между непосредственными сторонами конфликта — то есть Киевом и самопровозглашенными республиками Донбасса.

При этом украинские власти отказываются вести переговоры с самопровозглашенными республиками. В то же время представители ДНР и ЛНР не раз говорили о том, что минские соглашения предполагают обсуждение с ними вопроса миротворцев.

Россия, в свою очередь, много раз повторяла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и не направляет в Донбасс свои военные силы. Москва также отмечала, что не является субъектом минских соглашений.