Новые «сюрпризы»: Украина снова обещает «неприятности»

Украина готовит ряд инициатив для выступления на Генассамблее ООН, которые станут «неприятными сюрпризами» для России, заявил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, пишет портал Gazeta.ua.

«Мы готовим целый ряд инициатив на Генеральную ассамблею. Я не могу их раскрывать, поскольку наш северный сосед только этого и ждет... Их (россиян. — «Газета.Ru») ждет несколько очень неприятных сюрпризов — и по Крыму, и по Донбассу, и вопрос милитаризации Крыма», — сказал Ельченко.

Открытие 73-й сессии Генассамблеи ООН запланировано на 18 сентября 2018 года. Как отмечает издание, в нем в том числе примет участие украинская делегация во главе с президентом страны Петром Порошенко.

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Стоит отметить, что Владимир Ельченко не впервые предупреждает Россию о «сюрпризах» на Генассамблее. В прошлом году формулировки украинского постпреда практически ничем не отличались от нынешних.

«Есть еще ряд инициатив, которые я не хочу сейчас называть, чтобы «не раскрывать все карты» заранее для нашего бывшего стратегического партнера. Но они (российская сторона. — «Газета.Ru») должны быть уверены в том, что на их пути будет немало неожиданностей. Могу только сказать, что это множество вопросов», — заявлял он год назад.

В итоге единственным «сюрпризом» 72-й Генассамблеи стало принятие обновленной резолюции по правам человека. Документ, в частности, требует от Москвы разрешить на полуострове деятельность организации «Меджлис крымско-татарского народа» (организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ) и обеспечить доступность обучения на украинском и крымско-татарском языках.

Вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский, комментируя принятие документа, отмечал:

требования украинской резолюции не соответствуют действительности.

В частности, требования Украины обеспечить в Крыму обучение на украинском и крымско-татарском языках, по словам вице-премьера, безосновательны, поскольку на территории Крыма действуют три государственных языка: русский, украинский и крымско-татарский, и обучение на этих языках производится исключительно после того, как родители выбирают тот или иной язык.

За принятие резолюции проголосовали 70 государств, против — 26, 76 стран воздержались. Среди тех, кто поддержал инициативу — большинство европейских стран и США, а также Грузия. Против выступили Россия, Китай, Индия, Сербия, Армения, Белоруссия, Куба, Иран, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, ЮАР и другие. Многие страны Ближнего Востока и Севера Африки (Египет, ОАЭ, Оман), а также Латинской Америки (Бразилия, Сальвадор, Чили) воздержались.

В этом году «сюрпризом» Украины, судя по всему станет очередная резолюция по Крыму. Распоряжение о старте ее подготовки еще в начале августа сделал Порошенко.

«Я дал поручение дипломатам готовить новую резолюцию по Крыму на следующую сессию Генассамблеи ООН, чтобы остановить любые спекуляции относительно статуса Крыма», — написал Порошенко. Он также подчеркнул, что Генассамблея ООН уже не раз поддерживала украинскую позицию по поводу полуострова. В этом же сообщении политик заявил, что Киев продолжает борьбу за «права и свободы крымско-татарского народа».

Глава комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета Крыма Алексей Черняк в ответ на заявления Порошенко отметил, что

на следующей сессии Киев поддержит еще меньшее количество стран.

«За это время в Крыму побывало огромнейшее количество различных делегаций: это и общественники, и политики, и депутаты, и деятели культуры, представители различных национальных общин. С учетом того, что они увидели, как Крым на сегодняшний день развивается, я думаю, желающих поддержать украинскую резолюцию будет еще меньше», — отметил крымский парламентарий.

По его словам, все те люди, которые посещали Крым, прекрасно знают, как Украина нарушала права крымчан путем введения различных блокад, включая экономическую, энергетическую и водную. «Я думаю, сработает эффект бумеранга и Киев сам получит в лоб своей же резолюцией», — резюмировал Черняк в беседе с ФАН.

Полуостров Крым и Севастополь стали субъектами Российской Федерации по итогам референдума весной 2014 года. Тогда большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией. Киев не признал итоги плебисцита и продолжает считать Крым своей, но временно оккупированной территорией. В России неоднократно подчеркивали, что вопрос территориальной принадлежности Крыма «исторически закрыт» и не может являться вопросом для обсуждения.