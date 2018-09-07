Делегация из США признала крымский референдум

Представители делегации общественных деятелей из США, посетившие Крым, заявили о том, что прошедший в 2014 году общенародный референдум полностью соответствовал закону. Представитель «Центра гражданских инициатив» (Center for Citizen Initiatives) Сильвия Демарест заявила, что обязательно расскажет своим согражданам о сложившейся в Крыму обстановке.

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Она подчеркнула, что решение о воссоединении с Россией было волеизъявлением крымчан, а она долго занималась изучением ситуации.

«Я не думаю, что эта ситуация когда-нибудь изменится и Крым когда-либо станет украинским», — заявила Демарест.

Делегация ЦГИ из четырех человек находится в Крыму с трехдневным визитом, передает ФАН. В ходе поездки американские общественники посетили центр для реабилитации детей с ограниченными возможностями в Симферополе и встретились с представителями парламента Республики Крым. Кроме того, американцы высадили в столице Крыма аллею дружбы. Визит американцев в Крым завершится 9 сентября.

Члены делегации из США планируют также посетить Ялту и Севастополь, сообщает НСН. Первые же впечатления от Крыма — замечательные, заявила член Демократического клуба Санта-Клары Кэтрин Мец.

«Первое, что бросилось в глаза и оставило неизгладимое впечатление, это симферопольский аэропорт и дороги. И вообще город прекрасен, люди очень дружелюбны», — отметила американка.

Центр гражданских инициатив возник в США в 1983 году, когда простые американцы пытались положить конец холодной войне между Штатами и СССР своими силами, надеясь выстроить конструктивные отношения с Москвой. ЦГИ запустил ряд тренинговых программ для молодых бизнесменов в конце 80-х и начале 90-х годов; по данным организации, в них приняло участие порядка 6,5 тыс. российских предпринимателей.

К 2010 году финансирование этой кампании сошло на нет, и ее деятельность практически прекратилась. Однако после ухудшения российско-американских отношений ЦГИ решил, что снова должен попытаться наладить их.

«Между людьми из наших стран нет никаких проблем», — говорится на сайте ЦГИ. — Все, что нам нужно сделать — преодолеть недоверие и страхи, восстановив должные отношения, чтобы обеспечить безопасность наших народов».

Делегации иностранных политиков и бизнесменов регулярно посещают Крым, невзирая на санкции Евросоюза и США в отношении полуострова и его жителей. Десять немецких депутатов из земельных парламентов Баден-Вюртемберга, Северного Рейна-Вестфалии и Берлина прилетели в Крым в начале февраля.

Целью визита германской делегации от партии «Альтернатива для Германии» в Крым было обсуждение вопроса снятия западных санкций в отношении полуострова и России, а также признание вхождения Крыма в состав РФ.

«Мы хотим поездкой подать особый сигнал. Потому что совместное плодотворное сосуществование с Россией мы считаем очень важным, это все есть в нашей программе. Я хочу напомнить слова Вилли Брандта: «Кто разговаривает, тот не стреляет», — подчеркнул депутат парламента Берлина Уве Бронзон. По словам германских делегатов, введение антироссийских санкций было серьезной ошибкой, так как они оказывают отрицательное влияние и на Россию, и Германию.

В середине октября 2016 года итальянские депутаты, приехавшие с визитом в Крым, призвали Италию и Евросоюз признать Крым российским. «Мы абсолютно поддерживаем референдум в Крыму. Евросоюз должен принять как данность результаты данного референдума», — заявила официальный представитель мэра города Падуя Марина Буффони.

С ней согласился депутат регионального парламента провинции Венето Стефано Вальдегамбери, заявивший, что «народ Крыма имеет право на самоопределение».

В ходе визита представитель мэрии города Падуя заключила соглашение о побратимстве с Симферополем. По словам депутата Вальдегамбери, ущерб для Италии от взаимных санкций составил около €4 млрд. При этом речь идет не только о прямых последствиях, таких как падение товарооборота между Россией и Италией. «Из-за эмбарго [ЕС] цены на продукты итальянского производства резко упали», — подчеркнул депутат, заявив, что санкции как способ воздействия подходят скорее для XVIII века, нежели для современности.