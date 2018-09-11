Защищая интересы: США больше неподсудны

Вашингтон «использует все возможные меры для защиты граждан и союзников от несправедливых обвинений нелегального [Международного уголовного] суда», заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в своей речи, которую он озаглавил как «Защищая американский конституционализм и суверенитет от международных угроз».

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Болтон выступил в научно-исследовательском центре «Общество федерализма», известного своей консервативной позицией по ряду вопросов. Американский политик заявил, что

Международный уголовный суд представляет угрозу суверенитету США, и в случае каких-либо действий против американских граждан его судьи попадут под санкции, а их активы будут заморожены.

Выступление, направленное против попыток Международного уголовного суда привлечь США к ответственности, стало первым внешнеполитическим заявлением Болтона на посту советника Дональда Трампа по национальной безопасности, отмечает The New York Times.

Органы суда еще в 2017 году предупреждали о возможности уголовного преследования США за их действия в Афганистане. Прокурор МУС Бенсуда Фату сообщила общественности, что суд располагает доказательствами ответственности Вашингтона за многочисленные военные преступления, совершенные в Афганистане с 2002 года.

Она также заявила, что в результате конфликта в период с 2007 по 2011 годы погибли более 10 тыс. гражданских лиц. Стоит отметить, правда, что ответственность за противоправные действия, по версии МУС, несут как США, так и представители радикального движения «Талибан».

«В соответствии с политикой и практикой суда основное внимание будет уделяться тем, кто несет наибольшую ответственность за наиболее серьезные преступления, предположительно совершенные в связи с ситуацией в Афганистане», — говорится в заявлении cуда.

Отвечая на эти обвинения, Болтон заявил, что расследования МУС относительно военных преступлений в Афганистане «не имеют под собой никакого основания».

Известно, что Болтон является жестким противником любых международных юрисдикций: «Я против международных трибуналов в принципе. В данном случае я понимаю, почему общественность этого желает, но я не думаю, что трибуналы преследуют правильные цели, поэтому отношусь к ним скептически», — говорил политик «Газете.Ru» в 2015 году.

Международный уголовный суд, основанный в 1998 году, является постоянным учреждением и создан для слушания дел, касающихся военных преступлений, геноцида и преступлений против человечности. Его штаб-квартира находится в Гааге.

Идея создания подобного суда возникла еще в середине XX века, после Нюрнбергского трибунала, который осудил нацистских военных преступников. Еще в 1948 году Генеральная Ассамблея ООН в своей резолюции указывала о необходимости создания специального юридического органа, который бы на постоянной основе занимался уголовным преследованием лиц, ответственных за геноцид и другие преступления аналогичной тяжести.

За свою не очень долгую историю МУС вынес всего один приговор — против лидера конголезских повстанцев Томаса Лубангу Дьило, приговоренного к 14 годам лишения свободы за преступления, совершенные в ходе военного конфликта на северо-востоке Демократической республике Конго.

МУС выдвинул обвинения и в отношении ряда известных политиков, в том числе — главы Судана Омара Аль-Башира, а также ныне покойного ливийского лидера Муаммара Каддафи и членов его семьи. В настоящее время МУС расследует дело бывшего президент Кот-д'Ивуара Лорана Гбагбо. Ему предъявлены обвинения в преступлениях против человечности, совершенных в ходе гражданской войны в стране в 2010-2011 годах.

США не признают суда

Несмотря на желание МУС начать уголовное преследование США в связи с Афганистаном, сделать это будет затруднительно. Вашингтон не признает юрисдикции МУС и не сотрудничает с ним.

В 2000 году при президенте США Билле Клинтоне Вашингтон подписал статут суда, однако при президенте США Джордже Буше-младшем подпись была отозвана. Кроме того, США приняли закон, где говорилось о возможности применения военной силы в случае, если МУС задержит граждан США на территории третьих стран.

Группа американских правозащитников уже после ухода Буша из Белого дома обратилась в МУС с требованием расследовать преступления в Ираке экс-президента, вице-президента США Ричарда Чейни, экс-главы минобороны США Дональда Рамсфелда, однако эти усилия ни к чему не привели.

Стоит отметить, что Россия, как и США, подписала, но не ратифицировала Римский статут МУС, а в 2016 году заявила, что не будет участником этой организации. Распоряжение на этот счет было подписано президентом России Владимиром Путиным. Оно появилось спустя несколько дней после заявления Киева о готовности подать в суд против президента РФ Владимира Путина и главы Минобороны России Сергея Шойгу.

В 2015 году прокурор МУС Бенсуда Фату назвала присоединение Крыма к России «оккупацией». Напомним, что Крым вошел в состав России в результате референдума, результаты которого не признали в том числе США, европейские страны и Украина. Киев продолжает считать Крым своей, но временно оккупированной территорией, Москва же неоднократно заявляла, что вопрос территориальной принадлежности полуострова «исторически закрыт», а референдум прошел в соответствии международному праву.

Кроме того, сама Украина не является полноправным членом МУС и приняла лишь ограниченную юрисдикцию суда на преступления, совершенные с 21 ноября 2013-го по 2014 годы, во время событий на киевском «майдане».