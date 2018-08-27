Без охоты, но с грибами: где провел выходные Путин

Президент России Владимир Путин провел выходные, любуясь природой республики Тыва, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, российский лидер провел выходные в компании министра обороны Сергея Шойгу и директора ФСБ Александра Бортникова. Кроме того, вместе с президентом отдыхали директор Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Киселев и глава республики Тыва Шолбан Кара-оол.

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«Что касается минувших субботы и воскресенья, президент по пути в Кемерово решил вылететь раньше и провел эту субботу и воскресенье в Тыве на Енисее, походил по горам, полюбовался красотами», — рассказал журналистам Песков.

При этом он уточнил, что в этот раз Путин не рыбачил, пояснив, что поездка президента носила характер видового туризма.

Кремль также опубликовал фотографии с отдыха президента. На снимках Путин запечатлен в одежде защитного цвета, шляпе и солнцезащитных очках. Президента сфотографировали во время прогулки в горах с палками для ходьбы, сбора грибов, а также прогулки на катере по водоему.

Фоторепортаж: Уикенд в горах: как Путин отдохнул в Туве __is_photorep_included11927095: 1

Президент уже не в первый раз выбирает республику Тыва в качестве места для отдыха. В августе прошлого года он провел там два дня, сделав остановку по пути в Благовещенск. В тот раз его сопровождали Шойгу, Кара-оол и глава Хакасии Виктор Зимин. По словам Пескова, российский глава ходил по рекам на моторных лодках и плотах, совершал переходы по горам на квадроциклах и пешком, рыбачил на горных озерах в труднодоступной тайге, а также занимался подводной охотой.

Рассказывая об отдыхе российского лидера в прошлом году, Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин два часа «гонялся за щукой» в горном озере.

Официальный представитель Кремля обратил внимание на тот факт, что климат в этих краях «довольно жесткий». По словам Пескова, температура воды в озере не поднимается выше 17 градусов, однако это не помешало президенту искупаться.

В 2013 году на рыбалке в Тыве Путин поставил свой личный рекорд, поймав 20-килограммовую щуку. «Честно говорю, при мне измеряли — было 20 килограммов, хотя многие считают, что она маловата была. Может там кто-то рядом стоял, немножко грузик подвесил, но я этого не заметил», — вспоминал впоследствии глава государства.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в фильме «Путин» рассказал, что река Урбун, где президент поймал щуку, после этого стала местом «паломничества» жителей России и соседних стран.

«Я в этот раз говорил — давайте не будем называть место, где мы находимся, потому что то место, где когда-то была поймана реально огромная рыба — щука, туда просто паломничество было», — сказал министр обороны. По его словам, люди добирались туда из Иркутской области, Бурятии, из Монголии «чем можно и чем нельзя».

Путин не раз признавался, что отдыхать предпочитает в России, часто выезжает на природу. Так, в январе он сообщил журналистам, что наступивший 2018 год он встретил дома и на несколько дней ездил в морозный сибирский регион.

«Просто такова традиция, и меня никуда не тянет, честно говоря. В новогодние праздники я был дома, а потом на пару дней ездил в Сибирь», — сказал Путин на встрече с главными редакторами российских печатных СМИ и информагентств.

Президент рассказал, что там действительно было очень холодно — мороз достигал 33 градусов, но добавил, что ему это нравится.

В то же время Путин не видит ничего зазорного в заграничном отдыхе глав государств. Так он ответил на вопрос об отдыхе Петра Порошенко на Мальдивах во время непростой ситуации на востоке Украины.

«Что касается президента Украины, то я не знаю, где он проводил свои новогодние праздники, но не считаю, что это зазорно — президенту выехать куда-то за границу и провести там с семьей какое-то время», — сказал Путин.

Он также отметил, что Порошенко богатый человек и поэтому может позволить себе выехать с семьей за границу, «в том числе и на Мальдивы или на какие-то другие острова».