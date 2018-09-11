«Найдем и вернем»: Пашинян объявил войну олигархам

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поручил главе Службы национальной безопасности Артур Ванецяну и начальнику армянской полиции Валерию Осипяну провести рейды и обыски у олигархов и бывших высокопоставленных чиновников.

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Об этом сам премьер сообщил на митинге в рамках агитационной компании по выборам в Совет старейшин Еревана. Он также указал, что считает прослушивание телефона главы СНБ и Специальной следственной службы преступлением против государственности.

По его словам, еще в тот период, когда он был главным редактором газеты «Айкакан жаманак», издание опубликовало статью о том, что на средства, украденные у народа, некоторые высокопоставленные лица и олигархи приобрели технику для прослушивания и создали свою службу безопасности.

«Теперь же, я приказываю главе СНБ и начальнику полиции уложить на асфальт эти «специальные службы» и вооруженные банды. У вас два часа, после я жду ваших докладов», — цитирует политика «Спутник. Армения».

Пашинян пообещал возвратить все украденные средства в бюджет государства.

«Ни мышка, ни рыба, никто не ускользнет. В Армении прошло время воров. Найдем всех из америк, австралий, россий.

Найдем и вернем. Роберт Кочарян и Серж Саргсян! Вы бросили вызов народу. Посмотрите теперь, каким будет ответ народа», — указал Пашинян.

Он также выразил готовность самому работать «в поле» — в ручном режиме инспектировать выполнение правоохранительными органами их обязанностей.

«Мы действуем по закону, и никто из нас не предпринимает каких-либо действий. У нас есть полиция и СНБ. Если увидим, что они не справляются с установлением порядка, то мы знаем, как это сделать. Я надену камуфляж, буду ходить по улицам, домам и лично установлю порядок в стране», — заверил армянский лидер.

Двумя месяцами ранее Ереванский суд арестовал экс-президента Армении Роберта Кочаряна по делу о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года, сообщил его адвокат Арам Орбелян.

Обвинение по делу о массовых беспорядках в Армении в 2008 году было предъявлено Кочаряну, занимавшему в республике президентский пост с 1998 по 2008 год, 26 июля. Тогда его вызвали на допрос в Специальную следственную службу Армении в качестве свидетеля, однако в результате обвинили в свержении конституционного строя республики.

Согласно ч. 1 ст. 300.1 УК Армении (насильственное свержение конституционного строя Армении, завладение полномочиями президента Армении, парламента, Конституционного суда или правительства не предусмотренным Конституцией способом), Кочаряна могут посадить на срок до 15 лет.

Сам же Кочарян уверен в том, что предъявленные ему обвинения были сфабрикованы и сфальсифицированы. Выборы третьего президента Армении состоялись 19 февраля 2008 года. Официальным победителем по их итогам стал Серж Саргсян. Но жителей республики не устроил такой исход событий, вследствие чего Армению накрыла волна масштабных протестов.

В мае нынешнего года Пашинян отчитал главу Государственной службы безопасности пищевых продуктов страны Ишхана Карапетяна, который не рассказал главе кабмина о письмах из Россельхознадзора.

«Для меня стало сюрпризом, что я не осведомлен о том, что глава Государственной службы безопасности пищевых продуктов Армении (ГСБПП) получил письма из России», — сказал Пашинян.

Карапетян отметил, что обсудил вопрос с российскими коллегами. Премьер также спросил главу службы, кому тот доложил о существующей проблеме.

«Зная, что я заинтересован в этом вопросе, вы меня не поставили в известность», — сказал Пашинян.

Армянский премьер заключил, что если ситуация повторится и ГСБПП не будет соблюдать требованиям, то это обсуждение окажется последним.

В субботу 8 сентября 2018 года Пашинян приехал в Москву, где провел встречу с президентом России Владимиром Путиным. В ходе беседы стороны подчеркнули, что в отношениях Москвы и Еревана нет нерешаемых вопросов, передает ФАН.

«Уверен, что эти вопросы будут решены, и мы будем опираться на уважение интересов в наших союзнических отношениях, уважение интересов наших стран, уважение суверенитета наших стран и на принцип невмешательства во внутренние дела друг друга», — сказал Пашинян.

Пашинян пришел к власти в июне нынешнего года. Руководитель Центра политических и правовых исследований в Ереване Джонни Меликян заявил, что 100 дней – это необходимое время для формирования команды, и ощутить плоды работы нового правительства за этот срок невозможно, передает НСН.

«100 дней — это очень мало, чтобы появились какие-то весомые результаты. Формируется команда, ведется подготовка к реформам, многие люди не занимали государственные посты ранее, были в частном секторе, в сфере образования. Судить надо будет в течение последующих ста дней вплоть до конца года», — детализировал эксперт.