Майдан по-кишиневски: куда катится Молдавия

В столице Молдавии бушуют протесты. В воскресенье, 26 августа, в центре Кишинева прошли митинги сторонников правой и левой оппозиции страны.

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Протестующие разделились в своем отношении к июньским выборам мэра Кишинева, непризнание результатов которых обернулось для страны чуть ли не политическим кризисом.

Организаторы митинга правых сил выступили с требованием признать результаты голосования, отменить смешанную избирательную систему и отправить в отставку судей, которые аннулировали итоги выборов. Левый фланг оппозиции вышел на протестную акцию с тем, чтобы заявить, что правые партии действуют не в интересах народа.

Собравшиеся держали в руках флаги Молдавии и зонтики, чтобы укрываться от жары. Полиция разделила площадь, где собрались митингующие, на части, чтобы предотвратить массовые столкновения. Протестующие выстроились вдоль кордона полиции и стали забрасывать оппонентов пластиковыми бутылками с водой. В нескольких местах они попытались прорвать ряды полицейских, но безуспешно.

Вскоре сторонники левой партии «Шор» и ее лидера Илана Шора начали расходится. «Мы мирно провели этот митинг и намерены так же мирно его завершить. Мы спокойно отправимся домой», — заявили организаторы со сцены.

Сторонники правых партий были настроены более решительно — многие взяли с собой палатки, чтобы ночевать на площади.

В итоге около ста человек разбили палаточный лагерь и объявили о намерении встретить День независимости Молдавии на центральной площади столицы, проведя перед этим «ночь свободы».

Однако еще до этого протестующие приняли прокламацию общего собрания граждан и выдвинули молдавским властям ряд требований. В частности, протестующие потребовали отставки правительства премьер-министра Павла Филипа и проведения свободных выборов на основе пропорциональной избирательной системы. Кроме того, в их списке также присутствует пункт о необходимости прекращения политического преследования оппозиции и завершения расследования резонансных дел о коррупции.

Президент Молдавии Игорь Додон отреагировал на протесты, написав в фейсбуке, что они опасны для страны. «То, что сделали партии на площади Великого Национального собрания — это позор для демократии, и очень грустно, что это происходит накануне Дня независимости. Никто не имеет морального права использовать людей для маневров в своих политических интересах», — написал Додон.

Повторения «позора для демократии» не произошло. Утром кишиневская полиция начала разгонять ночевавших на площади протестующих, чтобы освободить центр города для проведения праздничных мероприятий.

«Полиция напала на мирных протестующих, чтобы освободить место для президента Игоря Додона и премьера Павла Филипа. Мы ждем всех здесь, чтобы сказать, что мы о них думаем», — сообщила утром лидер партии «Достоинство и Правда» Майя Санду.

Впрочем, в итоге двухдневный митинг оппозиции прошел без происшествий. «Сегодня не было зарегистрировано обращений о необходимости медицинской помощи со стороны протестующих, которых эвакуировали из сквера у памятника Штефану чел Маре. Я ценю законные действия полиции и правоохранительных органов, которые защищают физическую неприкосновенность и здоровье протестующих», — написал 27 августа в фейсбуке госсекретарь министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Борис Гылка.

Из-за чего начались протесты

Победителем на выборах мэра Кишинева, результаты которых отказались признавать молдавские власти, стал основатель оппозиционной партии «Достоинство и правда» Андрей Нэстасе.

Абсолютной его победу назвать нельзя — большинство голосов ему удалось набрать только во втором туре, в ходе которого Нэстасе соревновался с социалистом Ионом Чебаном. По данным ЦИК страны, за Нэстасе проголосовали более 129 тыс. человек (52,57%), а за его конкурента Иона Чебана — около 116 тыс. (47,43%).

Утверждение судом результатов выборов и мандата нового мэра, необходимое в соответствии с местным законодательством, откладывалось несколько раз. Нэстасе стал открыто говорить, что это делается с целью оттянуть его вступление в должность, и предупреждал: если суд не поторопится со своим решением, он обратится к своим соратникам и организует протесты.

19 июня, несмотря на отзыв судьи, который занимался этим делом, суд Кишинева признал результаты выборов мэра столицы недействительными. По данным суда, в день выборов велась запрещенная законом агитация.

Нэстасе в тот же день оспорил решение суда в апелляционной палате, а уже 20 июня в Кишиневе прошла первая акция протеста.

Уже тогда непризнанный мэр заявил, что протесты не прекратятся до тех пор, пока власти не выполнят требования оппозиции.

Формально решение о непризнании результатов выборов не является политическим — это решение суда. Однако сомнений, что оно было инициировано верхушкой правящей Демпартии, практически нет, говорит эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Почему правящая группа приняла такое решение и навязала его суду, не до конца ясно. Риски, связанные с этим решением, могут быть значительно большими, чем выгода», — говорит эксперт.

Аналитик считает, что у Демпартии есть лишь две причины для подобных действий. «Во-первых, перед парламентскими выборами, которые состоятся в ноябре, правящая группа пытается предотвратить создание неподконтрольной администрации в Кишиневе. Кроме того, Демпартия продолжает демонстрировать, что ей в Молдавии принадлежит вся полнота власти, и предлагает Западу согласиться с тем, что без нее Молдавии не может быть. Такое сочетание, на мой взгляд, слишком рискованно», — говорит Брутер.

Запад действительно отнесся к происходящему в Молдавии крайне недоброжелательно. Официальный представитель американского госдепартамента Хизер Науэрт заявила, что Вашингтон считает решение молдавского суда об аннулировании итогов выборов мэра Кишинева угрозой демократии.

В свою очередь, глава дипломатии ЕС Федерика Могерини сказала, что в Брюсселе было принято решение о временной приостановке перечисления первого транша в рамках макрофинансовой помощи республики до выполнения Молдавией «политических условий» ее предоставления.

В конечном итоге суть отношений между правящей партией и Западом, по словам эксперта, сводится к следующему:

Европа недовольна нынешней правящей группой Молдавии и надеется, что ее сменит другая проевропейская группа. Демпартия, в свою очередь, пытается сделать так, чтобы альтернатив ее власти для Запада не оставалось.

«Как будет развиваться эта ситуация — пока непонятно, — говорит Брутер. — Власть понимает, что договариваться с Европой все же придется. Европа понимает, что у власти достаточно сил, чтобы чувствовать себя на этих переговорах уверенно. Это парный тупик».

Такой паритет, по мнению Брутера, будет сохраняться вплоть до парламентских выборов. До этого возможно и продолжение протестов, потому что сейчас власть не готова идти на какие-либо уступки. «В конечном итоге власть не может себе позволить уйти в результате митингов. Для них это слишком опасно», — резюмирует эксперт.