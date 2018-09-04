Парубий и Гитлер: демократия по-киевски

Спикер Верховной рады Андрей Парубий в студии ток-шоу «Свобода слова» на украинском телевидении назвал Адольфа Гитлера «самым большим» демократом.

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Комментируя возможность принятия на Украине закона о референдумах, парламентарий признался, что сам является «огромным сторонником прямой демократии» и далее привел пример «демократии» из истории.

«Кстати, скажу вам, что самым большим человеком, который практиковал прямую демократию, был Адольф Алоизович в 30-х годах», — сказал украинский депутат.

Председатель украинского парламента пояснил, что «изучал прямую демократию на научном уровне», и призвал не забывать вклад Гитлера в ее развитие, передает ФАН.

«Мы это должны также помнить. В 30-е годы это был один из ключевых способов, в том числе манипуляции», — подчеркнул Парубий.

В апреле нынешнего года депутат Львовского городского Марьяна Батюк на своей странице в соцсетях поздравила фюрера с днем рождения. А консул Украины в Гамбурге Василий Марушинец не только назвал фашизм «почетным» делом, но и представил свою версию флага Украины со свастикой.

В начале нынешнего года в Киеве прошло факельное шествие по случаю 109 годовщины рождения Степана Бандеры. Глава Крыма Сергей Аксенов ранее назвал прошедший на Украине бандеровский марш цинизмом, передает НСН.

Заместитель председателя Госдумы РФ Ирина Яровая назвала произошедшее поминками по Украине.

«Настойчивое вживление в сознание молодого поколения гена Бандеры, действительно, зловеще и, к сожалению, формирует ещё более удручающие перспективы для украинского народа, чем сегодня», — заявила депутат,

В мае прошлого года глава самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Плотницкий заявил, что современная Украина превратилась в концлагерь, в котором граждане являются узниками.

«Украина все больше и больше напоминает концлагерь, в котором абсолютно бесправным узникам каждый день приходится бороться за свое существование», — сказал он.

По словам Плотницкого, на Украине в настоящее время установлена политика «пропаганды войны и насилия, беззакония, языкового геноцида».

«Это тотальное нарушение гражданских, политических, экономических, социальных и культурных прав человека декларируется как победа европейских ценностей. Если это европейские ценности, то образца 1941 года, когда главой «евросоюза» был Адольф Гитлер», — подчеркнул глава ЛНР.

Плотницкий заявил, что Киев совершил абсурдные действия, когда в Раде на территории Украины запретили георгиевские ленточки.

В 2016 году на тот момент спикер Госдумы Сергей Нарышкин указал Западу и ближним соседям России на недопустимость переиздания книги Адольфа Гитлера «Майн кампф».

«Только безумцы видят плюсы в подобных проектах (переиздании «Майн кампф». — «Газета.Ru») сейчас, когда Европу наводнили беженцы, а на Ближнем Востоке орудует чудовище, именуемое «Исламским государством» (организация запрещена в РФ), когда

в Прибалтике маршируют так называемые ветераны «Ваффен СС», а в Киеве и других городах Украины устраиваются факельные шествия с нацистской символикой», — сказал Нарышкин.

В 2015 году СМИ сообщили, что работники одного из украинских военкоматов украсили кабинеты портретами лидеров украинских националистических организаций, а также Адольфа Гитлера.

Как рассказал один из сотрудников Залеческого отделения военкомата города Тернополя, в комнате, где на стенах разместили провокационные плакаты, часто отдыхает офицерский состав.

На опубликованной видеозаписи из военкомата на стене одного из кабинетов военкомата виден большой портрет Гитлера в рамке, размещенный под большим иконостасом. Рядом с изображением приведена цитата Гитлера, а ниже еще одна строка: «Галицкие СС-ы идут в бой!».

Также на стенах в помещении были развешаны плакаты с украинскими националистами: Степаном Бандерой, Романом Шухевичем и Евгением Коновальцем. Стоит отметить, что в 2015 году Верховная рада приняла закон о провозглашении бойцов ОУН-УПА (организация запрещена в РФ) борцами за независимость.

Экс-сотрудник Госдепартамента США и организации USAID Джош Коэн после этого напомнил, что члены ОУН-УПА в годы Второй мировой войны помогали нацистам Гитлера осуществлять холокост, а также были причастны к убийству около 10 тыс. поляков.

В 2014 году представители коммунистов и других левых сил Чехии провели в Праге митинг против фашизма на Украине.

По словам участников акции, Чехия и Евросоюз молчат в то время, когда армия «фашистской киевской хунты» обстреливает жилые кварталы донбасских городов, а средства массовой информации «умалчивают правду».

Митингующие также вспоминали про то, что в 1941 году Гитлер напал на Россию и началась Великая Отечественная война из-за того, что «Европа недооценила фашизм», который и сейчас представляет угрозу как украинскому, так и европейскому обществу.

Кроме того, демонстранты призвали поддерживать Россию и президента Владимира Путина, который, по их мнению, «вынужден противостоять киевским неонацистам и фашистам». Среди участников акции также звучали лозунги в поддержку пророссийских ополченцев на Донбассе.

В том же году жители Херсонской области освистали губернатора области Юрия Одарченко и забрали у него микрофон во время выступления на праздничном мероприятии в честь Дня Победы.

Поводом для этого стала речь Одарченко, по мнению которого, Гитлер хотел освободить Украину от коммунистического ига.

«Если вы читаете историю, мы видим, что он он в первую очередь выдвигал лозунг — освобождение людей от коммунистического ига, освобождение людей от тирана Сталина», — заявил чиновник.

После этих слов сторонники Коммунистической партии Украины начали кричать «ганьба», а одна из них с ребенком на руках беспрепятственно подошла к микрофону Одарченко.

Женщина сняла микрофон и разбила его, вызвав аплодисменты со стороны украинских коммунистов. После того, как Одарченко не дали продолжить речь у другого микрофона, завязалась потасовка.