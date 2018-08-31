«Российское вмешательство»: Трамп наносит ответный удар

Группа юристов под руководством внештатного советника президента США Дональда Трампа, экс-мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани собирается представить собственный доклад о деятельности спецпрокурора США Роберта Мюллера.

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Сам Мюллер занят расследованием дела о «российском вмешательстве» в американские выборы, и выводы его расследования могут представлять опасность для президента США, особенно накануне промежуточных выборов в американский конгресс, которые пройдут в ноябре.

Как рассказал изданию The Daily Beast сам Джулиани, Трамп в курсе усилий его команды.

В отчете также будет исследован вопрос, не нарушил ли законов сам Мюллер.

Основная часть доклада будет состоять из двух разделов. В первом, по словам Джулиани, будет поставлена под сомнение легитимность расследования Мюллера в целом. Юристы уверены, что в работе Мюллера можно найти признаки «возможного конфликта интересов» между разными федеральными правоохранительными органами.

Другой раздел станет ответом на более серьезные обвинения — в сговоре предвыборного штаба Трампа с российскими властями с целью повлиять на результаты выборов 2016 года. При этом большинство информации, которую используют авторы доклада, находится в открытом доступе, сообщил Джулиани.

Наемные бойцы вышли на ринг

Пока неясно, как именно Джулиани собирается нанести удар по Мюллеру, ведь спецпрокурор слывет опытным профессионалом, много лет проработавшим в правоохранительных органах. Что же касается самого Джулиани, то его не раз ловили на громких заявлениях, которые противоречат одно другому.

Писатель и публицист Кирилл Бенедиктов, автор книги «Черный лебедь. Политическая биография Дональда Трампа», в беседе с «Газетой.Ru» охарактеризовал происходящее как «войну» между Трампом и противостоящим ему «глубинным государством» (Deep State). Этим термином, взятым из турецкого политического словаря, сторонники Трампа называют власть спецслужб.

По мнению Бенедиктова, ситуация напоминает «судебный поединок» — юридическую практику, существовавшую у некоторых народов средневековой Европы.

«Обе стороны выставляют вместо себя наемных бойцов — Deep State выставило спецпрокурора Мюллера, задача которого — максимально стреножить неудобного для истеблишмента Трампа, не дать ему осуществить ни одно из своих предвыборных обещаний.

Сам Трамп не может сражаться с Мюллером и выставляет против него Джулиани. Это политический тяжеловес и личный друг Трампа, который, в отличие от Майкла Коэна (экс-адвокат Трампа, заявивший о готовности представить компрометирующие данные на президента. — «Газета.Ru»), никогда его не предаст», — говорит эксперт.

Как объясняет Бенедиктов, Джулиани «долго держался в тени, отказываясь от постов в администрации». «Если он сейчас высказал желание выйти против Мюллера с открытым забралом, чтобы защитить президента,

значит, конфликт вошел в такую стадию, когда разрешить дело миром невозможно. Игра перешла в эндшпиль», — полагает он.

Эксперты отмечают, что Мюллер полон решимости завершить дело разоблачениями. Свое расследование «российского следа» комиссия Мюллера начала осенью 2017 года. Согласно отчету Минюста США, к марту 2018 года его группой было потрачено около $2,7 млн, которые пошли на зарплаты сотрудникам и другим работникам. Личные траты Мюллера на расследование составили $4,5 млн. При этом министерство юстиции США уже планирует свои траты на 2019 год — в бюджете заложена сумма в $10 млн, отмечало агентство Bloomberg.

За время работы комиссии Мюллер добился привлечения к расследованию десятков свидетелей, а также выдвинул обвинения против технолога кампании Трампа Пола Манафорта. Согласие дать показания перед комиссией Мюллера дал личный адвокат Трампа Майкл Коэн.

Недавно своими опасениями, что он вскоре может предстать перед комиссией Мюллера, поделился с журналистами и другой соратник Трампа Роджер Стоун. Он даже создал фонд для сбора денежных средств на юридические услуги. В обращении к сторонникам он пожаловался, что стал «мишенью» Мюллера.

Стоит отметить, что советник американского президента по юридическим вопросам Дон Макган, который сотрудничал с комиссией Мюллера, заявил, что покинет свой пост осенью.

Все эти действия заставляют нервничать команду Трампа, так как возможные показания Коэна могут стать «токсичными» для президента США перед промежуточными выборами в конгресс США.

В Белом доме также есть опасения, что откровениями Коэна могут воспользоваться демократы, в случае если они смогут взять контроль над нижней палатой.

«[Потенциальная ] победа демократов — это начало импичмента для президента США», — говорит собеседник «Газеты.Ru», близкий к российским внешнеполитическим кругам.

Президент США Дональд Трамп недавно вновь назвал «незаконным» расследование спецпрокурора по «российскому делу» Роберта Мюллера. При этом, отвечая на вопрос Bloomberg, готов ли он дать показания Мюллеру, президент ответил: «Посмотрим».

Издание Politico отметило в пятницу, 31 августа, что следующая неделя станет последним «окном возможностей» для Мюллера, чтобы сделать громкие заявления в преддверии выборов.

Издание пишет, что существуют правила минюста США, которые требуют от правоохранительных органов воздерживаться от каких-то громких заявлений, чтобы не повлиять на выбор избирателей. На это правило, в частности, уповает адвокат Трампа Джулиани, правда, Politico, ссылаясь на бывших и нынешних функционеров минюста, утверждает, что правило носит характер рекомендации.