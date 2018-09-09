Страны Запада пытаются использовать историю вокруг отравления Сергея и Юлии Скрипалей в британском городе Солсбери, чтобы подвести Россию под очередной виток санкций и изолировать ее, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

«Конечно, из нас пытаются сделать страну-изгоя, недобросовестного члена международного сообщества, который пренебрегает своими обязательствами»,

— заявил постпред России.

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По его словам, Запад сделал ставку «на изнурение правящего в России режима». Небензя добавил, что при любых обстоятельствах Россия должна продолжать действовать «в рамках приличий», сообщает ФАН.

«Мы действительно ведем себя взвешенно, сдержанно. И я надеюсь, что это оценивается теми людьми, которые сравнивают позиции нашей страны и позиции тех стран, которые предъявляют ей эти голословные, безосновательные обвинения», — подчеркнул постпред РФ при ООН.

6 сентября Германия, Франция, Канада и США опубликовали совместное заявление, согласившись с выводами правоохранителей Великобритании по делу Скрипалей. Союзники британцев солидарны с тем, что отравили экс-полковника и его дочь сотрудники ГРУ, а атака проходила под эгидой Кремля и с одобрения властей РФ.

Еще более жесткую позицию ранее выразил глава МВД Великобритании Бен Уоллис, который возложил ответственность за атаку на Скрипалей непосредственно на президента России Владимира Путина.

«В конечном итоге, это он [Владимир Путин], поскольку он является президентом России и это его правительство контролирует финансирование и направляет деньги на военную разведку, ГРУ, через его Минобороны. Я не думаю, что кто-то может указать, что господин Путин не контролирует свою страну»,

— заявил Уоллис в эфире телеканала BBC.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила не так резко и не выдвинула прямых обвинений в адрес российского лидера, хотя подчеркнула, что Кремль «почти наверняка» причастен к инциденту в Солсбери.

Напомним, 5 сентября Лондон опубликовал фотографии подозреваемых в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Согласно подписям к фото, предполагаемых «сотрудников ГРУ» зовут Александр Петров и Руслан Боширов. Были также опубликованы кадры с камер видеонаблюдения, по которым следователи отследили перемещения подозреваемых.

Судя по снимкам, 2 марта в 16.22 по Гринвичскому времени они прибыли в аэропорт Гэтвик в Западном Сассексе. Утром 4 марта камера на железнодорожной станции в Солсбери зафиксировала, как двое мужчин покидают здание вокзала. Позже они были замечены на Уилтон роуд в Солсбери — буквально за несколько минут до отравления Скрипалей. В тот же день Боширов и Петров отправились в Лондон и в последний раз попали в объективы камер наблюдения уже в столичном аэропорту Хитроу, улетев в Москву.

На нестыковки в материалах Скотланд-Ярда уже 6 сентября указала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Она отметила, что на кадрах, сделанных в аэропорту Гэтвик, показано, что оба подозреваемых проходят мимо камеры одновременно — в 16:22:43. По словам Захаровой, это наводит на мысль о том, что время съемки было попросту наложено на скриншоты.

«Либо это наложенные сверху фотографий дата и точное время, либо «сотрудники ГРУ» России научились ходить одновременно. Но их образы запечатлены в двух разных фотографиях. Это такой троллинг уровня Бог», — заявила Захарова. Кроме того, она обратила внимание, что подозреваемые могли въехать в Соединенное королевство только при наличии у них британских виз. Соответственно, британские власти располагают их персональными данными — в том числе, биометрическими — поскольку их предоставление необходимо для получения документов на въезд в Туманный Альбион.

Британский постпред при ООН Карен Пирс вскоре после этого заявила, что в аэропорту Гэтвик несколько одинаковых коридоров, и пригласила Василия Небензю на брифинг.

Российско-британские отношения обострились после того, как в маленьком городе Солсбери 4 марта были найдены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия с признаками острейшего химического отравления. Скрипаль-старший был завербован в 1990-х годах британской Secret Intelligence Service (SIS), и по его же словам, «присягу он давал Советскому Союзу, а не этой стране [Российской Федерации]». После он был арестован, сидел в тюрьме, после чего был обменян на российских разведчиков и получил убежище в Великобритании.

«Они были просто обмякшие. Им было хорошо, никаких признаков боли, ничего такого. Безжизненные, если хотите», — сообщали очевидцы произошедшего, передает НСН.

Спустя неделю после отравления британский премьер-министр Тереза Мэй сообщила, что ответственность за преступление, вероятнее всего, лежит на Москве. Мэй также отметила, что Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в СССР. В связи с этим премьер-министр решила выслать из Соединенного королевства 23 российских дипломатов, а также заморозить все двусторонние контакты на высоком уровне.