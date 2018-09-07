«Санатории в русском Крыму»: Киев жалуется на BBC

Министр информационной политики Украины и член Совета национальной безопасности и обороны Юрий Стець написал письмо директору британского телеканала BBC Тони Холлу, в котором возмутился тем, что в одной из передач Крым был назван русским полуостровом. Об этом в своем фейсбуке написала замминистра Эмине Джаппарова.

Реклама

В послании выражаются претензии к программе Саймона Рива, который путешествовал в Крым и «изображал полуостров русским». В письме выражается недовольство тем, что «британский журналист говорит «присоединение» вместо «аннексии», а также «радуется» нынешней ситуации, осуждая Украину». Также Киев выразил возмущение тем, что в сюжете показаны действующие санатории в Крыму и упоминается программа Минздрава РФ по улучшению здоровья населения.

«Одним из элементов гибридной войны являются попытки РФ зафиксировать статус-кво Крыма именно такими инструментами. Приглашаются журналисты, актеры, певцы, эксперты, и их «устами» показывается частичная правда. Притом вряд ли Кустурица и Co. знают о репрессиях, исчезновениях людей, арестах за посты в фейсбуке, политических делах и многом другом, что дает совершенно другое ощущение Крыма — Крыма оккупированного», — заявила Джаппарова.

Она также написала, что Крым «нашпигован оружием», а к жителям полуострова применяются жесткие меры цензуры. Она добавила, что украинское посольство передаст письмо британской стороне в ближайшее время.

Несколькими часами ранее представители делегации общественных деятелей из США, посетившие Крым, заявили о том, что прошедший в 2014 году общенародный референдум полностью соответствовал закону.

Представитель «Центра гражданских инициатив» (Center for Citizen Initiatives) Сильвия Демарест заявила, что обязательно расскажет своим согражданам о сложившейся в Крыму обстановке. Она подчеркнула, что решение о воссоединении с Россией было волеизъявлением крымчан, а она долго занималась изучением ситуации.

«Я не думаю, что эта ситуация когда-нибудь изменится и Крым когда-либо станет украинским», — заявила Демарест.

Делегация ЦГИ из четырех человек находится в Крыму с трехдневным визитом, передает ФАН. В ходе поездки американские общественники посетили центр для реабилитации детей с ограниченными возможностями в Симферополе и встретились с представителями парламента Республики Крым. Кроме того, американцы высадили в столице Крыма аллею дружбы. Визит американцев в Крым завершится 9 сентября.

Члены делегации из США планируют также посетить Ялту и Севастополь, сообщает НСН. Первые же впечатления от Крыма — замечательные, заявила член Демократического клуба Санта-Клары Кэтрин Мец.

«Первое, что бросилось в глаза и оставило неизгладимое впечатление, это симферопольский аэропорт и дороги. И вообще город прекрасен, люди очень дружелюбны», — отметила американка.

После этого депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек указал, что в основе ментальности американского народа — принцип свободы мнения. «Простые» американцы продолжают придерживаться этих принципов, а позиция Белого дома продиктована личными интересами, хотя там и называют ее мнением всего населения страны, сказал парламентарий.

«И поэтому слова делегации о том, что волеизъявление крымчан — реальность и фактор, который нужно учитывать и уважать как свободу выбора, у любого здравомыслящего американца не вызывает сомнений», — подчеркнул депутат.

Днем ранее

депутат Верховной рады из «Оппозиционного блока» Евгений Балицкий во время отдыха в Крыму выяснил у местных жителей, почему они проголосовали на референдуме за вхождение полуострова в состав России.

«Проводя часть своего отпуска в Крыму, я общался с очень многими украинцами, нашими людьми. Есть люди, которые крутят пальцем у виска и говорят: «Какой возврат, вы что? Вот туда?» И про бандеровщину говорят, и про сожженных в Одессе, и про госпереворот. Большинство людей — я могу руку на сердце положить», — заявил он, выступая на телеканале NewsOne.

Балицкий также напомнил, что после крымского референдума многие сотрудники правоохранительных органов, а также военные решили отказаться от украинского гражданства в пользу российского.

«Почему из 600 эсбэушников только 200 вернулись назад? Почему десятки тысяч наших военных, милиционеров, судей, прокуроров (остались в Крыму — «Газета.Ru»)? Они что, все под пистолетом, что ли, пошли? Нет», — заключил депутат.

По словам нардепа, крымчане не против Украины, не против украинцев, они против нынешней киевской власти.