Наталье Поклонской «придется покинуть должность» замглавы комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции. Эту информацию «Газете.Ru» подтвердил источник в руководстве фракции «Единой России». Причиной для обсуждения этого вопроса стало нарушение со стороны Поклонской фракционной дисциплины — ранее она отказалась проголосовать за законопроект об изменениях параметров пенсионной системы.

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При этом собеседник издания добавил, что пока каких-либо иных действий в отношении депутата не последует. Поклонская занимает еще одну должность — руководителя комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе, предоставляемых депутатами Госдумы.

Вместе с тем сама Поклонская заявила, что ей ничего не известно о возможном лишении ее должностей в структурах Госдумы.

«Я узнаю о подобных решениях о моем смещении с должностей <…> из СМИ. Я целый день присутствовала на пленарном заседании, мне никто из руководства ничего не сказал, со мной об этом не говорят», — цитирует РИА «Новости» слова депутата.

По словам источника «Газеты.Ru», депутатов просили внимательно отнестись к заседаниям комиссии по контролю за достоверностью деклараций депутатов. Ранее, 26 июля, единороссы проигнорировали заседание, что дало основания в кулуарах Госдумы обсуждать возможность потери Поклонской и этого поста. Однако этот вопрос, добавляет источник, пока не поднимался.

Уже сегодня, 11 сентября, комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах провела заседание, по итогам которого компетентным органам было поручено провести проверку в отношении ряда депутатов, заявила Поклонская.

«Решение о проведении проверки по возможным нарушениям закона принято в отношении пяти депутатов … из фракции «Справедливая Россия» и Единая Россия», — цитирует депутата РИА «Новости».

В то же время источники «Интерфакса» отвергли связь между возможным лишением Поклонской должности с ее деятельностью на посту замглавы комитета по безопасности и противодействию коррупции.

«Есть опасения, что Наталья Владимировна [Поклонская] будет трактовать это решение, в случае его принятия, как некую «расправу» с ней — поскольку она, якобы, активно борется с коррупцией и кому-то мешает. Это, конечно, не так. Но мы видим, что предпосылки к тому, чтобы объяснять ситуацию именно таким образом, уже есть», — цитирует агентство слова своего собеседника.

19 июля Государственная дума в первом чтении обсуждала законопроект об изменении пенсионного законодательства. Тогда Поклонская проголосовала против документа, хотя до этого «Единая Россия» приняла решение голосовать консолидировано.

После этого глава фракции ЕР в Госдуме Сергей Неверов заявил, что Поклонская, отказавшись следовать решению, нарушила фракционную дисциплину и должна принять решение о продолжении членства в партии. Прекращение членства фактически означало бы, что депутат должна была бы сдать свой мандат.

«Мне доверили участок работы, меня избиратели выбрали, мне руководство доверило ту работу, которую я сегодня выполняю по совести, поэтому нет», — прокомментировала тогда эту информацию сама Поклонская.

Пенсионная реформа, которая вызывает дискуссии в обществе и в депутатской среде не первый месяц, изначально предполагала повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63-х — для женщин. 29 августа президент России Владимир Путин выступил с телеобращением, в ходе которого обосновал необходимость проведения реформы, а также предложил смягчить некоторые ее параметры.

Так, возраст выхода на пенсию для женщин предложено установить на уровне 60 лет. Кроме того, некоторые изменения в части досрочного выхода на пенсию по достижению стажа работы в 37 лет для женщин и 42-х — для мужчин (в изначальном варианте законопроекта — 40 и 45 лет соответственно). Депутаты уже приступили к подготовке соответствующих поправок в законопроект.

Источники «Газеты.Ru», близкие к руководству фракции и «Единой России», отдельно обращают внимание, что Поклонская изменила свою позицию по пенсионной реформе после выступления президента РФ.

«Выступление Президента, которого еще совсем недавно все поддержали на выборах, четко раскрыло перспективы. Он является Главой государства и Верховным главнокомандующим, то есть капитаном корабля под названием «Россия». Но о порядке на флоте знают все, иначе будет хаос, переворот и безвластие. Я хорошо знаю, что это такое. Со своей стороны обещаю каждому, что всегда поступала и буду поступать по совести», — написала Поклонская в своем аккаунте (стилистика сообщения сохранена).

Кроме того, депутат отметила, что «реформы и преобразования нужны и востребованы временем, но во благо и в интересах людей и страны».