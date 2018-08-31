«Прекратите поддерживать бесчинствующих в Азовском море»

Посольство России в Вашингтоне призвало руководство США прекратить выступать в поддержку «бесчинствующих в Азовском море подопечных» — украинских силовиков. По словам российских дипломатов, Госдепартамент обеспокоен вполне легитимными проверками судов в Азовском море, и из «сотен [задержанных Россией] судов» не называется ни одно.

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Одновременно с этим Госдеп, по мнению посольства РФ в США, замалчивает факты украинского морского пиратства. В качестве примера дипломаты привели захват рыболовного траулера «Норд» вместе с командой, совершенный в конце марта 2018 года украинскими пограничниками.

Кроме того, Госдеп предпочитает не говорить и о блокировке в порту города Херсон российского танкера «Механик Погодин» с 12 членами экипажа на борту — при этом на борт судна уже поднимались представители ОБСЕ.

«Американские власти генерируют все новые пустые обвинения в адрес России. Чтобы отвлечь внимание от грубейших нарушений прав человека — как со стороны своих сателлитов, так и у себя дома», — заявляет посольство России в США. В первую очередь, американцы не желают признавать похищений россиян за границей и их экстрадиции в США.

Дипломаты напомнили, что «очередной жертвой правосудия по-американски» стала Мария Бутина — студентка американского университета и оружейная активистка из России, арестованная «по надуманным обвинениям и заключенная в тюрьму».

Напомним, что накануне глава пресс-службы Госдепа США Хизер Науэрт обвинила Россию в учинении препятствий для международной навигации. По словам Науэрт, Россия мешает морскому сообщению, задерживая в Азовском море корабли, следующие в украинские порты.

В заявлении Госдепа значится, что действия России по созданию препятствий навигации являются «очередными примерами продолжающейся кампании по подрыву и дестабилизации Украины, а также пренебрежением международных норм».

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Александр Шерин заявил, что проверки иностранных судов силами российских пограничников, учитывая политическую обстановку представляются ему вполне логичным шагом.

«Как аукнется, так и откликнется. Украинская сторона решила проявить небывалую прыть — незаконно арестовала наше судно «Норд» и наших моряков. Более того, очень по-хамски с ними обращалась. Таким образом Украина пыталась унизить нашу страну. Теперь Российская Федерация организовывает досмотр судов, которые проходят под Крымским мостом», — заявил депутат в разговоре с ФАН, отметив удивительность Украины — каждый день власти в Киеве заявляют о том, что желают взорвать переправу из Тамани в Керчь.

Россия должна обеспечить безопасность Крымского моста на фоне такой враждебной риторики, добавил парламентарий, и поэтому пограничники досматривают проходящие через Керченский пролив и по Азовскому морю суда.

«Мы же не хотим, чтобы в один прекрасный момент под мостом прошло судно, начиненное взрывчаткой. Именно по этой причине и осуществляются досмотры»,

— подытожил Шерин.

15 августа заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука заявил, что Киев может попросить Совбез ООН и НАТО предоставить морской конвой для сопровождения украинских торговых судов в Азовском море. Более того, командование ВМС Украины пообещало усилить группировку кораблей в регионе, а также численность морпехов и артиллерии.

В ответ на эти заявления экс-замглавнокомандующего ВМФ России, а также командующий Черноморским флотом ВМФ России с 1991 по 1992 год, адмирал Игорь Касатонов заявил, что подобные рассуждения можно сравнить с детсадовским лепетом.

«Мне с этими товарищами полемизировать некорректно, потому что я взрослый человек, а это люди из детского сада. Зачем мне беседовать с людьми из детского сада? Пусть делают все что хотят. Мне стыдно даже, чтобы моя фамилия рядом стояла с этими украинскими товарищами», — заявил адмирал в разговоре с НСН и призвал оставить украинских демагогов предоставленными самим себе.