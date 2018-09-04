«Паранойя в США»: в чем обвиняют ведущего российского ТВ

Американский политолог Саймс стал соведущим ежедневной программы «Большая Игра» на Первом канале. Передачу он ведет вместе с депутатом Госдумы, американистом Вячеславом Никоновым.

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По словам создателей программы, ее цель — обсуждение российско-американских отношений с двух противоположенных точек зрения.

Саймс неоднократно сам бывал гостем многих российских телеканалов, где объяснял американскую политику с позиций «политического реалиста».

Многие его заявления относительно ситуации в Сирии и на Украине оказались близки кремлевскому истеблишменту, что обеспечило ему большой уровень доступа в России.

В отличие от многих иностранцев, выступающих на российских телеканалах, Саймс — выходец из СССР и его можно назвать действительно политологом с именем. Историк по образованию, он несколько лет проработал в Институте мировой экономики и международных отношений.

Саймс привел Никсона к Горбачеву

После эмиграции из СССР в 1973 году, Саймс смог благодаря хорошему образованию, знанию реалий Советского Союза и английскому языку получил работу в крупных американских центрах. В разное время он был профессором в Университете Джонса Хопкинса, Колумбийском университете и Калифорнийском университетe в Беркли. Он также руководил Центром по российским и евроазиатским программам в Фонде Карнеги.

Однако важнейшей ступенью в политической карьере Саймса в США стало его знакомство с бывшим президентом США Ричардом Никсоном. Уйдя в отставку из-за угрозы импичмента, Никсон, тем не менее, оставался достаточно влиятельной фигурой в консервативных кругах.

Именно благодаря усилиям экс-президента в Вашингтоне был в 1994 году создан экспертный Центр Никсона для мира и свободы, а Саймс стал его директором. Впоследствии институт был переименован в Центр национальных интересов.

В свое время, именно Саймс организовывал поездку бывшего президента Никсона в Россию. Там экс-глава Белого дома встречался не только с соратниками, но и с противниками тогдашнего президента Бориса Ельцина, чтобы услышать альтернативную точку зрения.

Саймс также организовывал и поездку Никсона в СССР незадолго до путча августа 1991 года, наблюдения экс-президента о состоянии советского общества оказались весьма прозорливыми. «Он по-прежнему считает советского лидера государственным деятелем мирового класса. Но Никсон в ходе двухнедельной поездки также приобрел значительные сомнения в приверженности Горбачева реформам и его способности контролировать события», — писал Саймс о поездке бывшего президента США в The Washington Post в апреле 1991 года.

Политолог также оказывал консультационные услуги влиятельному сенатору Бобу Доулу. В 1990-е годы Саймс неоднократно выступал на слушаниях в конгрессе, его статьи печатались в ведущих американских изданиях. Он также активно выступал на телевидении и в прессе во времена президента Джорджа Буша-младшего, однако его влияние как эксперта резко уменьшилось при правлении демократа Барака Обамы.

«Большая игра» с Бутиной

Переезд в Москву для съемок ежедневной программы — это возможность для Саймса немного передохнуть от вашингтонской критики.

В последний год политолог попал под огонь американской прессы, которая пытается связать его имя со скандалами вокруг «российских связей» президента США Дональда Трампа.

Так, журнал New Yorker летом 2017 года рассказал читателям, что именно издание Саймса The National Interest организовало мероприятие, на котором будущий президент США произнес свою внешнеполитическую речь. Во время него Саймс также познакомил влиятельного зятя Трампа Джареда Кушнера с Сергеем Кисляком, занимавшим на тот момент должность посла России в США.

Сам Кушнер во время дачи показаний перед комиссией конгресса, подтвердив, что Саймс познакомил его с Кисляком, рассказал, что кроме него пожал руки нескольким послам. Он назвал это лишь «обменом любезностями», похвалив Саймса и его команду за «хорошо проделанную работу».

В любом другом случае подобная помощь могла бы открыть двери в Белый дом, однако сегодня, когда обстановка в Вашингтоне предельно накалена, на любые контакты с российскими политиками и чиновниками смотрят с подозрением.

«Сегодня когда на тебя пальцем показывают в конгрессе, ты уже «агент России», — сказал об атмосфере в американской столице один из американских собеседников «Газеты.Ru».

Масла в огонь подлила и недавняя статья в издании The Daily Beast, где говорилось о сотрудничестве Центра национальных интересов с россиянкой Марией Бутиной, которую в настоящее время обвиняют в «незаконной деятельности» в США в пользу России.

Издание пишет, что, несмотря на то что в центре заявили, что сотрудничество центра с Бутиной было «ограниченным», журналисты, в руки которых попала переписка Бутиной и Саймса, заявили, что это не так.

Правда, как выясняется из публикации речь шла лишь о попытке Бутиной посодействовать встрече одного из доноров центра Мауриса Гринберга — бывшего главы Федерального резервного банка Нью-Йорка — с «покровителем» Бутиной, замглавы ЦБ Александром Торшиным.

Гринберга, как следует из публикации, интересовала сохранность своих российских проектов. Переписка между Саймсом и Бутиной датирована 2015 годом. В ней она говорит, что поможет организовать встречу.

Однако, как следует из переписки, Торшину эта идея не понравилась, и он попросил Бутину больше не поднимать эту тему.

Ведущий аналитик Atlantic Council в Вашингтоне Мэтью Бэрроуз говорит, что подобные публикации повлияли на репутацию Центра национальных интересов. «Сейчас в СМИ столько всякой паранойи обо всем, что касается России, что, к сожалению, центр, стоящий на умеренных позициях, получает мало внимания», — рассказал собеседник «Газеты.Ru».