«Это катастрофа»: работники бегут из Украины

Каждый год около миллиона граждан Украины уезжают из страны, заявил в эфире телеканала ICTV министр иностранных дел республики Павел Климкин.

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«У нас действительно катастрофическая ситуация — примерно миллион украинцев выезжают каждый год», — сказал Климкин. При этом, по словам министра, данная тенденция в ближайшее время сохранится. По словам министра, только в Польше проживает около 1,4 млн украинцев.

При этом, согласно официальной статистике украинского МИДа, в России находятся около 3 млн мигрантов с Украины, а в Польше — до 2 млн.

Ранее Климкин посетовал, что почти каждый 12-й украинец сейчас живет в России, хотя РФ «ведет против [Украины] войну». Министр подчеркнул, что постоянно так продолжаться не может и у него есть «определенные идеи».

«И мы их отрабатываем таким образом, чтобы в России постоянно 3 млн украинцев не находились», — отметил Климкин, добавив, что для него это «очень печальная» ситуация. Однако чиновник считает, что не стоит осуждать тех граждан страны, кто всю жизнь зарабатывал деньги в России.

В Киеве полагают, что трудовые мигранты с Украины могут быть перераспределены за рубежом. По словам Климкина, на это должны повлиять сближение Европейского союза и Украины. Министр упомянул и тот факт, что после введения безвизового режима с Евросоюзом некоторые украинцы из России уезжают в страны ЕС или возвращаются на Украину. Однако этот процесс происходит чересчур медленно, отмечает министр.

Трудовая миграция с Украины растет с 2014 года — люди уезжают работать либо в Польшу, либо в другие страны ЕС: Словакию, Чехию, Венгрию, Латвию, Литву, Эстонию и Испанию.

В апреле 2018 года первый замминистра по социальной политике Украины Ольга Крентовская заявила, что в ближайшие годы миграционные процессы на Украине усилятся за счет высокого спроса на квалифицированную рабочую силу, а через несколько десятков лет дефицит кадров в стране будет угрожать экономической безопасности украинского государства.

По словам Крентовской, в ее ведомство поступил запрос министерства труда, социальных дел и семьи Словакии. Из Братиславы сообщили, что в связи с расширением производства существующих предприятий в стране и строительства новых заводов в ближайшее время в Словакии прогнозируется значительный дефицит рабочей силы на уровне 70-100 тыс. человек. Решить эту проблему словацкое правительство планировало за счет привлечения трудовых мигрантов, в том числе и с украинскими паспортами.

Одновременно с ростом миграции с Украины, киевские политики продолжают выступать с заявлениями, призванными задержать этот тяжелоконтролируемый процесс.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян неделей ранее порекомендовал украинцам вывозить из России своих родственников, чтобы семьи не оказались разделенными после возможного запрета Киевом железнодорожного сообщения между двумя странами. Он добавил, что на Украине лучше «ситуация с экологией и безопасностью». Омелян также сообщил, что Киев будет бороться с «нелегальными пассажироперевозками» из Донецкой и Луганской областей в Российскую Федерацию.

Омелян заявил, что его ведомство разработало проект, вводящий запрет на автобусное и железнодорожное сообщение с Россией. Если этот документ будет одобрен, то «в Москву будут ходить только медведи», а украинцам «нечего ездить в Россию».

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин вскоре после этого заявил, что «сотни тысяч и миллионы» украинских граждан ездят в Россию для посещения родственников или с целью заработать деньги.

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко при этом отмечает, что экономика Украины сильно зависит от денежных переводов тех украинцев, кто уехал в другие страны, в том числе и в Россию. По ее словам, экономическую ситуацию в стране спасают гастарбайтеры, переводящие деньги родственникам — всего за шесть месяцев 2018 года в бюджет страны было перечислено около 5 млрд евро.