«Настоящее бесчестье»: Трамп ищет предателя в Белом доме

«Трудность положения, которую он [президент США Дональд Трамп] не до конца осознает, в том, что многие высокопоставленные лица в его собственной администрации старательно работают изнутри, чтобы расстроить пункты его повестки и его худшие порывы. Я-то знаю. Я — один из них», — говорится в тексте анонимной статьи в The New York Times.

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Пожелавший остаться неизвестным сотрудник администрации президента США подчеркнул, что он имеет в виду не «популярное сопротивление левых» (имеются в виду сторонники демократов. — «Газета.Ru»), а людей, которые хотят, чтобы администрация США добивалась успехов, и считают, что многие ее действия уже привели к улучшению жизни в США.

По его словам, именно желанием этих людей служить стране, а не президенту, объясняется срыв многих неудачных порывов Трампа на посту президента.

«Корень проблемы — аморальность президента. Любой, кто работает с ним, знает, что он не придерживается никаких четких принципов, которые бы направляли его решения.

Хотя он был избран как республиканец, президент показывает слабую заинтересованность в идеалах, которые связывают консерваторов, — свободном мышлении, свободных рынках и свободных людях. В лучшем случае он обращается к ним в своих прописанных выступлениях. В худшем — атакует в лоб», — написал автор статьи.

Автор также обращает внимание на то, что Трамп выказывает симпатию к «автократам — таким как президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын». По его словам,

президент США продемонстрировал нежелание выслать «шпионов Путина» в качестве наказания за отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, а также жаловался на то, что его вынуждают вступать в дальнейшую конфронтацию с Россией и вводить новые санкции.

«Но его команда по национальной безопасности разбиралась в вопросе лучше — такие меры были необходимы, чтобы призвать Москву к ответу. Это не работа так называемого «глубинного государства» (deep state). Это работа устойчивого государства (steady state)», — заявил он.

Термин «глубинное государство» часто используется Трампом и его сторонниками как символ тайной власти спецслужб, которые препятствуют его начинаниям.

Автор статьи подчеркнул, что многие ожидали запуска процесса, который позволил бы отстранить действующего президента от управления страной, однако «никто не хотел вызвать конституционный кризис», поэтому противники Трампа намерены «подтолкнуть администрацию в верном направлении». Он также отметил, что наибольшее беспокойство вызывает «не то, что господин Трамп сделал с постом президента, а скорее то, что мы как нация позволили ему сделать с собой».

Президент США жестко отреагировал на публикацию статьи, потребовав от издания назвать имя автора письма, если он вообще существует. Он также заявил, что публикация — «настоящее бесчестье».

Стоит отметить, что материал появился на следующий день после того, как в The Washington Post были опубликованы отрывки из книги журналиста Боба Вудворда об администрации Дональда Трампа.

Вудворд приводит в книге эпизод, когда один из помощников Трампа — Гэри Кон — украл со стола президента документы об отмене торговой сделки с Сеулом. Экс-чиновник рассказывает, что если бы Трамп его подписал, то лишил бы страну торговых преференций в отношениях с Южной Кореей.

Правда, сам Трамп заявил, что его подчиненные не воровали бумаги ради защиты интересов страны. Об этом политик сказал в интервью The Daily Caller. «Никто у меня ничего не брал», — сказал Трамп.

Несмотря на то что многие администрации США представляли собой часто враждующие между собой группировки, попытки «тихого сопротивления» со стороны сотрудников администрации выглядят беспрецедентными. Как отмечают эксперты, дело не только в характере Трампа, но и в том, что он является политическим неофитом и ему крайне трудно понимать, как работает вашингтонская бюрократия. Большинство президентов приходили на свои посты уже сложившимися политиками и приводили свою команду в Белый дом. У президента Трампа такой команды попросту нет.