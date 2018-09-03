Берегись, Трамп: Керри уже собрался в президенты

Джон Керри — госсекретарь США в администрации Барака Обамы — заявил, что в период управления страной Дональдом Трампом собирается оставаться «политически активным», а также не исключил того, что в 2020 году он вновь поборется за президентское кресло. Хотя он и признал, что дискуссии о избирательной кампании — 2020 пока что преждевременны. Об этом Керри заявил в эфире телеканала CBS News.

Реклама

«Говорить о [выборах] в 2020 году прямо сейчас — это полное отвлечение внимания и пустая трата времени», — подчеркнул Керри в интервью, приуроченном к выходу в свет 4 сентября его книги воспоминаний «Каждый день — особый».

Ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Наталья Бубнова отмечает, что Керри пока явно не настроен обсуждать свое участие в выборах, но не исключает что «выход книги — не без прицела». При этом эксперт, отмечая интеллект и политический опыт Керри, добавляет, что многие американцы считают Керри «не побудительным».

Сейчас Керри 71 год, и в 2020 году, когда истечет первый президентский срок Дональда Трампа, ему будет 73 года. А видевшие политика на недавней международной конференции в Мюнхене рассказывают «Газете.Ru», что дипломат «сильно постарел».

Опыт участия в президентских выборах у Керри уже есть. В 2004 году он был номинирован от Демократической партии США, чтобы побороться с президентом США Джорджем Бушем-младшим, который выдвигался на второй срок. Несмотря на то что популярность Буша упала в связи с иракской кампанией, Керри проиграл ему, — правда, с небольшой разницей.

Действующий президент получил почти 51% избирателей, в то время как Керри чуть более 48% голосов.

При этом Керри с его правильной речью, хорошим образованием и военным прошлым был полной противоположностью Бушу. В отличие от президента США, избежавшего призыва, Керри не только воевал во Вьетнаме, но и получил высокую военную награду «Пурпурное сердце».

Сторонник «красной линии»

Став госсекретарем в администрации Обамы, Керри выступал сторонником улучшения отношений с Россией. Он и его российский коллега Сергей Лавров вели диалог по Сирии и подошли к подписанию соглашения. В числе прочего оно подразумевало совместные действия против террористов в Сирии, однако согласовать его так не удалось.

Как объясняли в то время «Газете.Ru» собеседники в российских дипломатических кругах,

в своих усилиях Керри не находил поддержки у Пентагона. В то же время, среди дипломатических успехов Керри на своем посту — заключение ядерной сделки с Ираном, которая впоследствии была разрушена президентом Трампом.

В интервью Керри не скрывал своего негодования тем, что Трамп вышел из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, который, по его словам, был «рабочим». Он признался, что, будучи в отставке, пытался спасти сделку, используя неформальные рычаги. В интервью он рассказал, что даже говорил на этот счет с главой МИД Ирана Джавадом Зарифом. Известно, что оба дипломата за долгие месяцы переговоров сформировали хорошие личные отношения, сохранившиеся и после отставки Керри.

Правда, атмосфера переговоров была сложной, и, как пишет Керри, был момент, когда Зариф был готов разорвать все достигнутые договоренности. Один раз недовольный каким-то пунктом он даже вскричал в адрес американского дипломата: «Это издевательство! Ты хочешь меня запугать! Никогда не угрожай иранцу». Присутствовавший во время разговора глава российского МИД Сергей Лавров решил пошутить — «И русскому!» — это разрядило обстановку.

А вот говоря о ситуации, сложившейся вокруг применения химического оружия в Сирии, Керри заявил, что считает, что Обама должен был атаковать эту ближневосточную страну.

Речь идет об августе 2012 года, когда президент США заявил, что применение химического оружия — это «красная линия». Однако на удар по Сирии Обама не пошел, договорившись с президентом России Владимиром Путиным о вывозе химоружия с территории этой страны. По мнению Керри, президент США должен был произвести удар, чтобы показать, что США настроены серьезно. «Мы заплатили за то, что за «красной линией» не последовали бомбардировки», — сказал Керри.

В своей книге, которая выйдет в свет 4 сентября, Керри рассказывает не только о своей работе на госслужбе, но и о своем становлении как личности, которое проходило в турбулентное время для американской политики.

«Наша трагедия в том, что неверное толкования реальности «холодной войны» привело нас в трясину в Юго-Восточной Азии, где почти 60 тыс. американцев заплатили высокую цену. Ричард Никсон привел нас к слежке за инакомыслящими, злоупотреблениям департамента юстиции в политических целях, нападками на свободную прессу, президентскому «списку врагов», — пишет Керри в предисловии к книге.

Пожилые кандидаты спешат на помощь

Керри — не единственный представитель политического истеблишмента времен Обамы, который не исключает своего участия в президентских выборах. Кроме него об этом заявлял и бывший вице-президент США Джо Байден. Он рассказал журналистам, что окончательно примет решение в январе 2019 года.

Как и Керри, Байден — возрастной кандидат, ему 75 лет, и он на три года старше нынешнего президента США Трампа.

Сам Трамп в июле заявил, что «мечтает» заполучить бывшего вице-президента Соединенных Штатов Джо Байдена в соперники во время выборов президента в 2020 году.

Возможность участия в выборах столь возрастных кандидатов, как Керри и Байден, свидетельствует, что

у Демократической партии проблемы с новыми лицами. Известно, что этой проблемой озабочены многие влиятельные демократы, в том числе и экс-президент США Барак Обама, который собирается активно участвовать в промежуточных выборах в качестве «доверенного лица» кандидатов в конгресс.

Как сообщило в воскресенье, 2 сентября, издание The Hill, в пятницу экс-президент США собирается выступить с речью в поддержку кандидатов от Демпартии в Университете Иллинойса, а также выступить в их поддержку в штате Огайо и Пенсильвания. Правда, как пишет издание не все представители демократов в восторге от поддержки со стороны экс-президента.