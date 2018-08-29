«Хватит миграции»: Венгрия и Италия разрушат старую Европу

Президент Франции Эммануэль Макрон вступил в словесную перепалку с итальянским вице-премьером и министром внутренних дел Меттео Сальвини. В среду, 29 августа, выступая перед журналистами в Дании, французский лидер назвал себя «главным врагом» правых сил Европы.

«Я не буду отступать перед националистами и теми, кто проповедует ненависть. Если они хотят видеть меня главным врагом, они правы», — заявил Макрон.

Сальвини в ответ на это заявил, что, судя по результатам соцопросов, которые регулярно показывают высокий антирейтинг французского президента, «главным врагом Макрона является народ Франции». Он также обвинил французского лидера в дестабилизации других стран ради экономической выгоды Парижа. «Вместо того чтобы читать лекции другим правительствам, он должен открыть свои собственные границы, начиная с границы в Вентимилье», — заявил Сальвини.

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Разлад между двумя политиками начался еще в июне, когда Макрон в ходе совместной пресс-конференции с испанским премьером Педро Санчесом Макрон выразил сомнение, что Италия действительно переживает миграционный кризис. Тогда он сказал, что реальная проблема лежит в политической плоскости и ее подогревают «играющие на страхе экстремисты». В ответ Сальвини назвал Макрона «наглецом» и предложил Парижу встретить беженцев, которые наплывают в Италию, «икрой и шампанским».

Собственно, тема миграционного кризиса является главным камнем преткновения в отношениях двух европейских политиков. Она же была главным вопросом повестки состоявшейся 28 августа встречи Меттео Сальвини и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Даже на подготовительном этапе встреча Орбана и Сальвини — «магистра европейского популизма» — вызывала беспокойство у традиционных европейских политиков, писала европейская редакция Politico.

Важность встречи подчеркивается также тем, что она состоялась вопреки протоколу: должности Орбана и Сальвини неравноценны. Чтобы соблюсти формальности, политики заявили, что встреча носит межпартийный характер — Сальвини возглавляет входящую в правящую коалицию Италии партию «Лига», а Орбан руководит правящей партией Венгрии «Фидес».

Однако после встречи два политика придали ей и государственное значение, опубликовав на сайтах МВД Италии и правительства Венгрии официальные сообщения.

На их совместной пресс-конференции в Милане Орбан присоединился к нападкам Сальвини на Макрона. Премьер-министр Венгрии назвал французского президента главным пособником открытия дверей Европы для нелегальной миграции. «Он — лидер европейских силы, которые поддерживают миграцию, он — лидер тех партий, которые возвращают миграцию в Европу. Но с другой стороны есть люди, которые хотят остановить незаконную миграцию», — сказал Орбан.

Итальянский министр внутренних дел обвинил Макрона в лицемерии: «Он постоянно говорит о европейском сотрудничестве, но игнорирует просьбы Рима о помощи».

Однако настоящий фурор встреча Орбана и Сальвини произвела не из-за словесной перепалки с Макроном, а из-за их заявления о создании альянса, который построит «новую Европу».

«Наша Европа будет основана на праве на работу, на жизнь, на здоровье и на безопасность. Хватит уже диктатуры финансистов и хватит миграции», — заявил Сальвини.

Сегодня, заключил Сальвини, «мы близки к историческому поворотному моменту для будущего Европы. Начата серия встреч, будет много и других». По сути, Сальвини подтвердил, что его партия поддержит идею Орбана о совместном выступлении правых партий на выборах в Европейский парламент, которые состоятся в мае 2019 года.

«Нам нужна новая Европейская комиссия и новый Европарламент, — заявил Орбан. — Поэтому наша задача сегодня — получить поддержку как можно большего числа венгерских и итальянских избирателей в интересах формирования новой Европы».

«То, что Орбан и Сальвини говорят о новом видении ЕС и намерении создать политический альянс, должно вызвать беспокойство европейского истеблишмента. Если в Европарламенте будут преобладать правые популисты, то преобладать они будут и в Еврокомиссии. Тогда мы будем говорить уже не о росте популизма в отдельных европейских странах и регионах, а о том, что весь Евросоюз становится правым», — отмечает директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

Орбан много говорил о необходимости создания новой объединенной политической силы в Европе еще в конце июля, выступая перед слушателями Свободного университета в Румынии. Он заявил тогда:

«Мы должны показать, что есть альтернатива либеральной демократии — и она называется христианской демократией».

Орбан призвал к замене либеральной европейской элиты, олицетворением которой, с его точки зрения, являются лидеры Германии и Франции Ангела Меркель и Эммануэль Макрон, христианско-демократической элитой.

При этом Орбан уточнил, что христианская демократия вовсе не предназначена охранять вероисповедание, основы христианской истины. Христианско-демократическая политика предполагает защиту форм жизни, которые возникают из христианской культуры, к каковым относятся человеческое достоинство, семья и нация. Христианство стремится к универсализму, не к ликвидации наций как «интернационалисты», а, напротив, — к их сохранению.

Однако на данный момент для реализации этих идей объединения Орбана и Сальвини недостаточно, отмечает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. «Без [канцлера Австрии Себастьяна] Курца и [премьер-министра Чехии Андрея] Бабиша это даже серьезно рассматривать нельзя», — говорит эксперт.

«Идея, которую заявили оба лидера на встрече, в общем, какое-то время работает, но сама по себе она недостаточна. Потому что идея ограничения миграции, идея «белой Европы» — она, конечно, актуальна, но это не доминирующая в Европе идея. Но что важнее: это все-таки не позитивная идея. Европа, альтернативная нынешней, должна иметь и позитивную идею. Поэтому Меркель и безальтернативна, в каком-то смысле, в течение долгого времени, потому что выступает за все хорошее и против всего плохого», — считает Брутер.

Тем не менее, успех евроскептиков на выборах в Европарламент сомнений практически не вызывает. Главный вопрос заключается в том, достаточно ли будет этого успеха, чтобы создать «новую Европу», как хочет того Орбан.

«У них и на прошлых выборах результат был неплохим. Здесь нужно что-то большее. Большинство в Европарламенте они, естественно, не получат. Поэтому вопрос будущего — он, опять-таки, упирается в позитивную программу, а не в количество голосов», — резюмирует Брутер.