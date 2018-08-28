Киев закрыл представительства при уставных органах СНГ

Украина в августе закрыла представительства при уставных органах СНГ, сообщил глава Исполкома Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев. При этом он отметил, что контакты с республикой не потеряны — они осуществляются через украинское посольство в Минске. Как стало известно, в диппредставительстве выделен специальный сотрудник, отвечающий за взаимодействие с Исполкомом.

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Уставными органами СНГ являются высший орган Содружества — Совет глав государств, а также Совет глав правительств, Совет министров иностранных дел, Совет министров обороны, Экономический суд и другие ведомства.

«Я все-таки надеюсь, что Украина сохранит свое присутствие в Содружестве Независимых Государств», — добавил Лебедев.

Он также сообщил, что властям Украины направят приглашение для участия в Совете глав правительств СНГ, которое состоится в ноябре в Астане.

Лебедев заметил, что не видит ничего «трагического» в закрытии Киевом своих представительств, и напомнил, что десять лет назад подобная ситуация уже случалась — тогда советник одного из посольств совмещал деятельность в дипмиссии с представлением интересов своей страны при уставных органах СНГ.

Как сообщил второй секретарь украинского посольства в Минске Павел Троян, на ближайшее время отвечать в посольстве за контакты с Исполкомом СНГ будет сотрудник посольства Ольга Дарибогова, которая до этого временно исполняла обязанности постпреда Украины при координационных институтах СНГ. Троян отметил, что юридическая трансформация постоянного представительства Украины в отдел посольства пока не завершена. Как ожидается, это произойдет осенью, передает слова Трояна РИА «Новости». После этого Дарибогова может продолжить отвечать за связи с Исполкомом в дипмиссии, но возможна и смена дипломата.

То, что Киев закрыл представительства в СНГ, является логичным и ожидаемым шагом со стороны Украины, считает кандидат исторических наук, президент Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин.

Уход из СНГ — это продолжение политики интеграции в ЕС и НАТО, отметил эксперт. При этом, по мнению Киева, нужно разорвать отношения с Россией.

«Если так захотел Киев, то он полностью готов рвать свои связи с Россией. От этого еще раз пострадают не только украинские граждане, но и предприятия. Потери будут и имиджевые. На этом могут заработать оппозиционные политики», — передает слова Бредихина ФАН.

Эксперт считает, что, уходя из СНГ, «Украина попадает в мышеловку», поскольку теряет преимущества членства в Содружества, но при этом не приобретает никаких «бонусов» в ЕС, где «Украине полноправного членства никто не дает». По мнению Бредихина, такая политика Киева приведет страну к изоляции, потере рынков сбыта и уничтожению производства.

СНГ было образовано в декабре 1991 году. Украина в декабре 1991 года ратифицировала соглашение о создании СНГ и Протокол к соглашению, но не ратифицировала Устав Содружества, поэтому официально страна так и не стала его членом. Тем не менее, Киев принимал участие в работе организации, хотя и не на всех уровнях.

После смены власти на Украине в феврале 2014 года новое руководство страны заявило о намерении отказаться от участия в работе Содружества. В октябре того же года в Верховную раду был внесен законопроект о выходе страны из СНГ, но до последнего времени он так и не был принят.

Спустя два года, о рассмотрении вариантов выхода страны из Содружества заявил глава МИД Украины Павел Климкин.

Однако, по его мнению, этот процесс осложняется большим количеством соглашений, подписанных в рамках СНГ, которые подлежат пересмотру или расторжению в одностороннем порядке.

В 2017 году глава исполкома СНГ Сергей Лебедев сообщил, что Украина фактически отошла от участия в работе организации. При этом дипломат отметил, что формально Киев все еще остается членом Содружества.

В мае этого года Петр Порошенко подписал указ об отзыве украинских представителей из всех уставных органов Содружества. Свое решение президент объяснил тем, что Украина стремится стать «членом большой европейской семьи».

Он также заявил, что украинская сторона «внимательно посмотрит» все международные договоры, заключенные в рамках Содружества, и выйдет из тех, в которых найдет «хотя бы малейшее несоответствие национальным интересам».

Руководитель пресс-службы исполкома СНГ Владимир Никаноров, комментируя информацию об отзыве украинских представителей, напомнил, что с 2014 года сотрудники от Украины не занимают высокие и серьезные должности в Содружестве.