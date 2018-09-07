Решение тройки: как Путин, Эрдоган и Роухани делили Сирию

Россия, Турция и Иран приняли декларацию по итогам встречи в Тегеране, цель которой — способствовать проведению конференции по беженцам.

Сам факт о готовности проведения подобного мероприятия говорит о том, что стороны близки к военной победе в Сирии, так как подобные конференции обычно проводятся при достижении поставленных целей.

Вопрос с беженцами — ключевой для Москвы, которая пытается заключить на этот счет определенную «сделку» с ЕС. Кремль хочет участия стран Европы в воссоздании разрушенной инфраструктуры Сирии. По идее России, это позволит большей части мигрантов вернуться домой.

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Переговоры на этот счет вели в Европе глава Генштаба России Валерий Герасимов и глава МИД РФ Сергей Лавров. Европа пока не заявляла о готовности выделить средства на восстановление объектов в Сирии, что, по подсчетам экспертов, может обойтись в $400 млрд. Однако важным является тот факт, что

канцлер Германии Ангела Меркель выразила определенную поддержку усилиям «тройки»: «Необходимо пытаться бороться с радикальными силами, при этом защищая мирных жителей. Мы должны избежать гуманитарной катастрофы», — подчеркнула глава немецкого правительства, впервые прозвучав практически в унисон с Москвой.

Однако многое в урегулировании ситуации с беженцами зависит от Турции, так как на территории этой страны находятся более 3 млн человек, бежавших от войны в Сирии.

Эксперты отмечают, что о больших волнах возвращения беженцев не может идти речи, пока в Сирии не достигнуто полное перемирие. В настоящее время последним регионом, который пока не перешел под контроль официального Дамаска, является провинция Идлиб на северо-западе Сирии.

Там находятся как террористические группы, так и отряды вооруженной оппозиции, а также большое количество мирного населения. По различным данным, в Идлибе проживают до 3 млн человек.

В настоящее время сирийские военные при поддержке России готовятся к штурму провинции, несмотря на возражения США. При этом у Москвы появились разногласия с Анкарой в отношении Идлиба.

Путин рассказал, что в ходе саммита они с Реджепом Тайипом Эрдоганом и Хасаном Роухани обсудили в том числе возможности «замирения» в Идлибе.

«Обсудили конкретные меры по поэтапной стабилизации в идлибской зоне деэскалации, которые, среди прочего, предусматривают возможности замирения для тех, кто готов к диалогу», — сообщил российский президент.

Однако об объявлении перемирия, на котором настаивала Турция, речь пока не идет. Предложения турецкого лидера Эрдогана встретили возражения российского лидера.

Хотя Путин отметил, что согласен с призывом своего турецкого коллеги объявить перемирие в Идлибе, он уточнил, что в данном вопросе участники саммита не могут говорить за террористов и представителей вооруженной оппозиции.

«Я считаю, что президент Турции, в целом, прав, это было бы хорошо. Но мы же за них не можем сказать, тем более не можем сказать за террористов, что они прекратят стрелять или прекратят использовать беспилотные летательные аппараты с бомбами», — сказал Путин.

По словам Путина, изгнание террористов из Идлиба является ключевой задачей на данный момент. «Главная задача на данном этапе — изгнать боевиков из провинции Идлиб, где их присутствие несет прямую угрозу безопасности сирийских граждан и жителей всего региона», — подчеркнул Путин.

Тон Путина говорит о том, что Москва настроена серьезно. Телеканал CNN со ссылкой на представителей Пентагона сообщил, что российские военные дважды за неделю уведомляли представителей США о готовности нанести удары по районам Сирии, где находятся «десятки» американских военных.

По словам источников в Пентагоне, российские представители считают, что на территории, которую защищают США, находятся боевики. В Вашингтоне обеспокоились возможной угрозой для своей армии в случае удара. Собеседники телеканала отметили, что американская сторона предостерегла Москву от «вызова военному присутствию США».

В свою очередь, Вашингтон незадолго до начала встречи тройки в Иране заявил, что войска Асада собираются применить химическое оружие в Идлибе. Москва же ранее заявляла, что атаку в качестве провокации готовят боевики, чтобы обвинить в этом Дамаск.

В совместной декларации по итогам встречи в Тегеране Путин, Эрдоган и Роухани также обозначили стремление наращивать координацию по гуманитарной линии. «Россия, Иран и Турция отводят важную роль скоординированным усилиям по улучшению гуманитарной ситуации в Сирии, восстановлению ее экономики и инфраструктуры, решению острых социальных проблем», — сказал Путин по завершении трехсторонних переговоров.

Стоит отметить, что Россия уже сотрудничает с Францией по гуманитарной линии в Сирии: российские транспортные самолеты доставляли гуманитарную помощь жителям этой страны. Однако участие европейских стран в проектах в отношении Сирии зависит от Вашингтона.

При этом Белый дом, как ранее отметил в интервью российским журналистам американский политолог Сэмуэль Чорап, не имеет четкой стратегии в этой стране.

Британская The Guardian отмечает при этом, что Трамп фактически привел США к тому, что Сирия стала для Белого дома «нерелевантной». Издание пишет, что, несмотря на то что Трамп не единственный, кто несет ответственность за ситуацию, он существенно «ослабил американскую позицию, пресмыкаясь перед Россией».

Контроль над Идлибом дает возможности окончательной военной победы президенту Сирии Башару Асаду над террористами, однако ставит вопрос о политическом будущем этого ближневосточного государства. Его судьба фактически находится в руках Ирана, России и Турции. Все эти страны имеют разное видение будущего Сирии, и им предстоит искать компромисс в этом вопросе.

Так, Москва ранее заявляла, что после победы над террористами в Сирии не должно остаться иностранных войск, Иран не скрывает, что собирается сохранить свое присутствие в этой стране.

Как отмечает в беседе с «Газетой.Ru» бывший посол России в Иране Александр Марьясов, о полном уходе Ирана из Сирии не может идти речи, так как эта страна внесла большой вклад в разгром террористов и рассчитывает на участие в реконструкции инфраструктуры этой страны. Однако, по его словам, Тегеран может пойти на определенные компромиссы, если на них будет готов пойти Израиль.